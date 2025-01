Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3dfd7846-583e-4e4d-bf00-e4ec3e4d9c12","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az orosz gáz európai tranzitjának beszüntetéséről hozott ukrán döntés nem fenyegeti az EU ellátásbiztonságát, legfeljebb az útvonalak változnak, és néhány év múlva már komoly gázfelesleg alakulhat ki.","shortLead":"Az orosz gáz európai tranzitjának beszüntetéséről hozott ukrán döntés nem fenyegeti az EU ellátásbiztonságát...","id":"20250116_hvg-oroszorszag-ukrajna-gazstop-gaztozsde-europa-orban-fico-moldova","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3dfd7846-583e-4e4d-bf00-e4ec3e4d9c12.jpg","index":0,"item":"bc429b11-88a7-4a11-82cb-72f95e58b920","keywords":null,"link":"/360/20250116_hvg-oroszorszag-ukrajna-gazstop-gaztozsde-europa-orban-fico-moldova","timestamp":"2025. január. 16. 16:55","title":"Kell-e félni egy újabb energiaválságtól az ukrán gázstop miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943a81ae-5ecc-433f-ac80-ed6c691fd008","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A közönség soraiból többször megszakították a meghallgatást, az őrségnek kellett közbeavatkoznia. ","shortLead":"A közönség soraiból többször megszakították a meghallgatást, az őrségnek kellett közbeavatkoznia. ","id":"20250115_Megszorongattak-meghallgatasan-Pete-Hegsethet-akit-Donald-Trump-vedelmiminiszternek-nevezne-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/943a81ae-5ecc-433f-ac80-ed6c691fd008.jpg","index":0,"item":"a03b3ac9-3540-4f00-8502-b33018a69191","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Megszorongattak-meghallgatasan-Pete-Hegsethet-akit-Donald-Trump-vedelmiminiszternek-nevezne-ki","timestamp":"2025. január. 15. 06:10","title":"Megszorongatták meghallgatásán Pete Hegsethet, akit Donald Trump védelmi miniszternek nevezne ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52128242-5cfd-47b6-916e-8ac2a1b68a97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Acer kissé késve ült fel a kézikonzol-vonatra, ám most egy nagy dobással debütálnak ezen a területen is. Mármint, tényleg naggyal, ugyanis egy hatalmas, 11 hüvelykes megjelenítőt kapott az újdonságuk, amiből van egy szerényebb méretekkel rendelkező változata is.","shortLead":"Az Acer kissé késve ült fel a kézikonzol-vonatra, ám most egy nagy dobással debütálnak ezen a területen is. Mármint...","id":"20250114_acer-nitro-blaze-8-11-kezikonzol-bemutatas-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52128242-5cfd-47b6-916e-8ac2a1b68a97.jpg","index":0,"item":"84f42561-f364-46ab-9581-c71a13ce42f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_acer-nitro-blaze-8-11-kezikonzol-bemutatas-ces-2025","timestamp":"2025. január. 14. 18:03","title":"Óriási játékkonzolt mutatott be az Acer, van egy kis testvére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55d1938-6bbf-4cff-93d8-95c4edc06a44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha önnel is előfordul, hogy hajnali háromkor csak hánykolódik az ágyában, de sehogy sem képes visszaaludni, érdemes kipróbálnia ezt a módszert.","shortLead":"Ha önnel is előfordul, hogy hajnali háromkor csak hánykolódik az ágyában, de sehogy sem képes visszaaludni, érdemes...","id":"20250116_visszaalvasi-technikak-alvaszavar-szemtorna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c55d1938-6bbf-4cff-93d8-95c4edc06a44.jpg","index":0,"item":"15187ae3-9b3c-4583-a10f-120d23738cea","keywords":null,"link":"/elet/20250116_visszaalvasi-technikak-alvaszavar-szemtorna","timestamp":"2025. január. 16. 04:31","title":"Így tud gyorsan visszaaludni, ha felébredt éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33203ce-1bdf-450f-bcc7-38f0c8b4cbb2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tavaly jelentősen több, mint 30 millió új autó készült Kínában.","shortLead":"Tavaly jelentősen több, mint 30 millió új autó készült Kínában.","id":"20250115_uj-rekord-nagyon-porog-a-kinai-autogyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c33203ce-1bdf-450f-bcc7-38f0c8b4cbb2.jpg","index":0,"item":"8c55050a-c81d-4213-912f-07e20fe40e54","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_uj-rekord-nagyon-porog-a-kinai-autogyartas","timestamp":"2025. január. 15. 06:41","title":"Új rekord: nagyon pörög a kínai autógyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58e95427-2397-47e5-9f88-2604484cba1d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy egész napnyi díjat ír jóvá az amerikai AT&T akár már akkor is, ha csak 20 percig nincs internet – de akkor is pénzt kaphatnak az ügyfelek, ha sokat kell várni az ügyfélszolgálaton.","shortLead":"Egy egész napnyi díjat ír jóvá az amerikai AT&T akár már akkor is, ha csak 20 percig nincs internet – de akkor is...","id":"20250116_amerika-att-mobilszolgaltato-kompenzacio-kimaradas-ugyfelszolgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58e95427-2397-47e5-9f88-2604484cba1d.jpg","index":0,"item":"1bf1b798-9cbd-4a50-af21-b9f86b4a2871","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_amerika-att-mobilszolgaltato-kompenzacio-kimaradas-ugyfelszolgalat","timestamp":"2025. január. 16. 09:03","title":"A magyarok imádnák: egy amerikai mobilszolgáltató fizet, ha kimaradás van, de akkor is, ha sokat kell várni az ügyfélszolgálatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b03839-ddaa-4a1f-9657-ab66e16b0606","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kancelláriaminiszter szerint Magyar Péternek addig „kiváló volt a Fidesz”, amíg az állami posztjain kevés munkával jól keresett.","shortLead":"A kancelláriaminiszter szerint Magyar Péternek addig „kiváló volt a Fidesz”, amíg az állami posztjain kevés munkával...","id":"20250116_Gulyas-Gergely-miniszter-Minimalis-munkaval-nagy-penzeket-lehet-keresni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57b03839-ddaa-4a1f-9657-ab66e16b0606.jpg","index":0,"item":"30517daa-baab-4da3-ade9-7958e9099193","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_Gulyas-Gergely-miniszter-Minimalis-munkaval-nagy-penzeket-lehet-keresni","timestamp":"2025. január. 16. 12:59","title":"Gulyás Gergely miniszter szerint a Fidesznél minimális munkával nagy pénzeket lehet keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee879279-bea3-49bf-b771-3e54b3371437","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az újdonság az Enyaqéhoz hasonló elektromos hajtáslánc a Kodiaqéhoz hasonló 7 üléses kivitellel társítja.","shortLead":"Az újdonság az Enyaqéhoz hasonló elektromos hajtáslánc a Kodiaqéhoz hasonló 7 üléses kivitellel társítja.","id":"20250115_7-uleses-vadonatuj-villanyauto-a-skodatol-space","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee879279-bea3-49bf-b771-3e54b3371437.jpg","index":0,"item":"7777a778-7d99-427b-a2f4-417298e084ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_7-uleses-vadonatuj-villanyauto-a-skodatol-space","timestamp":"2025. január. 15. 08:41","title":"7 üléses hatalmas új villanyautó a Skodától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]