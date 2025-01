Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e7a968a9-d0e7-4f32-b6b5-80e33e9e7fc8","c_author":"Lidl Magyarország","category":"brandcontent","description":"Az ünnepi időszak hagyományosan a boldog családi együttlét, a pihenés és töltődés időszaka, ám a valóságban sokszor fárasztó és megterhelő is lehet. Nem csoda hát, hogy ezek után az évkezdés sokak számára kihívást jelent: mind szellemileg, mind fizikailag, de anyagi szempontból is. Íme néhány tipp, amivel abban segítünk, hogy könnyebben, nyugodtabban és olcsóbban induljon az új esztendő.","shortLead":"Az ünnepi időszak hagyományosan a boldog családi együttlét, a pihenés és töltődés időszaka, ám a valóságban sokszor...","id":"20250122_Tippek-hogy-konnyebben-induljon-az-uj-ev-lidl-kupon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7a968a9-d0e7-4f32-b6b5-80e33e9e7fc8.jpg","index":0,"item":"0db688aa-f688-48ed-aa87-68d0550d4b66","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250122_Tippek-hogy-konnyebben-induljon-az-uj-ev-lidl-kupon","timestamp":"2025. január. 22. 10:30","title":"Tippek, hogy könnyebben induljon az új év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87add85-6297-49ba-8896-fab04e42cb78","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 35 éves kosaras szerint így nagyobb szerephez juthatnak azok, akik eddig kevés lehetőséget kaptak.","shortLead":"A 35 éves kosaras szerint így nagyobb szerephez juthatnak azok, akik eddig kevés lehetőséget kaptak.","id":"20250122_hanga-adam-magyar-kosarlabda-valogatott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b87add85-6297-49ba-8896-fab04e42cb78.jpg","index":0,"item":"e60be730-f510-4540-8bb1-8779bacd9eaa","keywords":null,"link":"/sport/20250122_hanga-adam-magyar-kosarlabda-valogatott","timestamp":"2025. január. 22. 13:05","title":"Hanga Ádám visszavonul a válogatottól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8632fb-7213-4abe-996e-903446d25972","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester azt mondta: fel voltak készülve arra, hogy a kormány megpróbálja megakadályozni az elővásárlási joguk érvényesítését, de a budapesti vezetés kész akár perelni is. Azt is közölte, hogy tárgyalásokat kezdeményezett Lázár János miniszterrel. ","shortLead":"A főpolgármester azt mondta: fel voltak készülve arra, hogy a kormány megpróbálja megakadályozni az elővásárlási joguk...","id":"20250122_Karacsony-Gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb8632fb-7213-4abe-996e-903446d25972.jpg","index":0,"item":"c77c8685-d955-4561-97bc-e2b891dbdffd","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Karacsony-Gergely","timestamp":"2025. január. 22. 15:19","title":"Karácsony Gergely: Szerződés garantálja az elővásárlási jogot a Mini-Dubaj területére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6a027c-3fb6-4302-8e24-f5b9fc38f70f","c_author":"Gergely Zsófia","category":"360","description":"„A Mikulásgyár lett szerelem helyett A szerelem az életemben” – foglalja össze elmúlt 20 évét Zsolnai Endre. Utolsó rendezvénye huszonmilliós mínusszal zárt, és ezt nincs miből kifizetnie, ezért most nem lát komoly esélyt a Mikulásgyár fennmaradására, de még nem mondott le róla végleg. Úgy látja, azért fogytak el a támogatók, mert „mindenki idomul, igazodik, tetőfokára hág az öncenzúra, a szervilizmus, a fortélyos félelem igazgat. Hogy valójában nincs szolidaritás” – HVG-portré.","shortLead":"„A Mikulásgyár lett szerelem helyett A szerelem az életemben” – foglalja össze elmúlt 20 évét Zsolnai Endre. Utolsó...","id":"20250121_hvg-portre-zsolnai-endre-mikulasgyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa6a027c-3fb6-4302-8e24-f5b9fc38f70f.jpg","index":0,"item":"860b9824-a523-40b7-a2d2-065adf9dbb83","keywords":null,"link":"/360/20250121_hvg-portre-zsolnai-endre-mikulasgyar","timestamp":"2025. január. 21. 19:30","title":"Zsolnai Endre, a Mikulásgyár főszervezője: „Kirakatország vagyunk, Majomország”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A német külügyminiszter szerint Putyin kész feláldozni akár az országát is, noha fel kellene ismernie, hogy nem tudja megnyerni a háborút. Trump erős Amerikát örökölt, és ez gond a gyenge Európa számára, mert az nincs felkészülve arra, hogy versengjen eddigi védelmezőjével – írja Marc Champion. A Financial Times szakértője nem érzékeli, hogy akkora bajban lenne az amerikai gazdaság, mint ahogy azt Trump beállítja. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"A német külügyminiszter szerint Putyin kész feláldozni akár az országát is, noha fel kellene ismernie, hogy nem tudja...","id":"20250123_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"f79d2588-d7a1-4651-b2c4-a94bf3d437eb","keywords":null,"link":"/360/20250123_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 23. 10:30","title":"Jan-Werner Müller: Az oligarchák láthatóbbak, mint valaha. Ez sebezhetőbbé is teszi őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886154f2-237a-420d-b91f-a4427a536843","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Canon új, full frame szenzora 24K-s felbontásban képes rögzíteni a tartalmakat, ami a 8K-nál 12-szer nagyobb felbontást jelent.","shortLead":"A Canon új, full frame szenzora 24K-s felbontásban képes rögzíteni a tartalmakat, ami a 8K-nál 12-szer nagyobb...","id":"20250123_canon-full-frame-szenzor-keperkezelo-410-megapixel-24k-felbontas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/886154f2-237a-420d-b91f-a4427a536843.jpg","index":0,"item":"62df0ec2-e00d-4622-9fa8-4fb35068fa72","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_canon-full-frame-szenzor-keperkezelo-410-megapixel-24k-felbontas","timestamp":"2025. január. 23. 09:03","title":"410 megapixeles képérzékelőt villantott a Canon, de nem használhatja akárki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f613d8-61e2-4357-b4b7-0c0ee8d53485","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az áfabevételek 2024-ben messze elmaradtak a tervezettől, ezt nagyrészt kompenzálták más, például a tranzakciós illeték emeléséből származó bevételek. A kiadási oldalon a tervezettnél sokkal több ment el állami bevásárlásokra (például a ferihegyi reptérre), állami beruházásokra, a határon túli magyarokra. A forint árfolyamának gyengülése 1,1 ezer milliárd forintot vitt el. Lakástámogatásokra és családtámogatásokra a tervezettnél kevesebbet költöttek.","shortLead":"Az áfabevételek 2024-ben messze elmaradtak a tervezettől, ezt nagyrészt kompenzálták más, például a tranzakciós illeték...","id":"20250122_allamhaztartasi-hiany-2024-csaladok-repter-4-ezer-milliard-forint-hiany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42f613d8-61e2-4357-b4b7-0c0ee8d53485.jpg","index":0,"item":"ac5c0343-db65-408c-81d7-842a48e2617a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_allamhaztartasi-hiany-2024-csaladok-repter-4-ezer-milliard-forint-hiany-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 12:37","title":"A kormány a családokon spórolt, a reptérre szórta a pénzt. Így lett 4 ezer milliárd forint a hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8765ee75-1be3-46c6-a582-9ebd7a9271fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vitézy Dávid szerint szokatlan, hogy az állam jelentős anyagi költséget vállalt a szükséges közlekedési fejlesztésekkel kapcsolatban, és a szerződés néhány “elnagyolt” pontjára is felhívta a figyelmet.","shortLead":"Vitézy Dávid szerint szokatlan, hogy az állam jelentős anyagi költséget vállalt a szükséges közlekedési fejlesztésekkel...","id":"20250122_Vitezy-David-a-Mini-Dubaj-felresikerult-latvanyterverol-posztolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8765ee75-1be3-46c6-a582-9ebd7a9271fc.jpg","index":0,"item":"855f86b2-9816-445f-be41-8f936d377f73","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Vitezy-David-a-Mini-Dubaj-felresikerult-latvanyterverol-posztolt","timestamp":"2025. január. 22. 14:47","title":"Vitézy Dávid a Mini-Dubaj félresikerült látványtervéről posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]