Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"52f622c8-4201-4115-b65b-2b25e7d3c7b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országos akcióval álltak ki az egyik aszfaltfestő aktivistájuk mellett, akinek korábban egy Lázárhoz közeli híroldal nyilvánosságra hozta a személyes adatait","shortLead":"Országos akcióval álltak ki az egyik aszfaltfestő aktivistájuk mellett, akinek korábban egy Lázárhoz közeli híroldal...","id":"20250112_Magyar-Ketfarku-Kutya-Part-vasutallomas-orszagos-akcio-felfestes-Lazar-Janos-Batida-kastely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52f622c8-4201-4115-b65b-2b25e7d3c7b5.jpg","index":0,"item":"aa39072c-482e-41ed-9a27-69213e93241f","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Magyar-Ketfarku-Kutya-Part-vasutallomas-orszagos-akcio-felfestes-Lazar-Janos-Batida-kastely","timestamp":"2025. január. 12. 16:39","title":"A kutyapártos aktivisták már közel 30 vasútállomás környékére festették fel, hogy milyen messze van Lázár János batidai kastélya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a07246f-0b39-4db3-aa43-d71d6f1bbdbc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Drónok segítségével tárták fel Grúziában azt a 3000 éves erődöt, amely a nagyvárosok kialakulásának tanulmányozásában is sokat segíthet.","shortLead":"Drónok segítségével tárták fel Grúziában azt a 3000 éves erődöt, amely a nagyvárosok kialakulásának tanulmányozásában...","id":"20250113_gruzia-erod-dmanisis-gora-regeszet-feltaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a07246f-0b39-4db3-aa43-d71d6f1bbdbc.jpg","index":0,"item":"df7b71ca-5216-49c8-a089-a5ac8267a2ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_gruzia-erod-dmanisis-gora-regeszet-feltaras","timestamp":"2025. január. 13. 13:03","title":"Találtak egy 3000 éves erődöt. Majd elszáradt a fű, és kiderült, hogy negyvenszer nagyobb, mint gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b10427-1d12-4a63-a6d7-c77051b15a4f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung először 2023-ban szerzett 14,7 százalékos részesedést a dél-koreai Rainbow Robotics robotikai vállalatban. Most pedig él a vételi opciós jogával, hogy részesedését 35 százalékra növelve – 267 milliárd koreai von kifizetésével – a cég legnagyobb részvényesévé váljon. A Rainbow Robotics leányvállalatként kerül be a Samsung konszolidált pénzügyi kimutatásaiba. A cél a humanoid robotok fejlesztésének felgyorsítása.","shortLead":"A Samsung először 2023-ban szerzett 14,7 százalékos részesedést a dél-koreai Rainbow Robotics robotikai vállalatban...","id":"20250112_rainbow-robotics-samsung-jovo-robotikai-hivatala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84b10427-1d12-4a63-a6d7-c77051b15a4f.jpg","index":0,"item":"b6b597b7-518f-40ef-9e25-5490af1886f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250112_rainbow-robotics-samsung-jovo-robotikai-hivatala","timestamp":"2025. január. 12. 10:03","title":"A Samsung kifizet 73 500 000 000 forintot és létrehozta a Jövő Robotikai Hivatalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367df20f-02d0-472a-9c85-fa81428e970b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tavaly ősszel elhunyt képviselő, Potápi Árpád utódjáról dönthetnek a választók.","shortLead":"A tavaly ősszel elhunyt képviselő, Potápi Árpád utódjáról dönthetnek a választók.","id":"20250112_Fidesz-esellyel-Tisza-Part-nelkul-tartanak-idokozi-valasztast-Tolnaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/367df20f-02d0-472a-9c85-fa81428e970b.jpg","index":0,"item":"f8edd410-c05e-4518-9675-44a06e964fb5","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Fidesz-esellyel-Tisza-Part-nelkul-tartanak-idokozi-valasztast-Tolnaban","timestamp":"2025. január. 12. 10:18","title":"Fidesz-eséllyel, Tisza Párt nélkül tartanak időközi választást Tolnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab24ee7-4549-4153-97f5-4acdd6cd16ce","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az FPÖ hatalomra kerülése Ausztriában újabb válság kezdete lehet Európában.","shortLead":"Az FPÖ hatalomra kerülése Ausztriában újabb válság kezdete lehet Európában.","id":"20250112_der-standard-lengyelorszag-putyin-populistak-fpo-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aab24ee7-4549-4153-97f5-4acdd6cd16ce.jpg","index":0,"item":"b7cd68c5-b7a1-4cff-afae-58a77dd5e100","keywords":null,"link":"/360/20250112_der-standard-lengyelorszag-putyin-populistak-fpo-fidesz","timestamp":"2025. január. 12. 09:00","title":"Lengyel vendégkommentár a Der Standardban: Putyin a tenyerét dörzsöli, mivel Németország követheti az osztrák példát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa25fe4-7716-4be7-a7a2-8ab39bf8c162","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A voksoláson, amely alacsony részvétellel és a Tisza párt nélkül zajlott, stabilan a második helyre jött fel a Mi Hazánk.","shortLead":"A voksoláson, amely alacsony részvétellel és a Tisza párt nélkül zajlott, stabilan a második helyre jött fel a Mi...","id":"20250112_Tolnai-idokozi-valasztas-Fidesz-Mi-Hazank-Tisza-orszaggyulesi-voksolas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0aa25fe4-7716-4be7-a7a2-8ab39bf8c162.jpg","index":0,"item":"6de0792e-8bf0-4e91-bb48-e7b639b37fb8","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Tolnai-idokozi-valasztas-Fidesz-Mi-Hazank-Tisza-orszaggyulesi-voksolas-ebx","timestamp":"2025. január. 12. 20:01","title":"Bejött a papírforma: a Fidesz jelöltje nyerte a tolnai időközi választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd86e943-710e-4e15-94d8-276f4889a0ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legutóbb Észak-Koreával kötött ilyet Vlagyimir Putyin orosz elnök, látjuk, mi lett a vége. ","shortLead":"Legutóbb Észak-Koreával kötött ilyet Vlagyimir Putyin orosz elnök, látjuk, mi lett a vége. ","id":"20250113_vlagyimir-putyin-kreml-oroszorszag-maszud-peszeskjan-iran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd86e943-710e-4e15-94d8-276f4889a0ac.jpg","index":0,"item":"327e5132-1ae2-4084-9293-377e767e921c","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_vlagyimir-putyin-kreml-oroszorszag-maszud-peszeskjan-iran","timestamp":"2025. január. 13. 18:36","title":"Oroszország és Irán stratégiai partnerségre lép, a védelmi együttműködés bővítése is szerepel a tervek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59ad4a7-1051-4799-8d26-89ae4e84282d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Fico után a szlovák parlament delegációja látogatott Moszkvába.","shortLead":"Fico után a szlovák parlament delegációja látogatott Moszkvába.","id":"20250112_Orban-nyomaban-Fico-vetoval-fenyegetozik-az-ukranokkal-szemben-a-szlovak-kormanyfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b59ad4a7-1051-4799-8d26-89ae4e84282d.jpg","index":0,"item":"5a7331a5-28e1-4b87-8207-7ebe62de0f3f","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Orban-nyomaban-Fico-vetoval-fenyegetozik-az-ukranokkal-szemben-a-szlovak-kormanyfo","timestamp":"2025. január. 12. 18:30","title":"Orbán nyomában Fico: vétóval fenyegetőzik az ukránokkal szemben a szlovák kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]