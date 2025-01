Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"da044716-bb0d-499f-8ef2-3c399c5a4647","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A magyar közállapotokról a legtöbbet az az irreális figyelem mond el, ami Majka Csurran, cseppen című dala körül kirobbant. A Magyar Kultúra Napján azt is megnéztük, mi is szerepe a kultúrának a hanyatló Orbán-rendszerben. Vélemény.","shortLead":"A magyar közállapotokról a legtöbbet az az irreális figyelem mond el, ami Majka Csurran, cseppen című dala körül...","id":"20250122_Hamvay-Peter-Majka-mint-Petofi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da044716-bb0d-499f-8ef2-3c399c5a4647.jpg","index":0,"item":"1b600774-181d-4031-9bb3-cd519a6b718b","keywords":null,"link":"/360/20250122_Hamvay-Peter-Majka-mint-Petofi","timestamp":"2025. január. 22. 18:00","title":"Hamvay Péter: Majka mint Petőfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63dcb534-90bf-4fa8-b432-02a34d76972c","c_author":"Hann Endre, Nagy Réka","category":"360","description":"A magyarok nagyjából fele inkább bizakodóan, másik fele jobbára aggodalommal tekint az idei évre. A legtöbb félelem az egészségügyi rendszerrel és a szeretteik esetleges elvesztésével kapcsolatos, de sokan tartanak a gazdasági válságtól és a klímaváltozástól is.","shortLead":"A magyarok nagyjából fele inkább bizakodóan, másik fele jobbára aggodalommal tekint az idei évre. A legtöbb félelem...","id":"20250123_hvg-felelmek_medianfelmeres_partszimpatia_kerdese_attol_tartunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63dcb534-90bf-4fa8-b432-02a34d76972c.jpg","index":0,"item":"28ea4aa4-8c38-4a7a-8746-796437e13975","keywords":null,"link":"/360/20250123_hvg-felelmek_medianfelmeres_partszimpatia_kerdese_attol_tartunk","timestamp":"2025. január. 23. 06:10","title":"Medián: A kormánypártiak a világháborútól meg a migránsoktól félnek, az ellenzékiek az egészségügy romlásától meg az elszegényedéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c451ac28-4f95-42bc-bbee-658b5698d31f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A különböző egyetemek mérnökeit és fejlesztőit tömörítő EngineAI robotja, az SE01 az Egyesült Államokban is megmutatta már magát, de a széles közönség egy nemrég készült videó alapján szerezhetett tudomást a létezéséről.","shortLead":"A különböző egyetemek mérnökeit és fejlesztőit tömörítő EngineAI robotja, az SE01 az Egyesült Államokban is megmutatta...","id":"20250121_engineai-se01-robotika-humanoid-robot-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c451ac28-4f95-42bc-bbee-658b5698d31f.jpg","index":0,"item":"95f81c35-80da-4d25-b305-fff1d9f11619","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_engineai-se01-robotika-humanoid-robot-video","timestamp":"2025. január. 21. 17:03","title":"Olyan természetesen sétál az új kínai robot, hogy először filmes trükknek gondolták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d279fd0d-17ef-476f-9a64-fe5028c2a206","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Svédországgal hazai pályán, Azerbajdzsánnal idegenben játszik Marco Rossi csapata.","shortLead":"Svédországgal hazai pályán, Azerbajdzsánnal idegenben játszik Marco Rossi csapata.","id":"20250122_labdarugas-magyar-valogatott-marco-rossi-felkeszulesi-merkozes-svedorszag-azerbajdzsan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d279fd0d-17ef-476f-9a64-fe5028c2a206.jpg","index":0,"item":"973c7e74-6496-45e2-81bd-d21f9522ec74","keywords":null,"link":"/sport/20250122_labdarugas-magyar-valogatott-marco-rossi-felkeszulesi-merkozes-svedorszag-azerbajdzsan","timestamp":"2025. január. 22. 15:10","title":"Kiderült, mely csapatokkal hangolódik a vb-selejtezőkre a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a5c2abf-71ea-4e23-8d64-aa1a1851e7e7","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Ez lenne a sportközvetítések jövője?","shortLead":"Ez lenne a sportközvetítések jövője?","id":"20250121_tenisz-australian-open-kozvetites-youtube-wii-sports-nhl-nfl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a5c2abf-71ea-4e23-8d64-aa1a1851e7e7.jpg","index":0,"item":"a0b9dcd7-fb70-49db-9100-11dfe87befc4","keywords":null,"link":"/sport/20250121_tenisz-australian-open-kozvetites-youtube-wii-sports-nhl-nfl","timestamp":"2025. január. 21. 16:14","title":"Van valami furcsaság az Australian Open youtube-os közvetítéseiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ea9bae-1064-49d1-8629-3da60b0ef41f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Alekszandar Csirkovics a Topolyától érkezik. ","shortLead":"Alekszandar Csirkovics a Topolyától érkezik. ","id":"20250122_Ujabb-jatekos-igazolt-a-Fradi-egy-szerb-szelso-erkezik-a-csapatba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92ea9bae-1064-49d1-8629-3da60b0ef41f.jpg","index":0,"item":"591ea034-a1f4-4323-beff-a03ab9857231","keywords":null,"link":"/sport/20250122_Ujabb-jatekos-igazolt-a-Fradi-egy-szerb-szelso-erkezik-a-csapatba","timestamp":"2025. január. 22. 10:57","title":"Újabb játékost igazolt a Fradi, szerb szélső érkezik a csapatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898450e2-1fce-440c-8271-3408b7b2c045","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A Magyar Antidopping Csoport vezetője sem érti, miért késlekedik a nemzetközi Sportdöntőbíróság.","shortLead":"A Magyar Antidopping Csoport vezetője sem érti, miért késlekedik a nemzetközi Sportdöntőbíróság.","id":"20250121_kenderesi-tamas-uszo-doppingvetseg-biologiai-utlevel-nemzetkozi-sportdontobirosag-fellebbezes-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/898450e2-1fce-440c-8271-3408b7b2c045.jpg","index":0,"item":"694d3c81-6127-4c64-96fd-6a1439b079de","keywords":null,"link":"/sport/20250121_kenderesi-tamas-uszo-doppingvetseg-biologiai-utlevel-nemzetkozi-sportdontobirosag-fellebbezes-itelet","timestamp":"2025. január. 21. 21:27","title":"Megint elhalasztották a döntést Kenderesi Tamás doppingügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6a027c-3fb6-4302-8e24-f5b9fc38f70f","c_author":"Gergely Zsófia","category":"360","description":"„A Mikulásgyár lett szerelem helyett A szerelem az életemben” – foglalja össze elmúlt 20 évét Zsolnai Endre. Utolsó rendezvénye huszonmilliós mínusszal zárt, és ezt nincs miből kifizetnie, ezért most nem lát komoly esélyt a Mikulásgyár fennmaradására, de még nem mondott le róla végleg. Úgy látja, azért fogytak el a támogatók, mert „mindenki idomul, igazodik, tetőfokára hág az öncenzúra, a szervilizmus, a fortélyos félelem igazgat. Hogy valójában nincs szolidaritás” – HVG-portré.","shortLead":"„A Mikulásgyár lett szerelem helyett A szerelem az életemben” – foglalja össze elmúlt 20 évét Zsolnai Endre. Utolsó...","id":"20250121_hvg-portre-zsolnai-endre-mikulasgyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa6a027c-3fb6-4302-8e24-f5b9fc38f70f.jpg","index":0,"item":"860b9824-a523-40b7-a2d2-065adf9dbb83","keywords":null,"link":"/360/20250121_hvg-portre-zsolnai-endre-mikulasgyar","timestamp":"2025. január. 21. 19:30","title":"Zsolnai Endre, a Mikulásgyár főszervezője: „Kirakatország vagyunk, Majomország”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]