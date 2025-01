Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cb70db48-febc-4235-bc5f-38522587897c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Hogyan boldogul egy könyvtár szakos a BKK-rendészet tagjaként? Jó, ha életvezetési tanácsokkal segítünk utastársainkon? Tényleg indulatszauna a tömegközlekedés és mi lehet tenni, ha egy trolivezető párbajra hív minket? A Duma Aktuál csapata megosztotta, milyen sztorikkal gazdagodtak a fővárosban utazva annak apropóján, hogy Vitézy Dávid javaslatát elfogadva idén januárban elindult a BKK rendészete, amely Budapest közlekedésének biztonságáért felelős.","shortLead":"Hogyan boldogul egy könyvtár szakos a BKK-rendészet tagjaként? Jó, ha életvezetési tanácsokkal segítünk utastársainkon...","id":"20250125_duma-aktual-bkk-fori-rendeszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb70db48-febc-4235-bc5f-38522587897c.jpg","index":0,"item":"8b4a05a3-022b-406d-ba1b-ef535b2cfcbd","keywords":null,"link":"/360/20250125_duma-aktual-bkk-fori-rendeszet","timestamp":"2025. január. 25. 19:00","title":"Duma Aktuál: Józsi, bunyó van a villamoson!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"882d413d-48dc-4cb3-8a31-21e775126dfd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai mérnökök szerint egy új technológiával felszerelt drónraj képes lehet lenullázni az ellenséges légvédelmet, így hatékonyabb lehet az eszközökkel a támadás.","shortLead":"Kínai mérnökök szerint egy új technológiával felszerelt drónraj képes lehet lenullázni az ellenséges légvédelmet...","id":"20250125_kinai-dron-radar-nagyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/882d413d-48dc-4cb3-8a31-21e775126dfd.jpg","index":0,"item":"5b8fb0bb-c5bf-4b14-a5cc-158cee179d2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250125_kinai-dron-radar-nagyitas","timestamp":"2025. január. 25. 08:03","title":"Nem elrejtőzik, hanem kiabál: ijesztő dolgot művel a radaron a kínaiak új fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618b3b7f-d676-4306-b56e-c1e5e4b516de","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az esetszámok emelkedése mellett megjelent a veleszületett szifiliszfertőzés is, amire évtizedek óta nem volt példa.","shortLead":"Az esetszámok emelkedése mellett megjelent a veleszületett szifiliszfertőzés is, amire évtizedek óta nem volt példa.","id":"20250126_szifilisz-hiv-fertozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/618b3b7f-d676-4306-b56e-c1e5e4b516de.jpg","index":0,"item":"7d9fe300-7993-40ad-a093-f5c988778986","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_szifilisz-hiv-fertozes","timestamp":"2025. január. 26. 14:28","title":"Egyre több a szifiliszes eset, a HIV-fertőzöttek száma is nő Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085ac854-d625-484a-981f-c4050adbc0c2","c_author":"Szőllősi Lili","category":"elet","description":"Két kiló rántott húsra ráküldött két óriási tál pacal a Pléh csárdában, tíz hamburger a Nyugati Mekiben, és a kettő között még három kiló steak is lecsúszott. Utánajártunk, ki is az a dél-koreai Tzuyang, aki felzabálja Budapestet, és hogyan képes ennyi mindent megenni, miközben nádszálvékony marad.","shortLead":"Két kiló rántott húsra ráküldött két óriási tál pacal a Pléh csárdában, tíz hamburger a Nyugati Mekiben, és a kettő...","id":"20250125_tzuyang-del-koreai-influenszer-zabalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/085ac854-d625-484a-981f-c4050adbc0c2.jpg","index":0,"item":"6d23ba10-faec-462f-99bb-a8faf8ad1c15","keywords":null,"link":"/elet/20250125_tzuyang-del-koreai-influenszer-zabalas","timestamp":"2025. január. 25. 07:32","title":"Miért zabál ennyit ez a dél-koreai influenszer, és hogyhogy nem hízik meg tőle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Milyen feltételei vannak Orbán Viktornak a szakciók megszavazásához? Van különbség a magyar kormány hazai nyilatkozatai, illetve aközött, amit delegációja Brüsszelben csinál? Miért fontos, hogy miben maradt Trumppal Giorga Meloni? Miről beszél Trump, amikor energia vészhelyzetet hirdet? Kérdések és válaszok a világlapok írásaiból.","shortLead":"Milyen feltételei vannak Orbán Viktornak a szakciók megszavazásához? Van különbség a magyar kormány hazai...","id":"20250125_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"f6699096-0947-4f93-9f33-8feedd280c5f","keywords":null,"link":"/360/20250125_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 25. 10:00","title":"„Orbán a tűzzel játszik” – a nemzetközi sajtó fókuszában a magyar vétófenyegetés az oroszellenes szakciók ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminisztérium leállította az Egyesült Államok legtöbb külföldi segélyprogramjának végrehajtását és finanszírozását pénteken.","shortLead":"Az amerikai külügyminisztérium leállította az Egyesült Államok legtöbb külföldi segélyprogramjának végrehajtását és...","id":"20250125_Trump-tobb-milliard-dollar-kulfoldi-segelyt-fagyasztott-be","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386.jpg","index":0,"item":"bf6102fc-542b-4478-a8be-924d7e19829c","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_Trump-tobb-milliard-dollar-kulfoldi-segelyt-fagyasztott-be","timestamp":"2025. január. 25. 09:44","title":"Trump több milliárd dollár külföldi segélyt fagyasztott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4081e8-7f3f-40bd-a66c-d3f17ff2d84e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az igazán extrém verzió GT350R-ből alig néhány tucat készül. ","shortLead":"Az igazán extrém verzió GT350R-ből alig néhány tucat készül. ","id":"20250125_Visszatert-a-Shelby-GT350-810-loerovel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a4081e8-7f3f-40bd-a66c-d3f17ff2d84e.jpg","index":0,"item":"d4f06462-ac26-4110-903c-061f2c3222e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250125_Visszatert-a-Shelby-GT350-810-loerovel","timestamp":"2025. január. 25. 11:40","title":"Visszatért a Shelby GT350, 810 lóerővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e0e22-b8e8-4478-aec6-a8e891686325","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Pénteken beszámoltunk arról, hogy az Európai Parlamentben tárgyalták az uniós külső határok védelmének uniós finanszírozásának lehetőségét. Tudósításunkban tévesen azt írtuk, hogy a fideszes felszólaló 10 milliárd eurós magyar költséggel számol, valóságban azonban csak kétmilliárd eurót említett László András képviselő.","shortLead":"Pénteken beszámoltunk arról, hogy az Európai Parlamentben tárgyalták az uniós külső határok védelmének uniós...","id":"20250125_europai_parlament_migracio_hatarvedelem_fidesz_kerites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee4e0e22-b8e8-4478-aec6-a8e891686325.jpg","index":0,"item":"0c0a24c8-0d13-4b81-998c-2e17a3fb673a","keywords":null,"link":"/eurologus/20250125_europai_parlament_migracio_hatarvedelem_fidesz_kerites","timestamp":"2025. január. 25. 12:41","title":"Nem tízmilliárd, hanem kétmilliárd euró határvédelmi költség megtérítését kéri a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]