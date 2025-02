Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b3ebd948-1267-4c18-af46-94e35ca638bb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tüntetők választ akarnak kapni arra is, hogy miért költöttek 16 millió eurót a pályaudvar felújításra, amely eredetileg 3 millióba került volna.","shortLead":"A tüntetők választ akarnak kapni arra is, hogy miért költöttek 16 millió eurót a pályaudvar felújításra, amely...","id":"20250203_szerbia-ujvidek-palyaudvar-tragedia-korrupcio-gyanu-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3ebd948-1267-4c18-af46-94e35ca638bb.jpg","index":0,"item":"5c816932-25a9-4150-8168-82b0668d3b25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_szerbia-ujvidek-palyaudvar-tragedia-korrupcio-gyanu-nyomozas","timestamp":"2025. február. 03. 18:49","title":"Korrupció gyanújával indítottak nyomozást az újvidéki tragédia ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f660ef-b65e-4978-8b5a-797b3c9130e4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump vámbejelentései itthon is éreztetik a hatásukat, igaz, a magyar valuta még az euróval szemben is gyengült hétfő reggel.","shortLead":"Donald Trump vámbejelentései itthon is éreztetik a hatásukat, igaz, a magyar valuta még az euróval szemben is gyengült...","id":"20250203_donald-trump-vam-usa-dollar-forint-euro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64f660ef-b65e-4978-8b5a-797b3c9130e4.jpg","index":0,"item":"a6a8e072-e8da-4a03-802a-ae516df0e7fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_donald-trump-vam-usa-dollar-forint-euro","timestamp":"2025. február. 03. 10:10","title":"Körülnézett 400 felett a forint a dollárral szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d764023-a43d-43b6-a40e-c978c2801e16","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Londonból, Frankfurtból és Párizsból is vinnék a pénzüket a befektetők Donald Trump hétvégi mondatait követően.","shortLead":"Londonból, Frankfurtból és Párizsból is vinnék a pénzüket a befektetők Donald Trump hétvégi mondatait követően.","id":"20250203_donald-trump-usa-vam-tozsde-arfolyam-europa-ftse-dax","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d764023-a43d-43b6-a40e-c978c2801e16.jpg","index":0,"item":"f0042b88-7512-4cf5-9627-bb51061e8945","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_donald-trump-usa-vam-tozsde-arfolyam-europa-ftse-dax","timestamp":"2025. február. 03. 10:55","title":"Ugyan Európa egyelőre kimaradt, az európai tőzsdéken már így is érezni a vámbejelentéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99845af6-8f6e-4d27-ba7f-5ecf60e4a344","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pénteken nyílik meg az Embertelen tervezés című kiállítás a Millenárison. Az Állítsuk meg a Gyilkos Robotokat kampány együttműködésével megszervezett tárlat mellé panelbeszélgetés is kapcsolódik.","shortLead":"Pénteken nyílik meg az Embertelen tervezés című kiállítás a Millenárison. Az Állítsuk meg a Gyilkos Robotokat kampány...","id":"20250204_embertelen-tervezes-kiallitas-gyilkos-robotok-digitalis-dehumanizacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99845af6-8f6e-4d27-ba7f-5ecf60e4a344.jpg","index":0,"item":"b7661dc2-52e0-4f86-bed4-c4914895e763","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_embertelen-tervezes-kiallitas-gyilkos-robotok-digitalis-dehumanizacio","timestamp":"2025. február. 04. 09:46","title":"Embertelen tervezés: hova vezet a digitális dehumanizáció?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f837be70-84de-45b7-b21e-6f3781bffbab","c_author":"Székács Linda","category":"360","description":"Költségekben Bánki Erik Afrikában lőtt orrszarvúját is meghaladhatja a leggazdagabb magyar tádzsikisztáni vadászata. A tádzsikisztáni hegyi vadászat kevésbé kényelmes, mint az afrikai, de igény szerint helikopterrel viszik a vadak közelébe a simabőrűeket a villámló botjukkal. De a NER-es vadászokat a jelek szerint ez sem zavarja, az ő céljuk, hogy minél több trófeát szerezzenek.","shortLead":"Költségekben Bánki Erik Afrikában lőtt orrszarvúját is meghaladhatja a leggazdagabb magyar tádzsikisztáni vadászata...","id":"20250204_Meszaros-Lorinc-vadaszat-Kozep-Azsia-sebezheto-fajok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f837be70-84de-45b7-b21e-6f3781bffbab.jpg","index":0,"item":"a4db8312-aff1-4f88-8dfc-e998b8d37c3d","keywords":null,"link":"/360/20250204_Meszaros-Lorinc-vadaszat-Kozep-Azsia-sebezheto-fajok","timestamp":"2025. február. 04. 06:30","title":"Mészáros Lőrinc Afrika helyett Közép-Ázsiában vadászik sebezhető fajokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b79b721-53b0-4638-80d1-f456724cce43","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Lindomar Reges Furtado 2022 óta volt szökésben.","shortLead":"Lindomar Reges Furtado 2022 óta volt szökésben.","id":"20250204_brazilia-lindomar-reges-furtado-drogbaro-kabitoszer-kereskedelem-rendorseg-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b79b721-53b0-4638-80d1-f456724cce43.jpg","index":0,"item":"53d8afed-b6d1-478f-b2a8-87027597a646","keywords":null,"link":"/elet/20250204_brazilia-lindomar-reges-furtado-drogbaro-kabitoszer-kereskedelem-rendorseg-elfogas","timestamp":"2025. február. 04. 06:52","title":"Átplasztikáztatta az arcát, de így is megtalálták az egyik legkeresettebb brazil drogbárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d62f090-34f5-4c46-ba11-7e262e42be39","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szolnoki üzemét a közelmúltban bővítő osztrák cég a GYSEV-vel már meg is egyezett, de ambíciói Délkelet-Ázsiáig érnek.","shortLead":"A szolnoki üzemét a közelmúltban bővítő osztrák cég a GYSEV-vel már meg is egyezett, de ambíciói Délkelet-Ázsiáig érnek.","id":"20250204_stadler-vasut-vonat-mav","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d62f090-34f5-4c46-ba11-7e262e42be39.jpg","index":0,"item":"e5627deb-c0d9-480f-b2c4-8754a6bc8393","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_stadler-vasut-vonat-mav","timestamp":"2025. február. 04. 10:26","title":"A MÁV 92, a HÉV 42 Stadler-vonat beszerzéséről konzultál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2081d17-15e2-4761-b49d-f9d4e32e2794","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az izgalmas M240i 6 hengeres turbómotorja immár több, mint 500 lóerős teljesítményt ad le.","shortLead":"Az izgalmas M240i 6 hengeres turbómotorja immár több, mint 500 lóerős teljesítményt ad le.","id":"20250204_az-m2-nel-is-erosebb-lett-a-bmw-m240i","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2081d17-15e2-4761-b49d-f9d4e32e2794.jpg","index":0,"item":"625a9a09-5eea-403a-9482-c66cd55b32ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20250204_az-m2-nel-is-erosebb-lett-a-bmw-m240i","timestamp":"2025. február. 04. 07:21","title":"Az M2-nél is erősebb lett a BMW M240i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]