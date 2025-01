Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8df1d947-6dea-4059-ac28-651d810becdf","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"A történészi kutatásoknak és túlélők, szemtanúk elbeszélésének köszönhetően meglehetősen széles és részletes képünk van arról, hogy a holokauszt milyen történelmi, fizikai, bürokratikus és emberi körülmények között zajlott le. Az elhurcoltaknak azonban a megérkezés pillanatában kellett felfogniuk, hogy mi zajlik körülöttük. Egy ép emberi ésszel felfoghatatlan valóságban kellett eligazodniuk. A félelmetes hatékonysággal érkező transzportokkal olyan világba érkeztek, amely minden elemében sokkoló volt. Az ügy fejleményeiről a rendőrség szóvivője tartott sajtótájékoztatót. ","shortLead":"Csütörtökön országszerte több száz iskola kapott e-maileket bombafenyegetésről. Nemrég azonban útnak indult, és már azt is tisztán látni, hogy merre tart.","shortLead":"Az A23a majdnem 40 évvel ezelőtt szabadult el az Antarktiszról, ám nem jutott túlságosan messzire. A magyarázat az óriási kereslet.