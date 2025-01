„Azt mondtam neki, fogadjon be több palesztint, mert most az látom, Gázában hatalmas a felfordulás” – mondta újságíróknak Trump. Hozzátette, azt szeretné, ha Egyiptom is így tenne, ezért néhány napon belül tárgyal majd Abdel Fatah Sziszi egyiptomi államfővel is.

Trump azt követően nyilatkozott, hogy az Izrael és a Hamász között életbe lépett tűzszünet hatására több tízezer palesztin indult el vissza Gázába. Az amerikai elnök szerint Gázában valamit tenni kell, mert az övezet most úgy néz ki, mint egy hatalmas bontási terület. Trump szerint a befogadás lehetne rövid, illetve hosszabb távú. „Jobban örülnék, ha az arab államokat bevonva máshol épülnének lakóházak, s itt a palesztinok végre békében élhetnének” – magyarázta.

Az AP értékelése szerint Jordánia és Egyiptom is nemet mond a kérésre és az is valószínű, hogy a palesztinok között is sokan akadnak majd, akik nem élnének ezzel a lehetőséggel, mert attól tartanak, a későbbiek során Izrael nem engedné vissza őket Gázába.