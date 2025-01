Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"98fda0a8-e272-446d-8b6f-2072cc27745c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az olajszállító hajó pénteken vált irányíthatatlanná.","shortLead":"Az olajszállító hajó pénteken vált irányíthatatlanná.","id":"20250112_Orosz-arnyektanker-rekedt-a-Balti-tengeren-nemet-kikotobe-vontattak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98fda0a8-e272-446d-8b6f-2072cc27745c.jpg","index":0,"item":"59fe311d-0e7f-4325-97f8-9cfb36df61e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250112_Orosz-arnyektanker-rekedt-a-Balti-tengeren-nemet-kikotobe-vontattak","timestamp":"2025. január. 12. 10:41","title":"Orosz árnyéktanker rekedt a Balti-tengeren, német kikötőbe vontatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cd0b6e-6884-480f-beeb-46788007db22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész beszélt az alkoholbetegsége mögött meghúzódó személyiségzavarról is. ","shortLead":"A színész beszélt az alkoholbetegsége mögött meghúzódó személyiségzavarról is. ","id":"20250111_molnar-gusztav-alkohol-rehab-borderline-szemelyisegzavar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32cd0b6e-6884-480f-beeb-46788007db22.jpg","index":0,"item":"9911611e-00b6-4c29-9dfe-09d4a2e1da2d","keywords":null,"link":"/elet/20250111_molnar-gusztav-alkohol-rehab-borderline-szemelyisegzavar","timestamp":"2025. január. 11. 09:40","title":"Molnár Gusztáv a rehabról: Valaki azt mondta, hogy meghalni megyek, valaki pedig azt, hogy nagyon sok szerencsét kíván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ed3ed9-9219-47ea-91d7-88945b4b4014","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy menekült el az otthonából, hogy közben forró parázs hullott az égből. ","shortLead":"Úgy menekült el az otthonából, hogy közben forró parázs hullott az égből. ","id":"20250111_gary-hall-los-angeles-tuzvesz-olimpiai-erem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72ed3ed9-9219-47ea-91d7-88945b4b4014.jpg","index":0,"item":"369c61ed-90b9-433d-b43f-5aec13d1d29a","keywords":null,"link":"/elet/20250111_gary-hall-los-angeles-tuzvesz-olimpiai-erem","timestamp":"2025. január. 11. 13:50","title":"„Azt hittem, több időm van” – 10 olimpiai érme veszett oda a Los Angeles-i tűzben az amerikai bajnoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e31173-34ad-4448-be79-61f4391fe54b","c_author":"Felsmann Balázs","category":"360","description":"A szakembereket is meglepő ütemben bővülnek a globális megújulóenergia-kapacitások. Bár a részarányuk még csak 13 százalékos, a fosszilis korszak – ha lassan is, de – a végéhez közeledik. Felsmann Balázs írása.","shortLead":"A szakembereket is meglepő ütemben bővülnek a globális megújulóenergia-kapacitások. Bár a részarányuk még csak 13...","id":"20250112_fenntarthato-fejlodes-energia-energiahatekonysag-megujulo-zold","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8e31173-34ad-4448-be79-61f4391fe54b.jpg","index":0,"item":"d4485881-1b33-4d6a-87fb-f2f638bc6ca1","keywords":null,"link":"/360/20250112_fenntarthato-fejlodes-energia-energiahatekonysag-megujulo-zold","timestamp":"2025. január. 12. 11:30","title":"Tudósok szerint 2050-re elérhető, hogy az energiatermelés 100 százalékban zöld legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8237e2bb-c498-49b4-833b-a1cb13a6bf01","c_author":"HVG","category":"360","description":"Különös visszacsatolás működik az online világban, ami észrevétlenül befolyásolja a nemi sztereotípiákat – állítják amerikai kutatók.","shortLead":"Különös visszacsatolás működik az online világban, ami észrevétlenül befolyásolja a nemi sztereotípiákat – állítják...","id":"20250111_hvg-online-kepek-google-kepkereso-foglalkozasok-nemek-nok-ferfiak-torzitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8237e2bb-c498-49b4-833b-a1cb13a6bf01.jpg","index":0,"item":"aa98c66e-6785-485a-896b-6f71c0ca4c96","keywords":null,"link":"/360/20250111_hvg-online-kepek-google-kepkereso-foglalkozasok-nemek-nok-ferfiak-torzitas","timestamp":"2025. január. 11. 10:45","title":"Furcsa eredmény jött ki, amikor megnézték, melyik nemről milyen képeket dob ki a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b743db1-1c15-42c3-87e7-55adfcf8c8ec","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Jól fizető szakmából piaci szempontból a legrosszabbkor váltott, mégis sikerre vitte vállalkozását. Furcsán indult, de a hermelintorta sem fogott ki rajta. Megküzdött „véres” feladattal is, de nemet mondott a szülést ábrázoló tortára. Elárulja, hogy már nem igazán szereti az édességet, de persze mindent megkóstol, amit készít, és a versenytársak termékeit is elemeznie kell. HVG-portré.","shortLead":"Jól fizető szakmából piaci szempontból a legrosszabbkor váltott, mégis sikerre vitte vállalkozását. Furcsán indult, de...","id":"20250110_sabjan-adrienn-kajatortacukrasz-hvg-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b743db1-1c15-42c3-87e7-55adfcf8c8ec.jpg","index":0,"item":"4159fd41-1167-4c66-9b9d-85c12722bdb5","keywords":null,"link":"/360/20250110_sabjan-adrienn-kajatortacukrasz-hvg-portre","timestamp":"2025. január. 10. 19:30","title":"Sabján Adrienn kajatortacukrász: „Olyasmit nem vállalok el, amit jobb, ha nem látnak a hűtőbe bekukucskáló gyermekeim”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1d4155-8d7e-4e77-8b51-04e0fcd7f5b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyében a a 70 km/h-t is meghaladhatják a széllökések. ","shortLead":"Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyében a a 70 km/h-t is meghaladhatják a széllökések. ","id":"20250111_hungaromet-idojaras-szallokes-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e1d4155-8d7e-4e77-8b51-04e0fcd7f5b4.jpg","index":0,"item":"d17a2c32-853e-4035-be27-61b2d24f069b","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_hungaromet-idojaras-szallokes-figyelmeztetes","timestamp":"2025. január. 11. 12:33","title":"Az erős szél miatt figyelmeztetést adtak ki vasárnapra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30ee661-7a2c-4025-8eff-24a5a8383995","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A szívbetegek körében az egészséges étrend részeként fogyasztott extraszűz olívaolaj lehet, hogy nem segíti a koleszterinszint csökkentését – mutat rá egy friss tanulmány.","shortLead":"A szívbetegek körében az egészséges étrend részeként fogyasztott extraszűz olívaolaj lehet, hogy nem segíti...","id":"20250112_extraszuz-olivaolaj-egeszsegugyi-hatasok-szivbetegsegek-egeszseges-etrend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b30ee661-7a2c-4025-8eff-24a5a8383995.jpg","index":0,"item":"0e6b936f-7292-4bd8-a2c6-0865b6269b37","keywords":null,"link":"/tudomany/20250112_extraszuz-olivaolaj-egeszsegugyi-hatasok-szivbetegsegek-egeszseges-etrend","timestamp":"2025. január. 12. 08:03","title":"Váratlan rossz dolog derült ki az extraszűz olívaolaj egészségügyi hatásairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]