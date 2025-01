Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4bbfd22b-c09f-4a75-aa53-3d131c1a1241","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olcsóbb, de szinte ugyanazt tudja a Flipper Zero otthon is megépíthető alternatívája.","shortLead":"Olcsóbb, de szinte ugyanazt tudja a Flipper Zero otthon is megépíthető alternatívája.","id":"20250116_capibara-zero-digitalis-svajci-bicska-hacker-eszkoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bbfd22b-c09f-4a75-aa53-3d131c1a1241.jpg","index":0,"item":"003df27f-cfc7-4457-81d8-8c5145d3c049","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_capibara-zero-digitalis-svajci-bicska-hacker-eszkoz","timestamp":"2025. január. 16. 20:03","title":"CapibaraZero: már bárki megépítheti magának a készüléket, amivel nyomasztóan egyszerű feltörni szinte bármit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Itamár Bengvír bejelentette, hogy lemond, ha Netanjahu kabinetje ratifikálja a tűzszünetet. A túszalkut „a Hamásznak való behódolásnak” tartja.","shortLead":"Itamár Bengvír bejelentette, hogy lemond, ha Netanjahu kabinetje ratifikálja a tűzszünetet. A túszalkut „a Hamásznak...","id":"20250116_Izrael-szelsojobboldali-nemzetvedelmi-minisztere-lemondassal-fenyegetozik-a-gazai-tuzszuneti-megallapodas-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3.jpg","index":0,"item":"8029fa32-cf5b-4033-b80a-3796afd90428","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_Izrael-szelsojobboldali-nemzetvedelmi-minisztere-lemondassal-fenyegetozik-a-gazai-tuzszuneti-megallapodas-miatt","timestamp":"2025. január. 16. 21:47","title":"Izrael szélsőjobboldali nemzetvédelmi minisztere lemondással fenyegetőzik a gázai tűzszüneti megállapodás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdf7d05-3bd1-45b5-b6df-02b7f4137a97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műsorvezető nem határolódott el ettől, majd véget ért a műsor, és következett az őzek nászáról szóló adás.","shortLead":"A műsorvezető nem határolódott el ettől, majd véget ért a műsor, és következett az őzek nászáról szóló adás.","id":"20250116_Megbirsagoltak-a-Kossuth-radiot-miutan-egy-betelefonalo-kezigranattal-fenyegette-meg-Magyar-Petert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcdf7d05-3bd1-45b5-b6df-02b7f4137a97.jpg","index":0,"item":"db752c44-f413-4759-b3ff-45134ee08f39","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Megbirsagoltak-a-Kossuth-radiot-miutan-egy-betelefonalo-kezigranattal-fenyegette-meg-Magyar-Petert","timestamp":"2025. január. 16. 14:04","title":"Megbírságolták a Kossuth Rádiót, miután adásban kézigránáttal fenyegette Magyar Pétert egy betelefonáló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fb3a8e-30f6-4035-8952-e895a776e1f0","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Biró Ferenc azt mondta, szerinte nem történt bűncselekmény, ezt az ügyészség is el fogja ismerni. Az elnök péntek reggeli sajtótájékoztatóján arról beszélt: a múlt héten indítottak vizsgálatot a Nemzeti Kommunikációs Hivatal ellen – ez szerinte könnyen összeköthető az ügyészség csütörtöki akciójával. Az Integritás Hatóság vizsgálatának részleteit viszont hiába kérdeztük, nem volt hajlandó elárulni. ","shortLead":"Biró Ferenc azt mondta, szerinte nem történt bűncselekmény, ezt az ügyészség is el fogja ismerni. Az elnök péntek...","id":"20250117_integritas-hatosag-sajtotajekoztato-biro-ferenc-knyf-nyomozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03fb3a8e-30f6-4035-8952-e895a776e1f0.jpg","index":0,"item":"d7350e83-d86e-458a-960e-46a97383e463","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_integritas-hatosag-sajtotajekoztato-biro-ferenc-knyf-nyomozas-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 08:17","title":"Az Integritás Hatóság elnöke szerint az őt ért támadáson keresztül próbálják lejáratni a szervezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a8fdf1-1276-41de-8803-f8673221e8f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Giorgi Gakhariát a hírek szerint a kormánypárt, a Grúz Álom tagjai hagyták helyben.","shortLead":"Giorgi Gakhariát a hírek szerint a kormánypárt, a Grúz Álom tagjai hagyták helyben.","id":"20250116_gruz-miniszterelnok-tamadas-orrtores-agyrazkodas-gruz-alom-ellenzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52a8fdf1-1276-41de-8803-f8673221e8f6.jpg","index":0,"item":"0667704c-af07-433d-abca-f65bd29a47dd","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_gruz-miniszterelnok-tamadas-orrtores-agyrazkodas-gruz-alom-ellenzek","timestamp":"2025. január. 16. 17:56","title":"Megverték, kórházba került a volt grúz miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96c1a04-b4d2-4bee-8045-ef23c1d2bb19","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Napokon belül megtörténik a hatalomváltás a Fehér Házban, és megkezdi munkáját a Trump-adminisztráció. Ennek kapcsán vádolja képmutatással több technológiai óriáscég vezetőjét is az Epic Games vezérigazgatója.","shortLead":"Napokon belül megtörténik a hatalomváltás a Fehér Házban, és megkezdi munkáját a Trump-adminisztráció. Ennek kapcsán...","id":"20250117_epic-games-tim-sweeney-techcegek-trump-adminisztracio-dorgolozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d96c1a04-b4d2-4bee-8045-ef23c1d2bb19.jpg","index":0,"item":"25be2816-a283-4960-995b-076a5ddea394","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_epic-games-tim-sweeney-techcegek-trump-adminisztracio-dorgolozes","timestamp":"2025. január. 17. 13:03","title":"Dörgölőznek Trumphoz – több techvezetőt is megvádolt az Epic Games vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12ce971-89d4-4f22-b8a3-c0839d8348d2","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"David Lynch volt a rendszerváltó kelet-közép-európai filmfogyasztók, tévésorozat-nézők vizuális védőoltása a nyugati kultúra befogadásához elnyújtott, hosszú hatással. Ezért nehéz még ma is megérteni: micsoda klasszikus alkotásai voltak, milyen univerzális példabeszédei. Nekrológ.","shortLead":"David Lynch volt a rendszerváltó kelet-közép-európai filmfogyasztók, tévésorozat-nézők vizuális védőoltása a nyugati...","id":"20250117_Paraszka-Boroka-Videk-meetoo-Hollywood-Lynch","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d12ce971-89d4-4f22-b8a3-c0839d8348d2.jpg","index":0,"item":"ea7b9bdd-5edd-41ea-b9a8-5e0bd8546c42","keywords":null,"link":"/360/20250117_Paraszka-Boroka-Videk-meetoo-Hollywood-Lynch","timestamp":"2025. január. 17. 14:00","title":"Parászka Boróka: Vidék, metoo, Hollywood. Lynch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 18 éves támadót menekülés közben fogták el.","shortLead":"A 18 éves támadót menekülés közben fogták el.","id":"20250116_szlovakia-keses-tamadas-gimnazium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"707c6136-7a80-42e6-b9cf-4791cef84113","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_szlovakia-keses-tamadas-gimnazium","timestamp":"2025. január. 16. 15:09","title":"Késes támadás volt egy szlovákiai gimnáziumban, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]