[{"available":true,"c_guid":"8eb89109-17b5-489b-ab79-39855d4c801e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A váci vasútvonalon késésekre, pótlásra és kimaradó járatokra kell számítani.","shortLead":"A váci vasútvonalon késésekre, pótlásra és kimaradó járatokra kell számítani.","id":"20250127_Tulfutott-a-tilos-jelzesen-egy-vonat-Fotnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8eb89109-17b5-489b-ab79-39855d4c801e.jpg","index":0,"item":"c885360f-474f-4fc8-90e7-c73d3ab3e60d","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Tulfutott-a-tilos-jelzesen-egy-vonat-Fotnal","timestamp":"2025. január. 27. 14:07","title":"Túlfutott a tilos jelzésen egy vonat Fótnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139379cf-ed8f-421e-b3af-8f6594ccbeb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalakon tűnt fel az a videó, amiben a DJI és a Unitree Robotics egy-egy eszköze harcol egymás ellen. Most még csak tűzijátékkal.","shortLead":"A kínai közösségi oldalakon tűnt fel az a videó, amiben a DJI és a Unitree Robotics egy-egy eszköze harcol egymás...","id":"20250127_dron-robot-unitree-robotics-dji-harc-haboru-gepek-haboruja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/139379cf-ed8f-421e-b3af-8f6594ccbeb2.jpg","index":0,"item":"2d38451b-bbb8-4773-aa03-d477121ba8c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_dron-robot-unitree-robotics-dji-harc-haboru-gepek-haboruja","timestamp":"2025. január. 27. 18:03","title":"Gépek háborúja: videón, ahogy rommá lövi egymást egy drón és egy robotkutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8754e537-4f22-45d9-8fe4-d78d6f4be2e9","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A magyar középpályás a Nottingham legyőzése után adta ki a dresszét.","shortLead":"A magyar középpályás a Nottingham legyőzése után adta ki a dresszét.","id":"20250127_labdarugas-kerkez-milos-bournemouth-mez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8754e537-4f22-45d9-8fe4-d78d6f4be2e9.jpg","index":0,"item":"0d91399b-bc76-4942-8834-268af8232cc7","keywords":null,"link":"/sport/20250127_labdarugas-kerkez-milos-bournemouth-mez","timestamp":"2025. január. 27. 14:38","title":"Szívbe markolóan rimánkodott Kerkez Milos mezéért egy kisfiú, de csalódnia kellett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar civil szervezetek és a független hazai sajtó is kárvallottja lett Donald Trump hivatalba lépésének, mivel az új elnök felfüggesztette a külföldi pénzügyi támogatásokat. Itthon a kormánysajtó a “Pressman-árvák” szomorúságán örvendezik.","shortLead":"Magyar civil szervezetek és a független hazai sajtó is kárvallottja lett Donald Trump hivatalba lépésének, mivel az új...","id":"20250127_Trump-felfuggesztette-a-kulfoldi-tamogatasokat-a-magyar-fuggetlen-media-is-penztol-esik-el-a-kormanysajto-a-Pressman-arvakon-rohog-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"5d71f55b-bc48-4bb9-996f-0ca6f4b465ec","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Trump-felfuggesztette-a-kulfoldi-tamogatasokat-a-magyar-fuggetlen-media-is-penztol-esik-el-a-kormanysajto-a-Pressman-arvakon-rohog-ebx","timestamp":"2025. január. 27. 12:36","title":"Trump felfüggesztette a külföldi támogatásokat, a magyar független média is pénztől esik el, a kormánysajtó a “Pressman-árvákon” röhög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ff6565-387c-4682-b37f-9ae78b2ae784","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök a leköszönő jegybankelnököt a legnagyobbak, vagyis Széll Kálmán, Wekerle Sándor és Popovics Sándor mellé sorolta a tizedik Lámfalussy konferencián elmondott beszédében. Orbán most sem bírta ki sorosozás és migránsozás nélkül, és Donald Trump újrázásán felbuzdulva győzelmet hirdetett a liberális világrend felett.","shortLead":"A miniszterelnök a leköszönő jegybankelnököt a legnagyobbak, vagyis Széll Kálmán, Wekerle Sándor és Popovics Sándor...","id":"20250127_Orban-Terminator-Matolcsy-mnb-monetaris-politka-jegybank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9ff6565-387c-4682-b37f-9ae78b2ae784.jpg","index":0,"item":"2a797b02-556d-4e11-8e29-5177589102d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Orban-Terminator-Matolcsy-mnb-monetaris-politka-jegybank","timestamp":"2025. január. 27. 11:25","title":"Orbán Matolcsynak: \"nincs végzet, csak ha bevégzed\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b92f1d-4852-44be-a678-e829c2ef783b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több adathordozó gyártása is befejeződik rövidesen a Sonynál; van olyan termék, amit már más gyártótól is nehéz lesz beszerezni a jövőben, így érdemes lehet betárazni belőle, ha még használja. ","shortLead":"Több adathordozó gyártása is befejeződik rövidesen a Sonynál; van olyan termék, amit már más gyártótól is nehéz lesz...","id":"20250127_sony-blu-ray-minidisc-minidv-kazetta-gyartas-leallitasa-megszunes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60b92f1d-4852-44be-a678-e829c2ef783b.jpg","index":0,"item":"dfac224b-5900-4d85-a1ee-cfce5f1c27fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_sony-blu-ray-minidisc-minidv-kazetta-gyartas-leallitasa-megszunes","timestamp":"2025. január. 27. 12:03","title":"Lezárul egy korszak: több Blu-ray és más lemez gyártásával is felhagy a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e79945-12e7-4e98-b813-d59ea6343a1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csapat éppen Mallorcán volt edzeni, amikor egy autó beléjük hajtott.","shortLead":"A csapat éppen Mallorcán volt edzeni, amikor egy autó beléjük hajtott.","id":"20250127_Mallorca-palyakerekparos-nemet-bicikli-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8e79945-12e7-4e98-b813-d59ea6343a1e.jpg","index":0,"item":"234c59b1-fdf5-4961-89e4-7e3de0f5a4b4","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Mallorca-palyakerekparos-nemet-bicikli-baleset","timestamp":"2025. január. 27. 21:19","title":"Német válogatott pályakerékpárosokat ütött el egy 89 éves sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8f2425-a86c-45d8-aa86-37196788cfe6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A történelemben soha nem volt még olyan közel az emberiség a globális katasztrófához, mint jelenleg. Ezt mutatja a Végzet órája is. ","shortLead":"A történelemben soha nem volt még olyan közel az emberiség a globális katasztrófához, mint jelenleg. Ezt mutatja...","id":"20250128_vegitelet-oraja-globalis-katasztrofa-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d8f2425-a86c-45d8-aa86-37196788cfe6.jpg","index":0,"item":"a72d879a-0fde-4be9-b91d-2c67412dd3a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_vegitelet-oraja-globalis-katasztrofa-2025","timestamp":"2025. január. 28. 16:20","title":"1 másodperccel közelebb került az emberiség a katasztrófához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]