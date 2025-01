Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5565ee23-bc60-493c-beae-21da0cac7499","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Azzal fenyegetőzött, hogy felégeti a falut, a polgármesteren az ellopott aranyát kereste, a helyieket pedig házasságon kívüli kapcsolatokkal vádolta.","shortLead":"Azzal fenyegetőzött, hogy felégeti a falut, a polgármesteren az ellopott aranyát kereste, a helyieket pedig házasságon...","id":"20250122_terrorcselekmeny-fenyegetes-mehkerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5565ee23-bc60-493c-beae-21da0cac7499.jpg","index":0,"item":"4084a7f6-7420-41e2-9693-854b1c1db8bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_terrorcselekmeny-fenyegetes-mehkerek","timestamp":"2025. január. 22. 14:20","title":"Terrorcselekménnyel való fenyegetés miatt elítélték azt a férfit, aki azt mondta magáról, szavakkal tud ölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3a9ec7-9f37-4ce2-b700-1c4ca943ebbd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Két projektet is támogattak, derült ki az agrárminiszter egy írásbeli kérdésre adott válaszából.","shortLead":"Két projektet is támogattak, derült ki az agrárminiszter egy írásbeli kérdésre adott válaszából.","id":"20250121_rovarfeherje-gyartas-allami-tamogatasa-mezogazdasag-nagy-istvan-takarmanygyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a3a9ec7-9f37-4ce2-b700-1c4ca943ebbd.jpg","index":0,"item":"34f85d86-fa06-4449-8e4d-18a89004cd44","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_rovarfeherje-gyartas-allami-tamogatasa-mezogazdasag-nagy-istvan-takarmanygyartas","timestamp":"2025. január. 21. 09:27","title":"Majd 1,7 milliárd forinttal tolta meg a kormány a rovarfehérje-gyártást, még úgy is, hogy „a magyarok elsöprő többsége nem kér a rovarfehérjét tartalmazó élelmiszerekből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81567027-cd75-4e9c-9a4b-1cf468fa37d8","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Minden eddiginél ádázabbá vált a küzdelem a magyar kormány barátai és ellenfelei között az Európai Parlamentben, ahol nemcsak az derült ki, hogy a legnagyobb európai pártcsaládok fontosabbnak tartják a jogállamiságot, mint a magyar ügyészség, hanem az is, hogy a miniszterelnök vejét mindenki ismeri.","shortLead":"Minden eddiginél ádázabbá vált a küzdelem a magyar kormány barátai és ellenfelei között az Európai Parlamentben, ahol...","id":"20250122_eu-meghallgatas-tiborcz-eurologus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81567027-cd75-4e9c-9a4b-1cf468fa37d8.jpg","index":0,"item":"5179f8e8-345c-4ee1-b905-78cc4b7d59c3","keywords":null,"link":"/360/20250122_eu-meghallgatas-tiborcz-eurologus","timestamp":"2025. január. 22. 07:00","title":"Mindenki ismeri Brüsszelben a Tiborcz nevet, lengyel és román össztűz alá került az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Politikai elemzők reagáltak a toplistákat vezető Csurran, cseppen című számra. ","shortLead":"Politikai elemzők reagáltak a toplistákat vezető Csurran, cseppen című számra. ","id":"20250121_Politikai-elemzok-szolaltak-meg-Majka-uj-szama-kapcsan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28.jpg","index":0,"item":"5565870c-e9dc-43e7-a93b-6dd8c0c36230","keywords":null,"link":"/elet/20250121_Politikai-elemzok-szolaltak-meg-Majka-uj-szama-kapcsan-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 13:10","title":"Pusztító lehet, van okuk aggódni – politológusok arról, hogy milyen hatása lehet Majka új dalának a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836fd102-0c4d-4d01-ab9e-196fbfeabfe9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fővárosi politikus szerint a Rákosrendező területére vonatkozó adásvételi szerződéssel az is baj, hogy „gyakorlatilag minden magyar jogszabály és építési szabály alól felmenti az arab beruházókat”.","shortLead":"A fővárosi politikus szerint a Rákosrendező területére vonatkozó adásvételi szerződéssel az is baj, hogy „gyakorlatilag...","id":"20250121_Vitezy-a-mini-Dubajrol-Ha-tud-elni-a-fovaros-az-elovasarlasi-jogaval-akkor-elnie-is-kell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/836fd102-0c4d-4d01-ab9e-196fbfeabfe9.jpg","index":0,"item":"3ffbb422-2664-42f7-a818-4232b0c27754","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_Vitezy-a-mini-Dubajrol-Ha-tud-elni-a-fovaros-az-elovasarlasi-jogaval-akkor-elnie-is-kell","timestamp":"2025. január. 21. 15:37","title":"Vitézy a Mini-Dubajról: Ha tud élni a főváros az elővásárlási jogával, akkor élnie is kell!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d628096e-16ac-4d00-86c1-7b697a303e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Románia teljes Schengen-csatlakozása után már nincs szükség ott a munkájukra, azonban új feladatot sem kaptak még.","shortLead":"Románia teljes Schengen-csatlakozása után már nincs szükség ott a munkájukra, azonban új feladatot sem kaptak még.","id":"20250121_Nem-tudni-hova-vezenylik-azokat-a-rendoroket-akik-eddig-a-roman-magyar-hataron-teljesitettek-szolgalatot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d628096e-16ac-4d00-86c1-7b697a303e43.jpg","index":0,"item":"4f3c51f7-2d1e-4fff-bd6c-e6df52c45cf8","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Nem-tudni-hova-vezenylik-azokat-a-rendoroket-akik-eddig-a-roman-magyar-hataron-teljesitettek-szolgalatot","timestamp":"2025. január. 21. 11:32","title":"Nem tudni, hova vezénylik azokat a rendőröket, akik eddig a román–magyar határon teljesítettek szolgálatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8632fb-7213-4abe-996e-903446d25972","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester azt mondta: fel voltak készülve arra, hogy a kormány megpróbálja megakadályozni az elővásárlási joguk érvényesítését, de a budapesti vezetés kész akár perelni is. Azt is közölte, hogy tárgyalásokat kezdeményezett Lázár János miniszterrel. ","shortLead":"A főpolgármester azt mondta: fel voltak készülve arra, hogy a kormány megpróbálja megakadályozni az elővásárlási joguk...","id":"20250122_Karacsony-Gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb8632fb-7213-4abe-996e-903446d25972.jpg","index":0,"item":"c77c8685-d955-4561-97bc-e2b891dbdffd","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Karacsony-Gergely","timestamp":"2025. január. 22. 15:19","title":"Karácsony Gergely: Szerződés garantálja az elővásárlási jogot a Mini-Dubaj területére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"521aa058-cac9-4fc2-bdbc-87b03d4530df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vezérkari főnök nyugdíjba vonul, ezzel vállalja a felelősséget a másfél éve történt Hamász-támadésért.","shortLead":"A vezérkari főnök nyugdíjba vonul, ezzel vállalja a felelősséget a másfél éve történt Hamász-támadésért.","id":"20250121_Herci-Halevi-tavozas-izraeli-vezerkari-fonok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/521aa058-cac9-4fc2-bdbc-87b03d4530df.jpg","index":0,"item":"def1012f-b325-45f4-92d8-c3fa6764a911","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_Herci-Halevi-tavozas-izraeli-vezerkari-fonok","timestamp":"2025. január. 21. 18:23","title":"Távozik az izraeli vezérkari főnök és egy hadseregparancsnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]