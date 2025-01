Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b5a1680b-7215-4694-9e55-5cbf67ab0431","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jövőben egy új feladatkörrel is bővülhetnek a jelenleg tudományos kísérletek elvégzésére használt űrállomások: gyártórészlegek működhetnek bennük. Mindezt a 3D-nyomtatás tökéletesítése teszi lehetővé.","shortLead":"A jövőben egy új feladatkörrel is bővülhetnek a jelenleg tudományos kísérletek elvégzésére használt űrállomások...","id":"20250116_inzulin-injekcio-3d-nyomtatas-vilagur-mikrogravitacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5a1680b-7215-4694-9e55-5cbf67ab0431.jpg","index":0,"item":"d19a6f0b-b6ec-4265-b090-fe93bd10c402","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_inzulin-injekcio-3d-nyomtatas-vilagur-mikrogravitacio","timestamp":"2025. január. 16. 18:03","title":"Kevesebb szúrás: jöhet az inzulin, ami kilencszer jobb lesz a cukorbetegeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a96c31d-a212-4ed2-bea2-d7e520b374ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzzel magyar cégek kirgizisztáni piacra lépését tervezik támogatni.","shortLead":"A pénzzel magyar cégek kirgizisztáni piacra lépését tervezik támogatni.","id":"20250117_magyar-kirgiz-alap-34-millio-dollar-toke-szijjarto-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a96c31d-a212-4ed2-bea2-d7e520b374ac.jpg","index":0,"item":"03aca0bc-9c33-4f62-9694-559da75f3ad4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_magyar-kirgiz-alap-34-millio-dollar-toke-szijjarto-peter","timestamp":"2025. január. 17. 17:29","title":"34 millió dollárral tolja meg az állam a Magyar–Kirgiz Alapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac785cdb-d274-4b54-a091-f5f8f1b590ba","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250117_Marabu-Feknyuz-Ne-hagyjuk-hogy-Elon-Musk-nevessen-a-vegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac785cdb-d274-4b54-a091-f5f8f1b590ba.jpg","index":0,"item":"164006fe-a00e-4552-b671-2432a4123aab","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_Marabu-Feknyuz-Ne-hagyjuk-hogy-Elon-Musk-nevessen-a-vegen","timestamp":"2025. január. 17. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ne hagyjuk, hogy Elon Musk nevessen a végén!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b3c2713-c405-44f0-8593-a2580163611a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár elvileg három és fél tiltás után már mehetnének civil szervezezek képviselői az iskolákba, de az erről szóló rendelet tervezete életszerűtlen feltételeket szab. ","shortLead":"Bár elvileg három és fél tiltás után már mehetnének civil szervezezek képviselői az iskolákba, de az erről szóló...","id":"20250118_CKP-Tovabbra-sem-lehet-az-iskolakban-szexualis-felvilagositast-tartani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b3c2713-c405-44f0-8593-a2580163611a.jpg","index":0,"item":"e0689b5e-006b-42a6-84b4-618db1ae856a","keywords":null,"link":"/elet/20250118_CKP-Tovabbra-sem-lehet-az-iskolakban-szexualis-felvilagositast-tartani","timestamp":"2025. január. 18. 08:25","title":"CKP: Továbbra sem lehet az iskolákban szexuális felvilágosítást tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d5e76d-351f-4f8a-9537-153eded0e85f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eltűnt nő ügyében nyomozó rendőröknek gyanús lett a férfi, aki aztán újbóli kihallgatása során beismerő vallomást tett. ","shortLead":"Az eltűnt nő ügyében nyomozó rendőröknek gyanús lett a férfi, aki aztán újbóli kihallgatása során beismerő vallomást...","id":"20250117_monor-bunugy-rendorseg-emberoles-anyagyilkossag-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64d5e76d-351f-4f8a-9537-153eded0e85f.jpg","index":0,"item":"04336919-25b1-496f-be4d-4e9de900d504","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_monor-bunugy-rendorseg-emberoles-anyagyilkossag-letartoztatas","timestamp":"2025. január. 17. 12:31","title":"Megölte, elásta, majd eltűntként jelentette be édesanyját egy monori férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ellenzék azt állítja, hogy jelöltje, Edmundo González Urrutia a voksok több mint 67 százalékát szerezte meg a választáson. Az Egyesült Államok, Kanada és több ország Latin-Amerikában is González Urrutiát ismeri el az elnökválasztás győztesének.","shortLead":"Az ellenzék azt állítja, hogy jelöltje, Edmundo González Urrutia a voksok több mint 67 százalékát szerezte meg...","id":"20250116_Tizennegy-amerikai-orszag-kozos-nyilatkozatban-itelte-el-Nicolas-Maduro-beiktatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890.jpg","index":0,"item":"710ababd-933c-4033-aca2-cd3a87f79707","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_Tizennegy-amerikai-orszag-kozos-nyilatkozatban-itelte-el-Nicolas-Maduro-beiktatasat","timestamp":"2025. január. 16. 22:06","title":"Tizennégy amerikai ország közös nyilatkozatban ítélte el Nicolás Maduro beiktatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51ac8c-c01b-4f28-8c36-e71e7ccb2277","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodák csodájára sérülés nélkül úszta meg a kalandot, pedig a vonat óránként 282 kilométeres sebességgel száguldott – ám mivel nem volt jegye, megbüntették.","shortLead":"Csodák csodájára sérülés nélkül úszta meg a kalandot, pedig a vonat óránként 282 kilométeres sebességgel száguldott –...","id":"20250117_magyar-ferfi-nemetorszag-ice-vonat-utazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff51ac8c-c01b-4f28-8c36-e71e7ccb2277.jpg","index":0,"item":"e05d2a98-fd4f-496d-ae33-a59a3fe1e7a6","keywords":null,"link":"/elet/20250117_magyar-ferfi-nemetorszag-ice-vonat-utazas","timestamp":"2025. január. 17. 17:55","title":"Egy magyar férfi két kocsi között, a kábelekbe kapaszkodva „utazott” egy nagy sebességű német vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b20d90-1506-471f-8e68-102951812d15","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A gazdaság változásaihoz igazította az Eurostat és a KSH a tevékenységek osztályozását, az új rendszer szerint már egyértelműen besorolható az uberezés és az Airbnb-zés, de hungarikumokból sincs hiány, a pálinkához és a jurtabérléshez csatlakozott a kisvasút is. A cégek és vállalkozók tevékenységeinek átvezetése automatikusan megtörtént – elméletileg, de nem ment minden zökkenőmentesen.","shortLead":"A gazdaság változásaihoz igazította az Eurostat és a KSH a tevékenységek osztályozását, az új rendszer szerint már...","id":"20250117_ksh-teaor-nav-airbnb-uber-influenszer-e-sport-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b20d90-1506-471f-8e68-102951812d15.jpg","index":0,"item":"bfab3532-798f-4ed2-9a2a-e774e440912a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_ksh-teaor-nav-airbnb-uber-influenszer-e-sport-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 13:00","title":"Már influenszerekkel, lósuttogókkal és kisvasutakkal is számol a KSH: megérkezett a nagy TEÁOR-ráncfelvarrás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]