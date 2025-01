Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7b4b3c5c-35a9-446e-b289-487eed0e41df","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Sarló-kalapácsos zászlók az út mellett, kirobbanthatatlan kommunista vezetés, Marx, Engels, Krisna és Visnu közös felvonulása és transzneműek ingyenes átműtése az állami klinikákon – mindez egy helyen van Indiában, és pont abban a szövetségi államban, Keralában, ahol Orbán Viktor a januári vakációját tölti.","shortLead":"Sarló-kalapácsos zászlók az út mellett, kirobbanthatatlan kommunista vezetés, Marx, Engels, Krisna és Visnu közös...","id":"20250110_india-kerala-kormanyzo-kommunista-part-orban-viktor-ajurveda-nyaralas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b4b3c5c-35a9-446e-b289-487eed0e41df.jpg","index":0,"item":"f571a957-7fab-44e2-896f-907657260a7e","keywords":null,"link":"/360/20250110_india-kerala-kormanyzo-kommunista-part-orban-viktor-ajurveda-nyaralas","timestamp":"2025. január. 10. 18:02","title":"Igazi kommunista fellegvárban nyaral Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e557bda7-433a-42da-97cf-7161edc8cbbd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Két űrséta is tervben van januárban a Nemzetközi Űrállomáson (ISS), hogy megjavítsanak néhány tudományos berendezést a létesítményen kívül – közölte a NASA.","shortLead":"Két űrséta is tervben van januárban a Nemzetközi Űrállomáson (ISS), hogy megjavítsanak néhány tudományos berendezést...","id":"20250110_nasa-urseta-nemzetkozi-urallomas-szkafander-hiba-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e557bda7-433a-42da-97cf-7161edc8cbbd.jpg","index":0,"item":"0a06cd5d-9cc2-4475-b300-63616e83509f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_nasa-urseta-nemzetkozi-urallomas-szkafander-hiba-javitas","timestamp":"2025. január. 10. 15:03","title":"Megjavította a hibás szkafandereket a NASA, fél év után újból lesz űrséta a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc94d9e-74bf-4077-9126-ce4884d5cfae","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sam Altman nyilatkozatban tagadta a vádakat.","shortLead":"Sam Altman nyilatkozatban tagadta a vádakat.","id":"20250110_sam-altman-openai-vezerigazgato-szexualis-eroszak-vad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bc94d9e-74bf-4077-9126-ce4884d5cfae.jpg","index":0,"item":"812f46a4-2800-4498-887b-49f2f3b2489e","keywords":null,"link":"/elet/20250110_sam-altman-openai-vezerigazgato-szexualis-eroszak-vad","timestamp":"2025. január. 10. 15:36","title":"Saját húga vádolja szexuális erőszakkal az OpenAI vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8237e2bb-c498-49b4-833b-a1cb13a6bf01","c_author":"HVG","category":"360","description":"Különös visszacsatolás működik az online világban, ami észrevétlenül befolyásolja a nemi sztereotípiákat – állítják amerikai kutatók.","shortLead":"Különös visszacsatolás működik az online világban, ami észrevétlenül befolyásolja a nemi sztereotípiákat – állítják...","id":"20250111_hvg-online-kepek-google-kepkereso-foglalkozasok-nemek-nok-ferfiak-torzitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8237e2bb-c498-49b4-833b-a1cb13a6bf01.jpg","index":0,"item":"aa98c66e-6785-485a-896b-6f71c0ca4c96","keywords":null,"link":"/360/20250111_hvg-online-kepek-google-kepkereso-foglalkozasok-nemek-nok-ferfiak-torzitas","timestamp":"2025. január. 11. 10:45","title":"Furcsa eredmény jött ki, amikor megnézték, melyik nemről milyen képeket dob ki a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Képzelje el, hogy görgeti az Instagramot, és egyszer csak meglát egy képet saját magáról, amit a mesterséges intelligencia generált. Pontosan ez történt az egyik Reddit-felhasználóval.","shortLead":"Képzelje el, hogy görgeti az Instagramot, és egyszer csak meglát egy képet saját magáról, amit a mesterséges...","id":"20250110_instagram-meta-ai-mesterseges-intelligencia-szelfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65.jpg","index":0,"item":"7d3dfc37-962a-48f2-8e27-85be4d4b330f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_instagram-meta-ai-mesterseges-intelligencia-szelfi","timestamp":"2025. január. 10. 11:03","title":"Fotókon az Instagram új, ijesztő funkciója: ellopja a szelfiket, és ráengedi a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59bc6f76-dd80-4c56-a3f5-d150880d8173","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Freeszfe azután alakult, hogy a kormány einstandolta az SZFE-t.","shortLead":"A Freeszfe azután alakult, hogy a kormány einstandolta az SZFE-t.","id":"20250110_szineszkepzes-freeszfe-ascher-tamas-forgacs-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59bc6f76-dd80-4c56-a3f5-d150880d8173.jpg","index":0,"item":"21f82d7a-e949-4e70-ae51-e76036d3410e","keywords":null,"link":"/kultura/20250110_szineszkepzes-freeszfe-ascher-tamas-forgacs-peter","timestamp":"2025. január. 10. 13:43","title":"Ascher Tamás és Forgács Péter vezetésével indít színészképzést a Freeszfe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6a6783-116e-4352-b98b-eb7616513286","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai pénzügyminisztérium a Gazpromnyeftyet és a Szurgutnyeftyegazt is szankciókkal sújtotta.","shortLead":"Az amerikai pénzügyminisztérium a Gazpromnyeftyet és a Szurgutnyeftyegazt is szankciókkal sújtotta.","id":"20250110_egyesult-allamok-szankciok-oroszorszag-olaj-gaz-energiaszektor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c6a6783-116e-4352-b98b-eb7616513286.jpg","index":0,"item":"1961cc96-9c2d-46d3-b876-3b49b17e169f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250110_egyesult-allamok-szankciok-oroszorszag-olaj-gaz-energiaszektor","timestamp":"2025. január. 10. 18:08","title":"Washington bejelentette „az eddigi legjelentősebb szankciókat” az orosz energiaszektor ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b114edf-9791-4666-b0c5-7a312eb16a41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szinte megmagyarázhatatlannak tűnik, hogy miért lesz egy történet sikeres, miért vált ki erős visszhangot, míg más egyszerűen feledésbe merül. Kanadai szakemberek több tízezer történet elemzése után megtalálták a választ.","shortLead":"Szinte megmagyarázhatatlannak tűnik, hogy miért lesz egy történet sikeres, miért vált ki erős visszhangot, míg más...","id":"20250111_mitol-lesz-sikeres-konyv-film-tortenet-narrativa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b114edf-9791-4666-b0c5-7a312eb16a41.jpg","index":0,"item":"fdd47399-aa53-483a-97e0-ae17e81b6e2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250111_mitol-lesz-sikeres-konyv-film-tortenet-narrativa","timestamp":"2025. január. 11. 12:03","title":"Úgy néz ki, sikerült rájönni, mitől lesz sikeres egy könyv vagy egy film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]