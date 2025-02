Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ee9d9269-cf9b-4a4a-9ee2-31448559a9f0","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Negyedszázada óriási hullámokat vert Ausztriában és az EU-ban, hogy az osztrák kormánykoalícióba bekerült a Jörg Haider vezette szélsőjobboldali szabadságpárt. Ma már inkább aggodalommal figyelik, hogy a még szélsőségesebb párt megkerülhetetlen a helyi politikában.","shortLead":"Negyedszázada óriási hullámokat vert Ausztriában és az EU-ban, hogy az osztrák kormánykoalícióba bekerült a Jörg Haider...","id":"20250201_hvg-jorg-haider-neppart-szabadsagpart-koalicio-ausztria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee9d9269-cf9b-4a4a-9ee2-31448559a9f0.jpg","index":0,"item":"29bdac02-8217-4696-8337-d6035e9791e5","keywords":null,"link":"/360/20250201_hvg-jorg-haider-neppart-szabadsagpart-koalicio-ausztria","timestamp":"2025. február. 01. 14:00","title":"Jörg Haider kísértete járja be Európát: az EU tehetetlenül nézi a szélsőjobboldal térfoglalását a tagállamokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f26b133-6be3-46b5-a749-75e6b6e4ad62","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A fiú vallomást tett, azt mondta a rendőröknek, hogy nem akart másnap iskolába menni, ezért küldte az e-maileket.","shortLead":"A fiú vallomást tett, azt mondta a rendőröknek, hogy nem akart másnap iskolába menni, ezért küldte az e-maileket.","id":"20250131_elfogas-fiatal-iskola-fenyegeto-e-mail-bombariado-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f26b133-6be3-46b5-a749-75e6b6e4ad62.jpg","index":0,"item":"a005dc2c-a78d-46b8-b0fb-71cab179ca02","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_elfogas-fiatal-iskola-fenyegeto-e-mail-bombariado-ebx","timestamp":"2025. január. 31. 18:28","title":"Elfogtak egy fiatalt, aki négy iskolának küldött fenyegető e-mailt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda6c64d-2e6f-49e8-a022-a3877b583147","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miután a Pentagon dolgozói legalább két napon keresztül használták a DeepSeek mesterséges intelligenciáját a minisztérium számítógépein keresztül, a Pentagon tiltani kezdte az elérését.","shortLead":"Miután a Pentagon dolgozói legalább két napon keresztül használták a DeepSeek mesterséges intelligenciáját...","id":"20250131_kina-mesterseges-intelligencia-deepseek-egyesult-allamok-pentagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bda6c64d-2e6f-49e8-a022-a3877b583147.jpg","index":0,"item":"3c73d0c9-a86c-4f38-847f-910358a02d07","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_kina-mesterseges-intelligencia-deepseek-egyesult-allamok-pentagon","timestamp":"2025. január. 31. 08:46","title":"Blokkolni kezdte a Pentagon a kínai DeepSeek mesterséges intelligenciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, az amerikai kormányzat tényleg komolyan gondolja, hogy magához csatolja a világ legnagyobb szigetét.","shortLead":"Úgy tűnik, az amerikai kormányzat tényleg komolyan gondolja, hogy magához csatolja a világ legnagyobb szigetét.","id":"20250131_egyesult-allamok-gronland-donald-trump-marco-rubio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"d98c0c32-ef79-4b41-9488-038c0213e701","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_egyesult-allamok-gronland-donald-trump-marco-rubio","timestamp":"2025. január. 31. 06:07","title":"Trump külügyminisztere: Nem tréfa, hogy meg akarjuk venni Grönlandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ügyészek és FBI-ügynökök is a célkeresztben vannak.","shortLead":"Ügyészek és FBI-ügynökök is a célkeresztben vannak.","id":"20250201_trump-capitolium-kirugasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a.jpg","index":0,"item":"16b98526-4639-441e-bb68-e1678c77993d","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_trump-capitolium-kirugasok","timestamp":"2025. február. 01. 13:11","title":"Trump emberei elkezdték kirúgni azokat, aki a Capitolium ostromának ügyében nyomoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e1b1fd-3e4c-485b-9471-e3e0f84f0307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az átmeneti felmelegedés után jön a lehűlés hétvégén, vasárnap már 10 Celsius-fok alatt marad a csúcshőmérséklet, és visszatérnek a hajnali fagyok.","shortLead":"Az átmeneti felmelegedés után jön a lehűlés hétvégén, vasárnap már 10 Celsius-fok alatt marad a csúcshőmérséklet, és...","id":"20250131_Jon-a-lehules-hetvegen-vege-a-januari-enyhulesnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09e1b1fd-3e4c-485b-9471-e3e0f84f0307.jpg","index":0,"item":"4c1ed601-d2f9-4ebf-9f02-8d205845fa06","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_Jon-a-lehules-hetvegen-vege-a-januari-enyhulesnek","timestamp":"2025. január. 31. 08:55","title":"Jön a lehűlés hétvégén, vége a januári enyhülésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a21767-9678-4326-9860-20e2cf9e2b46","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha megfelelően áthangoljuk a tudatunkat, újfajta létformát alakíthatunk ki, amellyel akár krónikus egészséget is kialakíthatunk – állítja egy amerikai pszichológiaprofesszor. Mit jelent a test-elme egysége? Milyen hatása lehet a szervezetünkre a tudatos jelenlét? És miért lett vékonyabb a szobalányok dereka a felmosástól?","shortLead":"Ha megfelelően áthangoljuk a tudatunkat, újfajta létformát alakíthatunk ki, amellyel akár krónikus egészséget is...","id":"20250131_Fiatalodhatunk-gyogyulhatunk-vagy-epp-sportolhatunk-is-fejben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60a21767-9678-4326-9860-20e2cf9e2b46.jpg","index":0,"item":"42ba9b99-881b-40af-93b3-829628f63984","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250131_Fiatalodhatunk-gyogyulhatunk-vagy-epp-sportolhatunk-is-fejben","timestamp":"2025. január. 31. 08:40","title":"Fiatalodhatunk, gyógyulhatunk vagy épp sportolhatunk is fejben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f79d69d-9082-4cf7-8dea-9b4864c97c8d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Két sávot elfoglalva vesztegelt az út közepén a 40 tonnás teherautó. 