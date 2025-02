Elutasította szombaton a román parlament két házának, a képviselőháznak és a szenátusnak a házbizottsága a Klaus Iohannis államfő tisztségéből történő felfüggesztésére irányuló kezdeményezést – számolt be róla az Agerpres hírügynökség. A bukaresti parlament két házbizottságának tagjai szombat esti ülésükön azzal indokolták döntésüket, hogy az államfő tisztségből való felfüggesztésre irányuló javaslat kezdeményezői nem tartották be a közös házszabályban előírt eljárást, és nem nyújtották be az indítványt mindkét ház házbizottságához.

Klaus Iohannis tisztségéből történő felfüggesztését az ellenzéki pártok kezdeményezték. Az erre irányuló törvényhozói kezdeményezést január 16-án iktatta a képviselőház titkárságán Anamaria Gavrila, a Fiatal Emberek Pártjának (POT) elnöke. A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és az SOS Romania törvényhozói által is támogatott POT-kezdeményezést a szükségesnél hattal több, 161 képviselő és szenátor írta alá. Az államfő felfüggesztését a törvényhozók legkevesebb egyharmada kezdeményezheti.

A POT közölte: Klaus Iohannis “törvénytelenül bitorolja az elnöki hivatalt”, mivel 2024. december 21-én lejárt a második mandátuma, és mivel addig nem választották meg az új elnököt, a szenátus elnökének kellett volna ideiglenesen ellátnia az államfői teendőket. Az ellenzéki pártok szerint az alkotmánybíróság hatáskörét túllépve avatkozott be az elnökválasztási folyamatba, amikor – nemzetbiztonsági következményekkel járó választási csalásra hivatkozva – december 6-án érvénytelenítette az első forduló eredményét, és elrendelte a teljes elnökválasztás elölről kezdését.

Anamaria Gavrila POT-elnök a szombati házbizottsági döntésre reagálva a News.ro szerint kijelentette: “határozottan elítéli ezt az árulást”, és közölte: a kormányon lévő Szociáldemokrata Párt (PSD), Nemzeti Liberális Párt (PNL) és Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) “tisztségben tartja a bitorló Iohannist”. George Simion AUR-elnök Facebook-oldalán azt írta, hogy “a hatalom honatyái” gúnyt űznek a parlamenti procedúrákból, és azzal fenyegette őket, hogy “hamarosan üt az ő órájuk”.

Romániában a képviselők és szenátorok több mint felének (nem csak a jelen lévők többségének) támogatására van szükség ahhoz, hogy – súlyos alkotmánysértés esetén – a parlament felfüggessze hivatalából a közvetlenül választott államfőt. A felfüggesztési javaslat jóváhagyása esetén 30 napon belül népszavazást kell kiírni az elnök leváltásáról. A bukaresti kormány május 4-re és 18-ra írta ki a megismételt elnökválasztást.