[{"available":true,"c_guid":"069db1dd-b7b3-4d65-a64c-315b790332f6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A befektetés része a Donald Trump által bejelentett, 500milliárd dollárra taksált Stargate-projektnek.","shortLead":"A befektetés része a Donald Trump által bejelentett, 500milliárd dollárra taksált Stargate-projektnek.","id":"20250130_25-milliard-dollart-fektetne-a-ChatGPT-t-fejleszto-cegbe-a-japan-Softbank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/069db1dd-b7b3-4d65-a64c-315b790332f6.jpg","index":0,"item":"bcc46530-9668-4487-99d1-df9c026ac45a","keywords":null,"link":"/kkv/20250130_25-milliard-dollart-fektetne-a-ChatGPT-t-fejleszto-cegbe-a-japan-Softbank","timestamp":"2025. január. 30. 08:50","title":"25 milliárd dollárt fektetne a ChatGPT-t fejlesztő cégbe a Softbank az olcsó kínai MI tarolása ellenére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda6c64d-2e6f-49e8-a022-a3877b583147","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miután a Pentagon dolgozói legalább két napon keresztül használták a DeepSeek mesterséges intelligenciáját a minisztérium számítógépein keresztül, a Pentagon tiltani kezdte az elérését.","shortLead":"Miután a Pentagon dolgozói legalább két napon keresztül használták a DeepSeek mesterséges intelligenciáját...","id":"20250131_kina-mesterseges-intelligencia-deepseek-egyesult-allamok-pentagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bda6c64d-2e6f-49e8-a022-a3877b583147.jpg","index":0,"item":"3c73d0c9-a86c-4f38-847f-910358a02d07","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_kina-mesterseges-intelligencia-deepseek-egyesult-allamok-pentagon","timestamp":"2025. január. 31. 08:46","title":"Blokkolni kezdte a Pentagon a kínai DeepSeek mesterséges intelligenciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7dd1ee0-3deb-4eeb-a126-2bb8883c667e","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A cseh Viktoria Plzen lesz a magyar bajnok ellenfele.","shortLead":"A cseh Viktoria Plzen lesz a magyar bajnok ellenfele.","id":"20250131_Fradi-Europa-liga-Ferencvarosi-TC-FTC-sorsolas-ellenfel-Viktoria-Plzen-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7dd1ee0-3deb-4eeb-a126-2bb8883c667e.jpg","index":0,"item":"b478befd-605d-483f-aaee-1f162a529bb9","keywords":null,"link":"/sport/20250131_Fradi-Europa-liga-Ferencvarosi-TC-FTC-sorsolas-ellenfel-Viktoria-Plzen-ebx","timestamp":"2025. január. 31. 13:33","title":"Megvan a Ferencváros ellenfele az Európa-liga rájátszásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trumpék Orbánt istenítik, aki legfőbb vetélytársuk, Kína barátja. 