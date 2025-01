Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Patrióták madridi nagygyűlése, Paul Lendvai az osztrák helyzet tanulságairól, a Foreign Policy arról, miért tűnhet el a Lego az amerikai boltokból. Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"A Patrióták madridi nagygyűlése, Paul Lendvai az osztrák helyzet tanulságairól, a Foreign Policy arról, miért tűnhet el...","id":"20250128_Nemzetkozi-lapszemle-orban-trump-patriotak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"83f3cfb9-2986-4d84-9cb8-178326d1cc17","keywords":null,"link":"/360/20250128_Nemzetkozi-lapszemle-orban-trump-patriotak","timestamp":"2025. január. 28. 11:25","title":"Nemzetközi lapszemle: Brüsszeli nyomásra adta be a derekát Orbán az orosz szankciók ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbd1df2-047a-41d7-ab06-9da7d4250b08","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A nemrégiben Európába érkezett Mazda 6e nemcsak szedán, hanem sportkombi verzióban is igen látványos megjelenésű.","shortLead":"A nemrégiben Európába érkezett Mazda 6e nemcsak szedán, hanem sportkombi verzióban is igen látványos megjelenésű.","id":"20250127_ime-a-magyar-tervezesu-latvanyos-uj-mazda-6e-sportkombi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cbd1df2-047a-41d7-ab06-9da7d4250b08.jpg","index":0,"item":"8ba8d82b-4d37-480f-9fa1-00259eaf61f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_ime-a-magyar-tervezesu-latvanyos-uj-mazda-6e-sportkombi","timestamp":"2025. január. 27. 06:41","title":"Íme a magyar tervezésű látványos új Mazda sportkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1631e7-c64d-4d00-802c-aba3c27ec724","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke és európai parlamenti képviselője egy bejelentkezésben azt elemezte, hogyan kezelték Magyarországon a koronavírus-járványt.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke és európai parlamenti képviselője egy bejelentkezésben azt elemezte, hogyan kezelték Magyarországon...","id":"20250127_takacs-peter-magyar-peter-koronavirus-jarvany-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b1631e7-c64d-4d00-802c-aba3c27ec724.jpg","index":0,"item":"bde4875e-616d-495e-b1fc-9a23b7ef7a3f","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_takacs-peter-magyar-peter-koronavirus-jarvany-magyarorszag","timestamp":"2025. január. 27. 05:24","title":"Feljelentést kíván tenni Takács Péter egészségügyi államtitkár Magyar Péter és Kulja András kritikái miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Berobbant a DeepSeek diszkont modellje, mire a jóval költségesebb megoldásokat szállító nagy techcégek részvényei beszakadtak.","shortLead":"Berobbant a DeepSeek diszkont modellje, mire a jóval költségesebb megoldásokat szállító nagy techcégek részvényei...","id":"20250127_DeepSeek-mesterseges-intelligencia-olcso-kinai-MI-modell-zuhano-nyugati-techreszvenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324.jpg","index":0,"item":"9a5ed5ac-13bb-49c5-a478-bafe924667c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_DeepSeek-mesterseges-intelligencia-olcso-kinai-MI-modell-zuhano-nyugati-techreszvenyek","timestamp":"2025. január. 27. 14:31","title":"Egy olcsó kínai megoldás épp alapjaiban rengeti meg a globális MI-piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fa1145-8ef2-4389-aea8-9f95576bbc78","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vizsgálat eredményével veszélybe kerülhetett a magyar állami cég romániai terjeszkedése, melyet az E.On helyi leányának felvásárlásával valósítana meg.","shortLead":"A vizsgálat eredményével veszélybe kerülhetett a magyar állami cég romániai terjeszkedése, melyet az E.On helyi...","id":"20250127_A-roman-hatosag-atvilagitotta-az-MVM-et-es-egyertelmu-kapcsolatot-talalt-Oroszorszaggal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58fa1145-8ef2-4389-aea8-9f95576bbc78.jpg","index":0,"item":"6b68b4c1-dac3-4336-b4ad-16e999a172f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_A-roman-hatosag-atvilagitotta-az-MVM-et-es-egyertelmu-kapcsolatot-talalt-Oroszorszaggal","timestamp":"2025. január. 27. 15:05","title":"A román hatóság átvilágította az MVM-et, és egyértelmű kapcsolatot talált Oroszországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c20253-ba61-43de-a4fd-5d904e4949ae","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egyre inkább igénylik a személyre szabott autókat a luxus szegmensben, amelyet egyedi fényezéssel lehet például kiszolgálni. ","shortLead":"Egyre inkább igénylik a személyre szabott autókat a luxus szegmensben, amelyet egyedi fényezéssel lehet például...","id":"20250128_Szlovakiaban-terjeszkedik-a-Jaguar-uj-uzemet-nyitnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31c20253-ba61-43de-a4fd-5d904e4949ae.jpg","index":0,"item":"3fb5c5db-0f57-422f-a01a-aa9a32e8bf50","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_Szlovakiaban-terjeszkedik-a-Jaguar-uj-uzemet-nyitnak","timestamp":"2025. január. 28. 08:24","title":"Szlovákiában terjeszkedik a Jaguar Land Rover, új üzemet nyitnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b6f0ab-6e7a-4663-9c1c-d5ce12abcfe0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump határügyi biztosa szerint folyamatosan nőni fog a letartóztatások és kitoloncolások száma. Egy nőt úgy fogtak el a hétvégén, hogy már folyamatban volt az állampolgárságának megszerzése. ","shortLead":"Donald Trump határügyi biztosa szerint folyamatosan nőni fog a letartóztatások és kitoloncolások száma. Egy nőt...","id":"20250127_Donald-Trump-migransok-letartoztatas-USA-hatar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5b6f0ab-6e7a-4663-9c1c-d5ce12abcfe0.jpg","index":0,"item":"f23a88c3-dc36-47fb-9b39-28d93b4ae245","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Donald-Trump-migransok-letartoztatas-USA-hatar","timestamp":"2025. január. 27. 16:22","title":"Egy nap alatt közel ezer bevándorlót tartóztattak le az Egyesült Államokban (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0547a6ec-ec15-492c-8a03-f007306477a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elektromos autók töltését szolgáló kábelekben sok a réz, és miután értékes anyagról van szó, egyesek úgy gondolják, remek pénzforrásra leltek bennük. Az egyik kaliforniai cég viszont úgy döntött, átvághatatlan kábelekkel oldja meg ezt a problémát.","shortLead":"Az elektromos autók töltését szolgáló kábelekben sok a réz, és miután értékes anyagról van szó, egyesek úgy gondolják...","id":"20250128_chargepoint-vagasallo-toltokabelek-es-riasztorendszer-elektromos-autok-toltoallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0547a6ec-ec15-492c-8a03-f007306477a5.jpg","index":0,"item":"ee53f170-0a89-46e4-89c8-1505f1212c99","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_chargepoint-vagasallo-toltokabelek-es-riasztorendszer-elektromos-autok-toltoallomas","timestamp":"2025. január. 28. 08:03","title":"Mi lesz így réztolvajokkal meg a vandálokkal? Bemutatták a vágásálló töltőkábeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]