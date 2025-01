Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4baeea98-cd11-4e4b-8794-e759e2fadcc1","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Halogatják a megállapodást a műanyagok visszaszorításáról az ENSZ tagállamai, miközben egyre inkább átjárják környezetünket, sőt már szervezetünket is a mikroműanyagok. Sokszor meglepően nagy koncentrációban jelennek meg hazai vizeinkben, a szakértők aprólékosabb szennyvíztisztítást, nagyobb odafigyelést és egységes mérést szorgalmaznak, ami még a jövő zenéje. Addig maradnak a folyótakarítási akciók, amelyekből minden korábbinál többet szerveztek tavaly. Mind a műanyaggyártásnál, mind a folyótakarításnál kulcskérdés, hogy a forrásnál kellene kezdeni a munkát.","shortLead":"Halogatják a megállapodást a műanyagok visszaszorításáról az ENSZ tagállamai, miközben egyre inkább átjárják...","id":"20250118_mikromuanyag-muanyag-folyo-viz-tisza-folyotisztitas-muanyaggyujtes-pet-kupa-magosfa-szennyezes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4baeea98-cd11-4e4b-8794-e759e2fadcc1.jpg","index":0,"item":"aee041ed-8617-42aa-a9b3-0fb22ef8d3fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250118_mikromuanyag-muanyag-folyo-viz-tisza-folyotisztitas-muanyaggyujtes-pet-kupa-magosfa-szennyezes-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 20:00","title":"Szorgosan szedegetjük a folyókból, de sok állam nem akarja elengedni a műanyagokat, amelyek szép lassan az agyunkra mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10d17a0-4441-4a93-b887-1cfeb2f7a787","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium grafikonján látható, hogy az előző évekhez képest mind a magyar- mind a matematika felvételin elért pontszámok csökkentek. A magyar vizsga 11 éve nem volt ilyen nehéz. ","shortLead":"Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium grafikonján látható, hogy az előző évekhez képest mind a magyar- mind a matematika...","id":"20250119_AKG-kozponti-gimnaziumi-felveteli-irasbeli-matematika-magyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b10d17a0-4441-4a93-b887-1cfeb2f7a787.jpg","index":0,"item":"ec7ebeaa-90e2-4474-817b-94205e9a480d","keywords":null,"link":"/elet/20250119_AKG-kozponti-gimnaziumi-felveteli-irasbeli-matematika-magyar","timestamp":"2025. január. 19. 10:44","title":"Az AKG-ban már kijavították a felvételiket és láthatóan nehezebb volt az idei vizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök kedden utazik a szlovák fővárosba.","shortLead":"A magyar miniszterelnök kedden utazik a szlovák fővárosba.","id":"20250119_szlovakia-robert-fico-tibor-gaspar-europai-unio-nato-kilepes-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6.jpg","index":0,"item":"ccf9f34b-6100-4ef0-ab10-1e3c1df43bd5","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_szlovakia-robert-fico-tibor-gaspar-europai-unio-nato-kilepes-orban-viktor","timestamp":"2025. január. 19. 15:40","title":"Fico megvédte az EU-ból és a NATO-ból való kilépésről beszélő párttársát, és bejelentette, hogy Orbánt fogadja Pozsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"“Ha a helyzet úgy kívánja.” Tibor Gašpar Fico pártjának a képviselője. ","shortLead":"“Ha a helyzet úgy kívánja.” Tibor Gašpar Fico pártjának a képviselője. ","id":"20250118_A-szlovak-parlament-kormanyparti-alelnoke-nem-zarna-ki-annak-lehetoseget-hogy-Szlovakia-egyszer-kilep-az-EU-bol-vagy-a-NATO-bol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"cc7a6786-1df1-45d1-b993-7f3d1880b8c0","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_A-szlovak-parlament-kormanyparti-alelnoke-nem-zarna-ki-annak-lehetoseget-hogy-Szlovakia-egyszer-kilep-az-EU-bol-vagy-a-NATO-bol","timestamp":"2025. január. 18. 14:57","title":"A szlovák parlament kormánypárti alelnöke nem zárná ki annak lehetőségét, hogy Szlovákia egyszer kilép az EU-ból vagy a NATO-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A felborult autó egyik utasa életét vesztette, a sofőr és egy másik utas pedig megsérült.","shortLead":"A felborult autó egyik utasa életét vesztette, a sofőr és egy másik utas pedig megsérült.","id":"20250117_vacszentlaszlo-halalos-autobaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc.jpg","index":0,"item":"f8e6aec7-c6ad-4d8a-8781-d42eed60bd97","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_vacszentlaszlo-halalos-autobaleset","timestamp":"2025. január. 17. 20:58","title":"Halálos baleset történt Vácszentlászlónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Varsóban tudott végül leszállni az utasszállító gép.","shortLead":"Varsóban tudott végül leszállni az utasszállító gép.","id":"20250117_leszallas-ryanair-gep-gps-vilniusi-repter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576.jpg","index":0,"item":"b5004b9e-11db-4103-9c8d-af18c9eb93f2","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_leszallas-ryanair-gep-gps-vilniusi-repter","timestamp":"2025. január. 17. 19:19","title":"Leszállás közben zavarhatták meg egy Ryanair-gép GPS-ét a vilniusi reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a507be-bb08-480d-a4a2-f81eff9f5ad2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Beltérben, a Capitolium épületében tartják Donald Trump elnöki beiktatási beszédét hétfőn – ezt a hivatalba lépő amerikai elnök jelentette be közösségi oldalán pénteken.","shortLead":"Beltérben, a Capitolium épületében tartják Donald Trump elnöki beiktatási beszédét hétfőn – ezt a hivatalba lépő...","id":"20250118_Kennedy-es-Reagan-beiktatasan-volt-csak-olyan-hideg-mint-most-Trumpen-varhato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71a507be-bb08-480d-a4a2-f81eff9f5ad2.jpg","index":0,"item":"402c9237-ad68-4e81-b7e4-3e4aa2d8d5ee","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_Kennedy-es-Reagan-beiktatasan-volt-csak-olyan-hideg-mint-most-Trumpen-varhato","timestamp":"2025. január. 18. 08:11","title":"Kennedy és Reagan beiktatásán volt csak olyan hideg, mint most Trumpén várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38737fb7-039b-454a-9366-f9e164622e30","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Világszerte tarolnak az újgenerációs vezetők, a technokraták, liberálisok visszaszorulnak. De mi lesz, ha az újak nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket? ","shortLead":"Világszerte tarolnak az újgenerációs vezetők, a technokraták, liberálisok visszaszorulnak. De mi lesz, ha az újak nem...","id":"20250118_bloomberg-szemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38737fb7-039b-454a-9366-f9e164622e30.jpg","index":0,"item":"13b2fdec-ecdd-47d6-ab26-e1cd389ddb21","keywords":null,"link":"/360/20250118_bloomberg-szemle","timestamp":"2025. január. 18. 09:00","title":"Bloomberg: Vajon mit tesznek a populistákkal az emberek, ha rájönnek, hogy egyszerű válaszaik nem működnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]