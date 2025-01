Megszavazta az izraeli biztonsági kabinet a tűzszünetet – írja a Times of Israel.

A testület jóváhagyta a szerda este Dohában született megállapodást, amely a fegyverszüneten felül a túszok elengedéséről is rendelkezik.

A miniszterelnöki iroda közleménye szerint a kabinet a megállapodás diplomáciai, biztonsági és emberi jogi aspektusait is megvizsgálta a megállapodásnak, mielőtt támogatóan döntött róla.

Ezzel azonban még nem lép életbe a gázai tűzszünet, az utolsó szót a teljes izraeli kormánynak kell kimondania, hiszen a biztonsági kabinet egy szűkebb testület a kormányon belül.

Bár Banjamin Netanjahu irodája nem ismertette név szerint, hogy ki miként döntött, azt tudni lehet, hogy a szélsőjobboldali nézeteket valló Becalel Szmotrics pénzügyminiszter korábban már közölte, sem ő, sem a pártja nem támogatja a tűzszünetet, ahogyan a nemzetbiztonsági tárcáért felelős Itamar Ben Gvir sem. Sőt a Ben Gvir képviselte Ocma Jehudit párt (kb. Zsidó Hatalom, vagy Zsidó Erő) bejelentette, hogy a megállapodás elfogadása esetén elhagyja a kormánykoalíciót.

Elvben a tűzszünet még a kormány támogató állásfoglalását követően sem léphetne érvénybe, ugyanis az izraeli legfelsőbb bíróságnak még ki kell vizsgálni az egyezséget megtámadó kereseteket, bár arra elég kicsi az esély, hogy a bíróság ezek alapján akadályozná meg a megállapodást.

Ezt mutatja az is, hogy a tervek szerint a tűzszünet vasárnap a bíróságon még zajló eljárások ellenére is életbe lép.

A javaslat elfogadását üdvözölte Jichák Hercog államfő is, aki azt is kijelentette, hogy arra számít, a teljes kormány előtt is át fog menni a tűzszünet. Hercog ugyanakkor azt is megjegyezte, nincsenek illúziói arról, hogy a megállapodás ne lenne kihívásokkal teli, ahogyan abban is biztos, hogy meglesznek a fájdalmas pillanatai is.