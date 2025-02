Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"68117bf0-ebdb-42d3-8aa2-46d2416e00cf","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"December elején adatvédelmi incidens miatt tettek bejelentést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, miután az egyik budapesti végrehajtói irodából érzékeny adatok kerülhettek ki – értesült a HVG. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a lopás vétségének gyanúja miatt indított nyomozást. ","shortLead":"December elején adatvédelmi incidens miatt tettek bejelentést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál...","id":"20250131_csepeli-vegrehajtoi-iroda-lopas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68117bf0-ebdb-42d3-8aa2-46d2416e00cf.jpg","index":0,"item":"bfd2b2b8-0647-4140-9e58-16231ea77efd","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_csepeli-vegrehajtoi-iroda-lopas-ebx","timestamp":"2025. január. 31. 05:23","title":"Érzékeny adatok kerülhettek ki egy budapesti végrehajtói irodából, a rendőrség lopás miatt nyomoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec02bcf0-146f-4123-afd6-00ddca7c80f3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt, Európában már csak hibrideket forgalmaznak. ","shortLead":"Itt, Európában már csak hibrideket forgalmaznak. ","id":"20250131_Otszazezer-hibrid-Suzukit-gyartottak-mar-Esztergomban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec02bcf0-146f-4123-afd6-00ddca7c80f3.jpg","index":0,"item":"3d033db4-6a16-4a7f-ad21-ec22b65ccff0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_Otszazezer-hibrid-Suzukit-gyartottak-mar-Esztergomban","timestamp":"2025. január. 31. 07:31","title":"Ötszázezer hibrid Suzukit gyártottak már Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3686fe3a-f013-40eb-a0af-e0427a36872d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Iparági források szerint mégis lesz home office, Lázár ezzel szemben arról posztolt, ez csak “egyes szakszervezeti vezetők vágyvezérelt híradása”, továbbra is tilos az otthoni munkavégzés és ez így is marad. ","shortLead":"Iparági források szerint mégis lesz home office, Lázár ezzel szemben arról posztolt, ez csak “egyes...","id":"20250130_home-office-mav-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3686fe3a-f013-40eb-a0af-e0427a36872d.jpg","index":0,"item":"7e5c64c9-3e97-46b2-958c-4fb3ab3b025f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_home-office-mav-lazar-janos","timestamp":"2025. január. 30. 14:24","title":"Sajtóhírek szerint Lázárék meghátráltak, mégis lesz home office a MÁV-nál, a miniszter szerint szó sincs ilyesmiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71001c5b-f271-4ea3-8ca5-b54edaddecba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csere helyszíne Hán Júnisz volt, ahol palesztinok tömege várta a túszokat.","shortLead":"A csere helyszíne Hán Júnisz volt, ahol palesztinok tömege várta a túszokat.","id":"20250130_izrael-tuszok-szabadulas-halasztas-palesztin-tomeg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71001c5b-f271-4ea3-8ca5-b54edaddecba.jpg","index":0,"item":"77fa3398-163d-4d4b-9080-65f699a25479","keywords":null,"link":"/vilag/20250130_izrael-tuszok-szabadulas-halasztas-palesztin-tomeg","timestamp":"2025. január. 30. 16:13","title":"A túszok átadása körüli káosz miatt leállította a fogolycserét Izrael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbd2880-b9c2-4057-b30a-100bd32a65e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint a márciusi szankciós szavazásnál voksolhat másként Magyarország, ha az Európai Bizottság nem tartja be az ígéreteit.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint a márciusi szankciós szavazásnál voksolhat másként Magyarország, ha...","id":"20250131_szijjarto-peter-brusszel-szankcios-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dbd2880-b9c2-4057-b30a-100bd32a65e1.jpg","index":0,"item":"c839da05-7846-4e04-9571-26c20ae403b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_szijjarto-peter-brusszel-szankcios-szavazas","timestamp":"2025. január. 31. 16:48","title":"Szijjártó: Ha Brüsszel nem tartja be az ígéreteit, akkor magukra vessenek a szankciós szavazásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"És amúgy is, a jelenlegi vagyonnyilatkozati rendszer „a magyar emberek arcul köpése”.","shortLead":"És amúgy is, a jelenlegi vagyonnyilatkozati rendszer „a magyar emberek arcul köpése”.","id":"20250201_Magyar-Peter-vagyonnyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"46d5c723-8a50-4000-bf87-11a521cd7cd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_Magyar-Peter-vagyonnyilatkozat","timestamp":"2025. február. 01. 09:41","title":"Magyar Péter: 20 évre visszamenőleg minden magas rangú politikus vagyonát át fogjuk nézni, ha hatalomra kerülünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43fac55a-5582-44ba-8620-5d25bcdcb406","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Nicole Kidman majdnem mindent megmutat magából mint BDSM-fantáziáktól fűtött cégvezető, akit még sosem elégített ki a férje. De elég-e egy bátor alakítás az üdvösséghez? ","shortLead":"Nicole Kidman majdnem mindent megmutat magából mint BDSM-fantáziáktól fűtött cégvezető, akit még sosem elégített ki...","id":"20250130_nicole-kidman-jokislany-kritika-erotikus-drama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43fac55a-5582-44ba-8620-5d25bcdcb406.jpg","index":0,"item":"440a06ae-84a7-405e-8c51-5b8f616c41bd","keywords":null,"link":"/kultura/20250130_nicole-kidman-jokislany-kritika-erotikus-drama","timestamp":"2025. január. 30. 17:44","title":"Kamaty & Lefety – kritika Nicole Kidman erotikus drámájáról, a Jókislányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735e1df8-f60c-490f-a0ba-6f9c2e88c6fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megrongálódott a 19. században épült Bristol szálloda is.","shortLead":"Megrongálódott a 19. században épült Bristol szálloda is.","id":"20250131_Odessza-tortenelmi-belvarosat-lotte-az-orosz-hadsereg-ket-ember-megserult-Ukrajna-raketa-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/735e1df8-f60c-490f-a0ba-6f9c2e88c6fe.jpg","index":0,"item":"0da97b67-863e-41f7-9338-8c94a7a55da5","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_Odessza-tortenelmi-belvarosat-lotte-az-orosz-hadsereg-ket-ember-megserult-Ukrajna-raketa-tamadas","timestamp":"2025. január. 31. 22:05","title":"Odessza történelmi belvárosát lőtte az orosz hadsereg, két ember megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]