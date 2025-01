Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d9c51327-1533-4bfa-81c0-bdb65e435bcf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Két éve a szélsőjobbos megemlékezés előtti napokban antifasiszta csoportok támadtak emberekre a fővárosban. Emiatt idén kutyás járőrök, drónok és kamerás autók is felügyelik majd Budapest utcáit. ","shortLead":"Két éve a szélsőjobbos megemlékezés előtti napokban antifasiszta csoportok támadtak emberekre a fővárosban. Emiatt idén...","id":"20250127_Retvari-Bence-antifa-Belugyminiszterium-kitores-napja-BRFK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9c51327-1533-4bfa-81c0-bdb65e435bcf.jpg","index":0,"item":"ed9aa6a8-7501-46ad-acf4-20a9fa699dd6","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Retvari-Bence-antifa-Belugyminiszterium-kitores-napja-BRFK","timestamp":"2025. január. 27. 18:56","title":"Már a kitörés napját megelőzően fokozott rendőri jelenlétet rendelnek el Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c35377b-3a8a-45ff-81c5-e1c219c000f6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azért indítottak eljárás Meloni ellen, mert hazaszállították Tripoli rendőrparancsnokát, a Nemzetközi Büntetőbíróság letartóztatási parancsa ellenére.","shortLead":"Azért indítottak eljárás Meloni ellen, mert hazaszállították Tripoli rendőrparancsnokát, a Nemzetközi Büntetőbíróság...","id":"20250128_ugyeszi-vizsgalat-giorgia-meloni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c35377b-3a8a-45ff-81c5-e1c219c000f6.jpg","index":0,"item":"f819266a-b9c6-45e3-b9c0-b2cf6166cf14","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_ugyeszi-vizsgalat-giorgia-meloni","timestamp":"2025. január. 28. 20:43","title":"Ügyészi vizsgálat indult Giorgia Meloni ellen, ő erre baloldalizott egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689faaab-d340-4017-85b9-ba850ccd01f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfihoz azért mentek ki a rendőrök, mert bejelentést tett arról, hogy öngyilkosságot fog elkövetni.","shortLead":"A férfihoz azért mentek ki a rendőrök, mert bejelentést tett arról, hogy öngyilkosságot fog elkövetni.","id":"20250129_Baltat-es-fejszet-dobott-a-rendorok-fele-letartoztattak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/689faaab-d340-4017-85b9-ba850ccd01f3.jpg","index":0,"item":"5246b6d5-df03-4fa9-a0f9-cba39ac40223","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Baltat-es-fejszet-dobott-a-rendorok-fele-letartoztattak","timestamp":"2025. január. 29. 11:48","title":"Baltát és fejszét dobott a rendőrök felé, majd nem értette, miért tartóztatták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad6c2f5-d8da-48e1-b8f9-3caebcb836ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A technológiája jogszerűtlen felhasználásával vádolja a DeepSeek fejlesztőjét a ChatGPT mögött álló OpenAI.","shortLead":"A technológiája jogszerűtlen felhasználásával vádolja a DeepSeek fejlesztőjét a ChatGPT mögött álló OpenAI.","id":"20250129_openai-mesterseges-intelligencia-hasznalata-jogszerutlenul-deepseek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ad6c2f5-d8da-48e1-b8f9-3caebcb836ee.jpg","index":0,"item":"4555a0d6-c92f-429e-a75a-0c8acae7ea81","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_openai-mesterseges-intelligencia-hasznalata-jogszerutlenul-deepseek","timestamp":"2025. január. 29. 13:03","title":"Az OpenAI állítja: bizonyítékot talált arra, hogy a technológiájával is fejlesztették a DeepSeek MI-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d38358-a9b7-4010-874e-8e7a0b41caa6","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Auschwitz felszabadításának a 80. évfordulója talán az utolsó olyan alkalmak egyike, amikor a túlélőkkel együtt emlékezhet még a világ a holokauszt borzalmaira. Az akkori traumák azonban a következő generációknak is feladatot adnak. Nem csak az a fontos, hogy a háború hiteles krónikásait meghallgassuk, amíg még lehet, hanem az is, hogy megismerjük az utódokban tovább élő örökséget – legyen szó traumáról vagy megküzdésről. Két pszichológussal, Vajda Júliával és Szirtes Lilivel beszélgettünk a soá nemzedékeken átívelő hagyatékáról.","shortLead":"Auschwitz felszabadításának a 80. évfordulója talán az utolsó olyan alkalmak egyike, amikor a túlélőkkel együtt...","id":"20250127_auschwitz-80-transzgeneracios-traumak-vajda-julia-szirtes-lili","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06d38358-a9b7-4010-874e-8e7a0b41caa6.jpg","index":0,"item":"f5a81ee4-c1e0-4588-8f59-ed5785c7f551","keywords":null,"link":"/360/20250127_auschwitz-80-transzgeneracios-traumak-vajda-julia-szirtes-lili","timestamp":"2025. január. 27. 15:10","title":"A nemzedékek közötti kísértetjárás – Auschwitz és a soá öröksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595c8d61-684c-4bc0-85bb-e48d9d1caaa3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gróf Gergely ezredes kinevezését szinte teljesen elhallgatta a honvédség 2023 februárjában, a most leváltott parancsnok felidézte, hogy ő is csak két nappal később, egy e-mailből értesült róla, hogy ő lett a kecskeméti légibázis első embere.","shortLead":"Gróf Gergely ezredes kinevezését szinte teljesen elhallgatta a honvédség 2023 februárjában, a most leváltott parancsnok...","id":"20250128_kecskemet-legiero-repuloter-parancsnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/595c8d61-684c-4bc0-85bb-e48d9d1caaa3.jpg","index":0,"item":"8ecd6670-56f4-4e28-841a-728d36c701e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_kecskemet-legiero-repuloter-parancsnok","timestamp":"2025. január. 28. 05:47","title":"Ismét új parancsnoka van a kecskeméti légibázisnak, elődje erős szavakkal búcsúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b44c9de-f09f-4e30-81e1-20a5ec6e6a5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az öregfiúk-focimeccs főszervezőjét és a megütött nézőt már ki is hallgatták az ügyben.","shortLead":"Az öregfiúk-focimeccs főszervezőjét és a megütött nézőt már ki is hallgatták az ügyben.","id":"20250127_Buntetoeljaras-indult-Curtis-pofozkodasa-miatt-Eger-oregfiuk-Ujpest-reakcio-rapper","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b44c9de-f09f-4e30-81e1-20a5ec6e6a5d.jpg","index":0,"item":"558d3169-df66-45c3-b1fa-e54b17c57b57","keywords":null,"link":"/elet/20250127_Buntetoeljaras-indult-Curtis-pofozkodasa-miatt-Eger-oregfiuk-Ujpest-reakcio-rapper","timestamp":"2025. január. 27. 21:30","title":"Büntetőeljárás indult Curtis pofozkodása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e79945-12e7-4e98-b813-d59ea6343a1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csapat éppen Mallorcán volt edzeni, amikor egy autó beléjük hajtott.","shortLead":"A csapat éppen Mallorcán volt edzeni, amikor egy autó beléjük hajtott.","id":"20250127_Mallorca-palyakerekparos-nemet-bicikli-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8e79945-12e7-4e98-b813-d59ea6343a1e.jpg","index":0,"item":"234c59b1-fdf5-4961-89e4-7e3de0f5a4b4","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Mallorca-palyakerekparos-nemet-bicikli-baleset","timestamp":"2025. január. 27. 21:19","title":"Német válogatott pályakerékpárosokat ütött el egy 89 éves sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]