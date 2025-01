Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"39cf48bb-1d24-4db2-8b12-7dac3238cd33","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"Az orosz gazdaság ellenálló képessége a háború és a nyugati szankciók közepette figyelemre méltó, de a gazdasági elit és Vlagyimir Putyin orosz elnök között egyre súlyosabb feszültség húzódik, ami a háború befejezése felé tolhatja Oroszországot – írja exkluzív riportjában a Reuters.","shortLead":"Az orosz gazdaság ellenálló képessége a háború és a nyugati szankciók közepette figyelemre méltó, de a gazdasági elit...","id":"20250123_Putyin-aggodik-orosz-gazdasag-trump-bekekotes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39cf48bb-1d24-4db2-8b12-7dac3238cd33.jpg","index":0,"item":"0d1c90aa-5dbd-4d5c-9c4e-e469173be474","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250123_Putyin-aggodik-orosz-gazdasag-trump-bekekotes","timestamp":"2025. január. 23. 13:17","title":"Putyin egyre jobban aggódik az orosz gazdaság miatt, készen állhat a békekötésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c90ed68-2e87-4249-8019-6ded28b2e2e5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"6 milliárd forintos keretösszeg mellett foghat neki az építkezésnek egy egyiptomi partnerrel és a West Hungária Bauval közösen.","shortLead":"6 milliárd forintos keretösszeg mellett foghat neki az építkezésnek egy egyiptomi partnerrel és a West Hungária Bauval...","id":"20250123_Meszaros-Lorinc-nyerte-a-matrai-gazeromu-epitesere-kiirt-tendert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c90ed68-2e87-4249-8019-6ded28b2e2e5.jpg","index":0,"item":"95b09ce3-66f1-4774-915f-7270d7cf8a50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250123_Meszaros-Lorinc-nyerte-a-matrai-gazeromu-epitesere-kiirt-tendert","timestamp":"2025. január. 23. 11:45","title":"Mészáros Lőrinc nyerte a mátrai gázerőmű építésére kiírt tendert, Garancsi István érvénytelen ajánlatot adott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce922f2-0334-4219-9b4b-b05b100f8410","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Erről az Unió gazdaságpolitikai biztosa beszélt Davosban a Reutersnek adott interjújában.","shortLead":"Erről az Unió gazdaságpolitikai biztosa beszélt Davosban a Reutersnek adott interjújában.","id":"20250123_Az-EU-hajlando-lenne-amerikai-fegyvert-es-energiat-vasarolni-hogy-elkerulje-a-vamokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ce922f2-0334-4219-9b4b-b05b100f8410.jpg","index":0,"item":"0d5915e6-4f72-4007-b7e8-0f317b114234","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250123_Az-EU-hajlando-lenne-amerikai-fegyvert-es-energiat-vasarolni-hogy-elkerulje-a-vamokat","timestamp":"2025. január. 23. 15:20","title":"Az EU hajlandó lenne amerikai fegyvert és energiát vásárolni, hogy elkerülje a vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d37a05b-17f0-40f0-bd5d-5baafab102a9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hajszálnyival még az Mercedes-Maybach S-osztálynál is nagyobb Maextro S800 tisztán elektromos és hatótávnövelős villanyos változatban készül.","shortLead":"A hajszálnyival még az Mercedes-Maybach S-osztálynál is nagyobb Maextro S800 tisztán elektromos és hatótávnövelős...","id":"20250124_gigantikus-1000-loeros-luxusszedan-huawei-maextro-s800","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d37a05b-17f0-40f0-bd5d-5baafab102a9.jpg","index":0,"item":"2cc50fee-89f4-4b86-b64c-ec5544d3684a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_gigantikus-1000-loeros-luxusszedan-huawei-maextro-s800","timestamp":"2025. január. 24. 06:41","title":"Gigantikus, 1000 lóerős luxusszedán a Huaweitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8702810e-8216-41f6-9f98-74a13a1ec964","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy szabolcsi útszakaszon mérték be az extrém gyorshajtót. ","shortLead":"Egy szabolcsi útszakaszon mérték be az extrém gyorshajtót. ","id":"20250124_190-es-tempo-gyorshajtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8702810e-8216-41f6-9f98-74a13a1ec964.jpg","index":0,"item":"c54f01af-dca0-47d7-ab79-082525bb8ff8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_190-es-tempo-gyorshajtas","timestamp":"2025. január. 24. 08:14","title":"Ausztriában ezért a kocsit is elvennék: 190-es tempóval ment a 90-es táblánál egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7120dd17-1ca5-4d27-8746-000c1153dae7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Építési és Közlekedési Minisztérium hét pontban fogalmazta meg, mire kötelezi rövid határidővel a vasúttársaságot.","shortLead":"A Építési és Közlekedési Minisztérium hét pontban fogalmazta meg, mire kötelezi rövid határidővel a vasúttársaságot.","id":"20250124_mav-vasut-lazar-janos-feladat-vonat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7120dd17-1ca5-4d27-8746-000c1153dae7.jpg","index":0,"item":"efd58ba2-e7e1-45e8-8c8a-39b4fbb013d0","keywords":null,"link":"/kkv/20250124_mav-vasut-lazar-janos-feladat-vonat","timestamp":"2025. január. 24. 10:38","title":"Lázárék vizsgálata szerint a MÁV jelenleg csak korlátozottan képes ellátni a feladatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62c032f-7d80-48c6-bce0-497723dac2ee","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Megszűnés fenyegeti Budapest egyetlen professzionális, több évtizedes konzekvens munkával felépített gyermek- és ifjúsági színházát – állítja Benkő Nóra, Erdődi Katalin, Gáspár Máté, Kováts Adél, Mácsai Pál és Máté Gábor.","shortLead":"Megszűnés fenyegeti Budapest egyetlen professzionális, több évtizedes konzekvens munkával felépített gyermek- és...","id":"20250124_fovarosi-szinhazigazgatok-kozos-tiltakozas-kolibri-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d62c032f-7d80-48c6-bce0-497723dac2ee.jpg","index":0,"item":"0b0deed3-be65-4055-943d-299ca24b8969","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_fovarosi-szinhazigazgatok-kozos-tiltakozas-kolibri-szinhaz","timestamp":"2025. január. 24. 16:03","title":"Fővárosi színigazgatók tiltakoznak a Kolibri vezetőjének kinevezése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6417f9bf-204a-4f90-8ad8-c51cafd2214f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A két ország atomarzenálja együtt sem teszi ki az orosz készletek tizedét.","shortLead":"A két ország atomarzenálja együtt sem teszi ki az orosz készletek tizedét.","id":"20250124_nuklearis-leszereles-peszkov-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6417f9bf-204a-4f90-8ad8-c51cafd2214f.jpg","index":0,"item":"2e71c42a-dea5-4c04-afbf-1eb329c7be31","keywords":null,"link":"/vilag/20250124_nuklearis-leszereles-peszkov-trump","timestamp":"2025. január. 24. 12:40","title":"Moszkva kész lenne Washingtonnal tárgyalni a nukleáris leszerelésről, de aggódik a brit és a francia készletek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]