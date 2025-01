Volodimir Zelenszkij ukrán államfő újabb felvételeket tett közzé az ukrán hadsereg által elfogott észak-koreai katona kihallgatásáról – számolt be a Kyiv Independent hírportálra hivatkozva a Telex.

A lap megemlíti, hogy az ukránok január elején az oroszországi Kurszk megyében fogtak el két észak-koreai katonát. Jelenleg Kijevben, az Ukrán Biztonsági Szolgálat őrizetében vannak.

Communication between captured North Korean soldiers and SSU investigators continues.



Intelligence data on the movement of such troops to Russian territory, their training and complete information isolation have been confirmed by the prisoners.



