Rakétatámadást intéztek az orosz erők péntek este a dél-ukrajnai Odessza történelmi városközpontja ellen. Az UNESCO világörökség listáján szereplő belvárosban több épület megrongálódott és két ember megsebesült – közölték helyi vezetők.

Hennagyij Truhanov, a város polgármestere a Telegramon írta, hogy a támadásban két ember megsebesült, őket kórházba szállították. Oleh Kiper, Odessza megye kormányzója közölte, hogy két nagy detonációt lehetett hallani a városban péntek este.

Néhány felvételen látni lehetett, hogy a fekete-tengeri kikötővárosban megrongálódott a 19. század végén épült Bristol szálloda, valamint törmeléket lehetett látni a szintén ebben az időszakban épült díszes operaház közelében.

„A csapások közvetlenül a várost célozzák, és közönséges, civilek által lakott épületeket érintenek. Újra meg újra ismétlem: a légvédelmi rendszerek erősítése kellene, hogy az első számú prioritás legyen” – mondta egy videóban a támadás után Volodimir Zelenszkij elnök.

