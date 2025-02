Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6cb91480-f9d4-45a0-a5ea-765d546f1a3a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A többi frakcióvezető vagyonnyilatkozatában is akadnak érdekességek.","shortLead":"A többi frakcióvezető vagyonnyilatkozatában is akadnak érdekességek.","id":"20250203_fovarosi-kozgyules-karacsony-gergely-szentkiralyi-alexandra-vagyonnyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cb91480-f9d4-45a0-a5ea-765d546f1a3a.jpg","index":0,"item":"882d2dfa-92db-486d-bde5-d1169b7e850c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_fovarosi-kozgyules-karacsony-gergely-szentkiralyi-alexandra-vagyonnyilatkozat","timestamp":"2025. február. 03. 16:56","title":"Fővárosi vagyonnyilatkozatok: Karácsony sokat törlesztett a tartozásaiból, Szentkirályi 1,7 millióért ad tanácsot Kocsis Máténak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Be van jegyezve az Országos Kereskedelmi Nyilvántartásba egy Mere-üzlet a nyíregyházi Pazonyi úton. A Google térképe szerint egyelőre csak egy kiadó üzlethelyiség van itt, bár a tulajdonos egyébként szerbiai érdekeltségű cégben tavaly százmilliós tőkeemelés történt.","shortLead":"Be van jegyezve az Országos Kereskedelmi Nyilvántartásba egy Mere-üzlet a nyíregyházi Pazonyi úton. A Google térképe...","id":"20250203_mere-orosz-diszkont-fapados-uzlet-diszkontlanc-kiskeresledelem-olcso-aruhaz-bolt-nyiregyhaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f.jpg","index":0,"item":"b83b9b5d-6d58-4dc0-a658-6f9b06abc197","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_mere-orosz-diszkont-fapados-uzlet-diszkontlanc-kiskeresledelem-olcso-aruhaz-bolt-nyiregyhaza","timestamp":"2025. február. 03. 15:03","title":"Találtak egy orosz Mere-boltot Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4163068-cd11-4669-a0d7-59b1f90c0b9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiadták iOS-re az első pornóalkalmazást, de ne rohanjon az App Store-ba: van néhány csavar a történetben, és úgy tűnik, hogy még nem is működik tökéletesen a dolog.","shortLead":"Kiadták iOS-re az első pornóalkalmazást, de ne rohanjon az App Store-ba: van néhány csavar a történetben, és úgy tűnik...","id":"20250204_apple-iphone-pornoapp-altstore-pal-dma-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4163068-cd11-4669-a0d7-59b1f90c0b9c.jpg","index":0,"item":"01817672-e688-4f04-a181-db0749635540","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_apple-iphone-pornoapp-altstore-pal-dma-engedely","timestamp":"2025. február. 04. 09:05","title":"Közel 18 év kellett hozzá, de már pornóapp is van iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0ef73c-f42b-4e83-9b02-8297377cc3b6","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Kirúgták az óvónőt, mert nem szavazott a Fidesszel – nagyjából ezzel a címmel ment körbe a magyar sajtóban az, ami Nyírcsászáriban történt január végén. De a politikai háború nem Demeter Zsuzsa kirúgásával kezdődött. Zsarolás, lejáratás, kavarás, hazugság és megalázás a Nyírségben. ","shortLead":"Kirúgták az óvónőt, mert nem szavazott a Fidesszel – nagyjából ezzel a címmel ment körbe a magyar sajtóban az, ami...","id":"20250203_A-nyircsaszari-ovono-kirugasa-csak-a-jeghegy-csucsa-a-faluban-poltikai-haboru-van-riport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b0ef73c-f42b-4e83-9b02-8297377cc3b6.jpg","index":0,"item":"4182672c-bb83-49af-b764-28318b4528e7","keywords":null,"link":"/360/20250203_A-nyircsaszari-ovono-kirugasa-csak-a-jeghegy-csucsa-a-faluban-poltikai-haboru-van-riport","timestamp":"2025. február. 03. 06:30","title":"A nyírcsászári óvónő kirúgása csak a jéghegy csúcsa, a faluban politikai háború van – riport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08d1590-560b-49be-9d31-21131e472b9f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Donald Trump a vámháború első köréből kihagyta az EU-t. A forint árfolyama gyengült, de egyelőre az erősödési trendsávban maradt. Az unió elleni vámok bejelentése csak idő kérdése, akkor a 420-as euró is benne lesz a pakliban. A vámháború rontja a magyar gazdaság növekedési kilátásait, emeli az inflációs kockázatokat. És lehet, hogy az USA-ban vámkárosult kínai Temu még jobban rámegy Európára.","shortLead":"Donald Trump a vámháború első köréből kihagyta az EU-t. A forint árfolyama gyengült, de egyelőre az erősödési...","id":"20250204_Trump-vamhaboruja-420-forintos-eurot-es-meg-tobb-Temut-hozhat-Magyarorszagnak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08d1590-560b-49be-9d31-21131e472b9f.jpg","index":0,"item":"d015674f-d172-44d4-bb64-fd42739fc3be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_Trump-vamhaboruja-420-forintos-eurot-es-meg-tobb-Temut-hozhat-Magyarorszagnak-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 17:08","title":"Trump vámháborúja még több Temut és 420-as eurót hozhat Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330cd1a2-65e2-42ab-a6b1-7147ecfb928a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről pedig állítása szerint a titkosszolgálatok tájékoztatták.","shortLead":"Erről pedig állítása szerint a titkosszolgálatok tájékoztatták.","id":"20250204_kocsis-mate-orban-viktor-ukrajna-lejaratokampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/330cd1a2-65e2-42ab-a6b1-7147ecfb928a.jpg","index":0,"item":"61688616-093c-4d94-90b3-d677a0888a01","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_kocsis-mate-orban-viktor-ukrajna-lejaratokampany","timestamp":"2025. február. 04. 13:35","title":"Kocsis Máté szerint ukrán pénzből megy lejáratókampány Orbán Viktor ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a7087b-0d27-4d39-acf9-02159a8a6933","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma jelent meg a nyolcadik – és egyben utolsó – Budapesten forgatott videó az evős tartalmairól ismert influenszer, Tzuyang YouTube-csatornáján. Ebben a cikkben összegyűjtöttük, hogy hol járt, illetve mit evett az elmúlt két hétben a Budapestet felfaló influenszer.","shortLead":"Ma jelent meg a nyolcadik – és egyben utolsó – Budapesten forgatott videó az evős tartalmairól ismert influenszer...","id":"20250203_Ket-kilonyi-rantotthus-es-harom-kilonyi-steak-utan-langosozassal-zarta-budapesti-korutjat-Tzuyang-a-zabalo-influenszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74a7087b-0d27-4d39-acf9-02159a8a6933.jpg","index":0,"item":"a73b17c5-a678-4ec1-acf8-45690024fcb4","keywords":null,"link":"/elet/20250203_Ket-kilonyi-rantotthus-es-harom-kilonyi-steak-utan-langosozassal-zarta-budapesti-korutjat-Tzuyang-a-zabalo-influenszer","timestamp":"2025. február. 04. 14:02","title":"Hat lángossal zárta budapesti körútját a koreai influenszer, Tzuyang – összegyűjtöttük a Nagy Zabálás minden részletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6988d70-62c4-4f3d-a3e3-a3c9915fe382","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai XDown egy könnyen bevethető drónt fejlesztett, ami képes csapást mérni a páncélozott járművekre, de felderítésre is alkalmas.","shortLead":"Az amerikai XDown egy könnyen bevethető drónt fejlesztett, ami képes csapást mérni a páncélozott járművekre, de...","id":"20250204_xdown-psk-amerikai-kamikaze-dron-focilabda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6988d70-62c4-4f3d-a3e3-a3c9915fe382.jpg","index":0,"item":"a34ff4bd-2c23-4d79-8fab-1e6478c41e4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_xdown-psk-amerikai-kamikaze-dron-focilabda","timestamp":"2025. február. 04. 17:03","title":"250 km/h-val repül: csak el kell dobni az újfajta kamikaze drónt, ami olyan, mint egy focilabda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]