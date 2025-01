Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6bd54add-2f05-42fb-a06f-bd60d59a21aa","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Három embert feszítővágóval szabadítottak ki a roncsokból.","shortLead":"Három embert feszítővágóval szabadítottak ki a roncsokból.","id":"20250113_kobanya-baleset-karambol-auto-bkk-busz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bd54add-2f05-42fb-a06f-bd60d59a21aa.jpg","index":0,"item":"5fef8b0f-8e59-4e81-93d8-12e9152bf66a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_kobanya-baleset-karambol-auto-bkk-busz","timestamp":"2025. január. 13. 17:00","title":"Frontálisan ütközött egy autó és egy BKK-busz Kőbányán – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd6373b-3a0f-40fd-8a55-074a1defe027","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A büntetőeljárással párhuzamosan több mint 50 millió forint bírságra is számíthat a férfi","shortLead":"A büntetőeljárással párhuzamosan több mint 50 millió forint bírságra is számíthat a férfi","id":"20250113_nav-zarjegy-nelkuli-cigaretta-penzmosas-jovedeki-torvenysertes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bd6373b-3a0f-40fd-8a55-074a1defe027.jpg","index":0,"item":"87c3da5f-625f-406d-bc4e-4fc7cfc3de65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_nav-zarjegy-nelkuli-cigaretta-penzmosas-jovedeki-torvenysertes","timestamp":"2025. január. 13. 08:36","title":"NAV: Több mint 16 ezer doboz zárjegy nélküli cigarettát találtak egy férfinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök is megfordult a hírek szerint abban a városban, ahol az ájurvédikus csodadoki kedvenc klinikája is található.","shortLead":"A miniszterelnök is megfordult a hírek szerint abban a városban, ahol az ájurvédikus csodadoki kedvenc klinikája is...","id":"20250113_orban-munnar-dzsungeltura-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c.jpg","index":0,"item":"4339e3e2-5e0a-4818-ad6c-0dc626c35093","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_orban-munnar-dzsungeltura-ebx","timestamp":"2025. január. 13. 13:16","title":"Orbán bevette magát a dzsungelbe: Munnar városába látogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Szankciós listára tette korrupció miatt az Egyesült Államok Rogán Antalt; Donald Trump Grönlandért és Kanadáért jelentkezett be, Elon Musk pedig az európai politikában kavar, miközben kétéves mélypontjára került a forint. Ez a HVG heti összefoglalója.","shortLead":"Szankciós listára tette korrupció miatt az Egyesült Államok Rogán Antalt; Donald Trump Grönlandért és Kanadáért...","id":"20250112_Es-akkor-Rogan-Antal-usa-szankcio-trump-musk-facebook-korrupcio-mvm-vegrehajto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"7875c012-6799-467b-89bb-3a5472b4bfb5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250112_Es-akkor-Rogan-Antal-usa-szankcio-trump-musk-facebook-korrupcio-mvm-vegrehajto","timestamp":"2025. január. 12. 07:00","title":"És akkor Rogán Antal is mehet ájurvédázni Indiába, ha már az amerikai nyaralást bukta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fed0f4a-b6a0-490b-bfdb-63eedbc023c7","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"A lakásvásárlásnál kisebb elköteleződést jelent, de hasonlóan kedvező befektetés lehet egy jó helyen levő kocsibeálló is.","shortLead":"A lakásvásárlásnál kisebb elköteleződést jelent, de hasonlóan kedvező befektetés lehet egy jó helyen levő kocsibeálló...","id":"20250113_hvg-befektetes-garazs-berleti-dijak-ingatlanpiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fed0f4a-b6a0-490b-bfdb-63eedbc023c7.jpg","index":0,"item":"fe1c7a88-aef6-43ca-9a71-baf541159dd7","keywords":null,"link":"/360/20250113_hvg-befektetes-garazs-berleti-dijak-ingatlanpiac","timestamp":"2025. január. 13. 16:15","title":"Jó helyismerettel lehet igazán jó befektetés egy garázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5409dfd9-a536-49f2-9f12-f8b79a370aa8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyan Mute Egede leszögezte, hogy Grönland nem eladó, de az együttműködés lehetőségét nem zárja ki. ","shortLead":"Ugyan Mute Egede leszögezte, hogy Grönland nem eladó, de az együttműködés lehetőségét nem zárja ki. ","id":"20250113_gronland_miniszterelnok_egyuttmukodes_usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5409dfd9-a536-49f2-9f12-f8b79a370aa8.jpg","index":0,"item":"0b3cd969-6a4e-4f82-852e-03e1912a8cda","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_gronland_miniszterelnok_egyuttmukodes_usa","timestamp":"2025. január. 13. 20:20","title":"Grönland miniszterelnöke bejelentette, szorosabban együttműködnének Washingtonnal a védelem és a bányászat terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fd5694-c53b-46a8-88f4-c0e013287d53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyarok is az élmezőnyben vannak.","shortLead":"A magyarok is az élmezőnyben vannak.","id":"20250113_kezmosas-higienia-jarvany-Hollandia-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19fd5694-c53b-46a8-88f4-c0e013287d53.jpg","index":0,"item":"7cdb602b-eb65-4d93-b5b4-21e7e031582a","keywords":null,"link":"/elet/20250113_kezmosas-higienia-jarvany-Hollandia-statisztika","timestamp":"2025. január. 13. 13:25","title":"A bosnyákok figyelnek legjobban a kézhigiéniára, a hollandok fele kézmosás nélkül távozik a mosdóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca58ab5-fbf5-425f-8ab0-4e33e80caf4d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egyik legelterjedtebb babona a fekete macskához kötődik. Ha egy ilyen állat átszalad valaki előtt, az a hiedelem szerint balszerencsét jelent. Bár sokan tudják, hogy ez csak buta elképzelés, valami mégis ott motoszkál a tudatalattijukban, és inkább elkerülik az állatot.","shortLead":"Az egyik legelterjedtebb babona a fekete macskához kötődik. Ha egy ilyen állat átszalad valaki előtt, az a hiedelem...","id":"20250113_hvg-fekete-macska-babonak-allatok-szine-biologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eca58ab5-fbf5-425f-8ab0-4e33e80caf4d.jpg","index":0,"item":"af8a74ad-3b44-4f34-97d5-56d186dd9c49","keywords":null,"link":"/360/20250113_hvg-fekete-macska-babonak-allatok-szine-biologia","timestamp":"2025. január. 13. 17:30","title":"Idétlen dolog az embertől, hogy színe alapján tart veszélyesnek egy állatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]