[{"available":true,"c_guid":"525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hatóság szerint a fonalférgek nem azonosak a patogén bélférgekkel, nem okoznak betegséget.","shortLead":"A hatóság szerint a fonalférgek nem azonosak a patogén bélférgekkel, nem okoznak betegséget.","id":"20250124_nngyk-ivoviz-fogyasztasa-betegseg-pilis-fergek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f.jpg","index":0,"item":"2d4228ec-f05c-41e3-8ffd-09743ca17c23","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_nngyk-ivoviz-fogyasztasa-betegseg-pilis-fergek","timestamp":"2025. január. 24. 11:35","title":"NNGYK: Nem okoznak betegséget a pilisi férgek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b3bfcd-42ba-4349-a838-07e12ae2a4ef","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Egy kis szerbiai településről indult, játszott a Rapid Wienben és a Győri ETO-ban is, mígnem egy szép nap megcsörrent a telefonja és a valaha volt legjobb balhátvéd, Paolo Maldini arra kérte, hogy váltson piros-feketére. A Milannál sokat tanult a jelen kor egyik legjobbjától, Theo Hernándeztől, így neki is köszönheti, hogy teljesült a gyerekkori álma és jelenleg a Premier League-ben játszik. Ugyan még csak 21 éves, de karnyújtásnyira van attól, hogy ennél is magasabb szintre lépjen. Portré Kerkez Milosról.","shortLead":"Egy kis szerbiai településről indult, játszott a Rapid Wienben és a Győri ETO-ban is, mígnem egy szép nap megcsörrent...","id":"20250125_kerkez-milos-palyafutas-portre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9b3bfcd-42ba-4349-a838-07e12ae2a4ef.jpg","index":0,"item":"324dd717-2102-48f9-b139-59a383dde290","keywords":null,"link":"/sport/20250125_kerkez-milos-palyafutas-portre-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 11:00","title":"A gyerekkori álma már beteljesült, most ezt is túlszárnyalná Kerkez Milos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af63bd9-d9e7-41f1-adf5-997157648cbd","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Csak egy győztese lehet a vasárnapi belorusz elnökválasztásnak: az 1994 óta hatalomban lévő államfő, Aljakszandr Lukasenka „ellenfelei” ugyanis leginkább a politikus hívei, valódi ellenzéki nem indulhatott. Legutóbb 2020-ban tartottak elnökválasztást az egykori szovjet tagköztársaságban, azt Lukasenkáék elcsalták, s ezt követően hónapokig tartó tiltakozási hullám indult.","shortLead":"Csak egy győztese lehet a vasárnapi belorusz elnökválasztásnak: az 1994 óta hatalomban lévő államfő, Aljakszandr...","id":"20250126_Elnokvalasztasi-szinjatekot-rendeznek-vasarnap-Belaruszban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3af63bd9-d9e7-41f1-adf5-997157648cbd.jpg","index":0,"item":"b70a6ca7-df87-4498-8a16-5afe3e80a19e","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_Elnokvalasztasi-szinjatekot-rendeznek-vasarnap-Belaruszban","timestamp":"2025. január. 26. 08:58","title":"Elnökválasztási színjátékot rendeznek vasárnap Belaruszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e36aab-bc9e-4944-806d-39ba97bed894","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ne érezze egyedül magát, ha szinte már a falat kaparja attól, hogy valaki az ujját ropogtatja, vagy hangosan rág a vacsoraasztalnál, mert meglepően sok ember él át hasonlót a mindennapokban. ","shortLead":"Ne érezze egyedül magát, ha szinte már a falat kaparja attól, hogy valaki az ujját ropogtatja, vagy hangosan rág...","id":"20250124_zavaro-zajok-csamcsogas-dobolas-mizofonia-megoldas-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47e36aab-bc9e-4944-806d-39ba97bed894.jpg","index":0,"item":"e88b01bf-b46e-41d9-b630-e8715c76398d","keywords":null,"link":"/elet/20250124_zavaro-zajok-csamcsogas-dobolas-mizofonia-megoldas-tanacsok","timestamp":"2025. január. 24. 09:52","title":"Őrületbe kergeti a hangos csámcsogás? Így tehet ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b233318-4f54-4b19-a2bd-7b2f3c59b00d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olyan eszközt mutatott be az OpenAI, mely parancsok mentén, a felhasználó szeme előtt képes véghez vinni a feladatokat – mintha valaki más irányítaná a számítógépét.","shortLead":"Olyan eszközt mutatott be az OpenAI, mely parancsok mentén, a felhasználó szeme előtt képes véghez vinni a feladatokat...","id":"20250124_openai-operator-mesterseges-intelligencia-bongeszo-iranyitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b233318-4f54-4b19-a2bd-7b2f3c59b00d.jpg","index":0,"item":"b1a171a9-c247-455a-bcf8-7d801b576afc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250124_openai-operator-mesterseges-intelligencia-bongeszo-iranyitasa","timestamp":"2025. január. 24. 12:40","title":"Havi 80 000 forintért már kipróbálható az OpenAI nagy dobása, ami a felhasználó helyett irányítja a böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5","c_author":" Varga Katalin","category":"360","description":"Nem kizárólag hátrányai vannak a napelemekkel termelt áram bruttó elszámolásának, mellette is szólnak érvek. A külföldi példák alapján – komplex ösztönzőrendszerrel – így is vonzó befektetés maradhat a nap erejének munkába fogása.","shortLead":"Nem kizárólag hátrányai vannak a napelemekkel termelt áram bruttó elszámolásának, mellette is szólnak érvek. A külföldi...","id":"20250125_lakossagi-napelemes-elszamolas-hvg-fenntarthato-fejlodes-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5.jpg","index":0,"item":"7e56913e-8d47-411d-ba06-5c0248fa7352","keywords":null,"link":"/360/20250125_lakossagi-napelemes-elszamolas-hvg-fenntarthato-fejlodes-2025","timestamp":"2025. január. 25. 14:30","title":"Haragszik, hogy napelemeinél bevezették a bruttó elszámolást? Pedig lehetne ez jó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e391a9a5-4d25-4b9c-bddc-b6f724f597ed","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Magyarország egyik legjelentősebb hazai tulajdonú kiskereskedelmi láncának egyes Príma üzleteiben már a qvik fizetési szolgáltatással is ki lehet egyenlíteni a számlát.","shortLead":"Magyarország egyik legjelentősebb hazai tulajdonú kiskereskedelmi láncának egyes Príma üzleteiben már a qvik fizetési...","id":"20250124_qvik-fizetes-prima-raiffeisen-bank-magyar-digitalis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e391a9a5-4d25-4b9c-bddc-b6f724f597ed.jpg","index":0,"item":"99f32798-085e-4ace-b61c-ccdafa66a794","keywords":null,"link":"/kkv/20250124_qvik-fizetes-prima-raiffeisen-bank-magyar-digitalis","timestamp":"2025. január. 24. 16:07","title":"Magyar fejlesztésű ingyenes mobilfizetés jön a CBA Príma üzleteiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Azok is alkalmazhatják, akik tavaly még átlépték az eddig 12 milliós határt.","shortLead":"Azok is alkalmazhatják, akik tavaly még átlépték az eddig 12 milliós határt.","id":"20250126_afamentesseg-osszeghatar-megemeles-nagy-marton-orban-viktor-bejelentes-afa-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4.jpg","index":0,"item":"755917f7-f0c4-481b-96a8-e3fb82137f96","keywords":null,"link":"/kkv/20250126_afamentesseg-osszeghatar-megemeles-nagy-marton-orban-viktor-bejelentes-afa-vallalkozas","timestamp":"2025. január. 26. 08:37","title":"Már vasárnaptól érvényes az alanyi adómentesség magasabb határa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]