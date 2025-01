Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0826d351-d6b3-43b1-8f19-bbb87818c9ea","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint nehezen hihető, hogy egy büntetlen előéletű moldáv állampolgár Magyarországon börtönbüntetésre ítélt és kiutasított testvére irataival foglal szállást Budapesten.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint nehezen hihető, hogy egy büntetlen előéletű moldáv állampolgár Magyarországon...","id":"20250110_magyar-peter-rendkivuli-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0826d351-d6b3-43b1-8f19-bbb87818c9ea.jpg","index":0,"item":"d7f17ad8-4733-403c-ab28-408795752553","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_magyar-peter-rendkivuli-bejelentes","timestamp":"2025. január. 10. 19:49","title":"Magyar Péter szerint \"rogáni mese\", hogy a moldáv embercsempész testvére okozta volna a balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e3f7c4-c3ed-4bce-b5c9-50fa037f2f68","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Egy végtelenül rossz hangulatban lévő Németország választ magának új képviselőket február 23-án. Gazdaság- és társadalompolitikai krízis van az országban, és ezt mostanra mindenki megérezte. Ez sok más nyugati demokráciára is igaz, de a németek jobban megszenvedik, mert a bukott modellt a sajátjuknak érezhették. Nem valószínű, hogy egy új kancellár alapvető kérdésekben másfelé vinné az országot, mint az elődje. Az ajánlat inkább az, hogy jobban csinálna hasonló dolgokat, kis változtatásokkal. A szélsőjobb közben a migráció kérdésében közelebb került a közhangulathoz, mint bármelyik másik párt. Az osztrák példától félnek a demokratikus pártok. ","shortLead":"Egy végtelenül rossz hangulatban lévő Németország választ magának új képviselőket február 23-án. Gazdaság- és...","id":"20250110_nemet-valasztas-migracio-nepszavazas-szelsojobb-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4e3f7c4-c3ed-4bce-b5c9-50fa037f2f68.jpg","index":0,"item":"fdf32c4f-490d-4fbe-853e-b84e471d4a72","keywords":null,"link":"/360/20250110_nemet-valasztas-migracio-nepszavazas-szelsojobb-elon-musk","timestamp":"2025. január. 10. 09:30","title":"A szélsőjobb és Elon Musk migrációs népszavazást csinálna a német választásból, pedig sokkal többről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5adba2f5-4532-40f3-9199-49d86d4c67b3","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Egyórás interjút készítettünk a Fülkében Szabó Andrea szociológussal, többek között a Fidesz meg nem rendült magjáról, meg arról, hogy hol kellene erősödnie Magyar Péternek, és arról is, mikorra érhet be a Fidesz fiataloknak szóló stratégiája. Érdemes megnézni az egész adástm, de néhány gondolatot most ki is emelünk.","shortLead":"Egyórás interjút készítettünk a Fülkében Szabó Andrea szociológussal, többek között a Fidesz meg nem rendült magjáról...","id":"20250110_Fulke-podcast-Szabo-Andrea-valasztas-Rogan-Magyar-Orban-promo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5adba2f5-4532-40f3-9199-49d86d4c67b3.jpg","index":0,"item":"f665bb99-f362-4892-b47a-bd486972ab21","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Fulke-podcast-Szabo-Andrea-valasztas-Rogan-Magyar-Orban-promo-ebx","timestamp":"2025. január. 10. 05:30","title":"Szabó Andrea: A szavazói tömb összetétele most a Fidesznek kedvez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a341a703-c2a2-4181-b87c-7f88485e0571","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A felfrissített Tesla Model Y a Cybertruckéhoz hasonló első lámpákat kapott, javult a gyorsulása, és nőtt a hatótávja.","shortLead":"A felfrissített Tesla Model Y a Cybertruckéhoz hasonló első lámpákat kapott, javult a gyorsulása, és nőtt a hatótávja.","id":"20250110_hivatalos-a-tesla-leleplezte-a-megujult-model-y-juniper","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a341a703-c2a2-4181-b87c-7f88485e0571.jpg","index":0,"item":"25bd9849-fca8-45e8-bef6-15d5bb5ea8af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250110_hivatalos-a-tesla-leleplezte-a-megujult-model-y-juniper","timestamp":"2025. január. 10. 07:16","title":"Hivatalos: a Tesla leleplezte a megújult Model Y-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f7fa4c-b028-4c57-a4c0-bd67267775fa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A válogatott kapitánya a Liverpool legutóbbi három mérkőzését kihagyta.","shortLead":"A válogatott kapitánya a Liverpool legutóbbi három mérkőzését kihagyta.","id":"20250110_szoboszlai-dominik-eltiltas-betegseg-edzes-visszateres-liverpool","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f7fa4c-b028-4c57-a4c0-bd67267775fa.jpg","index":0,"item":"2a9e6561-9fd6-4b17-aa0d-3facfdaa74bf","keywords":null,"link":"/sport/20250110_szoboszlai-dominik-eltiltas-betegseg-edzes-visszateres-liverpool","timestamp":"2025. január. 10. 12:07","title":"A hétvégén már újra játszhat Szoboszlai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9565b2d1-566e-4072-92e6-f53c2fa56e52","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vízművek a reklamáció után elismerte, hogy az ő karbantartási területén történt a csőtörés, és közölte, hogy felülvizsgálja a számlázást. Csakhogy a több mint 2,2 milliós számlát azóta sem sztornózták le.","shortLead":"A vízművek a reklamáció után elismerte, hogy az ő karbantartási területén történt a csőtörés, és közölte...","id":"20250111_2-millios-vizszamla-csotores-vizdij-csatornadij-fovarosi-vizmuvek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9565b2d1-566e-4072-92e6-f53c2fa56e52.jpg","index":0,"item":"0f930646-92ce-4eb5-8e7a-c5f75236701b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250111_2-millios-vizszamla-csotores-vizdij-csatornadij-fovarosi-vizmuvek","timestamp":"2025. január. 11. 15:15","title":"Hajmeresztően magas, több milliós vízszámlát hozott a posta, miután csőtörés volt az ügyfélnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cd0b6e-6884-480f-beeb-46788007db22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész beszélt az alkoholbetegsége mögött meghúzódó személyiségzavarról is. ","shortLead":"A színész beszélt az alkoholbetegsége mögött meghúzódó személyiségzavarról is. ","id":"20250111_molnar-gusztav-alkohol-rehab-borderline-szemelyisegzavar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32cd0b6e-6884-480f-beeb-46788007db22.jpg","index":0,"item":"9911611e-00b6-4c29-9dfe-09d4a2e1da2d","keywords":null,"link":"/elet/20250111_molnar-gusztav-alkohol-rehab-borderline-szemelyisegzavar","timestamp":"2025. január. 11. 09:40","title":"Molnár Gusztáv a rehabról: Valaki azt mondta, hogy meghalni megyek, valaki pedig azt, hogy nagyon sok szerencsét kíván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76360498-2efb-4d66-886c-7b1ff0f09bce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Maduro a harmadik elnöki ciklusát kezdte meg a dél-amerikai országban.","shortLead":"Maduro a harmadik elnöki ciklusát kezdte meg a dél-amerikai országban.","id":"20250110_venezuela-nicolas-maduro-beiktatas-egyesult-allamok-dijkituzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76360498-2efb-4d66-886c-7b1ff0f09bce.jpg","index":0,"item":"a170e83c-d384-4f66-8909-b3f40020cd7f","keywords":null,"link":"/vilag/20250110_venezuela-nicolas-maduro-beiktatas-egyesult-allamok-dijkituzes","timestamp":"2025. január. 10. 20:11","title":"Az USA 25 millió dolláros díjat tűzött ki Nicolás Maduro venezuelai elnök fejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]