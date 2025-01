“Ha Orbán Viktor valóban blokkolja az uniós szankciókat a háború szempontjából kulcsfontosságú pillanatban, akkor teljesen egyértelmű lesz, hogy az Európa biztonságáért és jövőjéért folytatott nagy játszmában Putyin csapatában játszik, nem a miénkben. Ennek minden következményével együtt” – írta az X-en Donald Tusk lengyel miniszterelnök.

If @PM_ViktorOrban really blocks European sanctions at a key moment for the war, it’ll be absolutely clear that in this big game for the security and future of Europe, he is playing in Putin’s team, not in ours. With all the consequences of this fact.