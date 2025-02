Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Omlik az AfD elé emelt tűzfal. Az EU töri a fejét, mit lépjen, ha Trump ellene is elindítja a vámháborút. A New York Timesban üzen az amerikai elnöknek a lengyel külügyminiszter. Évtizedekig tartott, amíg az USA kiépítette puha hatalmát a világban, Trump most hetek alatt lerombolja. Témák a világsajtóból.","shortLead":"Omlik az AfD elé emelt tűzfal. Az EU töri a fejét, mit lépjen, ha Trump ellene is elindítja a vámháborút. A New York...","id":"20250204_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"d6b3202c-7f75-4bd7-b494-6b372d93d126","keywords":null,"link":"/360/20250204_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 04. 10:30","title":"Musk és Orbán segíti a német szélsőjobbot kitörni a karanténból – az AfD elé emelt tűzfal omlását figyeli a világsajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan máshol kell belépnie a YouTube-ba, ha a fiókjától függetlenül szeretne tartalmat fogyasztani.","shortLead":"Hamarosan máshol kell belépnie a YouTube-ba, ha a fiókjától függetlenül szeretne tartalmat fogyasztani.","id":"20250204_google-youtube-alkalmazas-vendeg-mod-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925.jpg","index":0,"item":"c35e110e-cf5e-4726-b7a1-ddedb0783eba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_google-youtube-alkalmazas-vendeg-mod-valtozas","timestamp":"2025. február. 04. 16:03","title":"Nem vész el, csak átalakul az egyik funkció a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ázsiai ország a meglévő vámtételeken felül 15 százalékos vámot vet ki az amerikai szénre és LNG-re, valamint 10 százalékos vámot az amerikai nyersolajra.","shortLead":"Az ázsiai ország a meglévő vámtételeken felül 15 százalékos vámot vet ki az amerikai szénre és LNG-re, valamint 10...","id":"20250204_egyesult-allamok-donald-trump-kina-vamhaboru-buntetovam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b.jpg","index":0,"item":"4941def5-cc43-4cc7-8964-3b9cbbaa74e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_egyesult-allamok-donald-trump-kina-vamhaboru-buntetovam","timestamp":"2025. február. 04. 07:17","title":"Megjött Kína válaszcsapása Donald Trump büntetővámjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b18bba-35ee-4361-a913-d32f0905caff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyerekként sokat hallgattuk a szüleinktől, hogy mindig kapcsoljuk le a villanyt, ha kimegyünk a szobából, különben hajmeresztő lesz a villanyszámla. Jól értesültek szerint ugyanakkor ez éppen ellenkezőleg működik. Most fény derül az igazságra.","shortLead":"Gyerekként sokat hallgattuk a szüleinktől, hogy mindig kapcsoljuk le a villanyt, ha kimegyünk a szobából, különben...","id":"20250204_lampa-villany-kapacsolas-fogyasztas-izzo-energiatakarekos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1b18bba-35ee-4361-a913-d32f0905caff.jpg","index":0,"item":"2713219f-d3da-4886-85ac-477ec85feb37","keywords":null,"link":"/elet/20250204_lampa-villany-kapacsolas-fogyasztas-izzo-energiatakarekos","timestamp":"2025. február. 04. 05:42","title":"Tényleg többet fogyaszt a lámpa fel- és lekapcsolása, mint a folyamatos égetése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e70ce1-cf7e-485c-89e2-40077d358aa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jármű és műtárgy viszont nincs a nevén nyilatkozata szerint. ","shortLead":"Jármű és műtárgy viszont nincs a nevén nyilatkozata szerint. ","id":"20250203_lanczi-tamas-szuverenitasvedelmi-hivatal-elnok-vagyonnyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71e70ce1-cf7e-485c-89e2-40077d358aa6.jpg","index":0,"item":"05117a4f-5562-4a59-84e3-9fd0371c3751","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_lanczi-tamas-szuverenitasvedelmi-hivatal-elnok-vagyonnyilatkozat","timestamp":"2025. február. 03. 17:12","title":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke is vallott vagyonáról, öt budai ingatlan mellett 412 milliós megtakarításra is futotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f31883a-0127-422a-a888-f6cadf2daf1f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az autóban ketten ültek, mindketten megsérültek.","shortLead":"Az autóban ketten ültek, mindketten megsérültek.","id":"20250203_rendorseg-gyor-autos-uldozes-amokfuto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f31883a-0127-422a-a888-f6cadf2daf1f.jpg","index":0,"item":"63c35695-a395-4ece-9e66-e693ba5b3ddd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250203_rendorseg-gyor-autos-uldozes-amokfuto","timestamp":"2025. február. 03. 13:57","title":"Öt rendőrautó állított meg egy opeles ámokfutót Győr belvárosában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b05ef47-f691-4d15-9b2d-fabda3067640","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"A barcelonai várostervezést egy mesterséges intelligencián alapuló szuperszámítógép vette át, amely egyúttal a fenntarthatóságot is sokban képes segíteni.","shortLead":"A barcelonai várostervezést egy mesterséges intelligencián alapuló szuperszámítógép vette át, amely egyúttal...","id":"20250204_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-MI-Barcelona","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b05ef47-f691-4d15-9b2d-fabda3067640.jpg","index":0,"item":"b3725e67-0af2-46ef-8deb-9274828bd271","keywords":null,"link":"/360/20250204_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-MI-Barcelona","timestamp":"2025. február. 04. 12:15","title":"Szuperszámítógép végzi a várostervezést Barcelonában, de a mesterséges intelligenciának a városlakók is beszólhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25749aa9-5f66-45d1-ad36-7038b7f725aa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormány lapja szerint a Direkt36 ukrajnai pénzeket kap, az oknyomozó csapat szerint a vádjaikból semmi sem igaz és várják a tényeket amik cáfolják az állításaikat.","shortLead":"A kormány lapja szerint a Direkt36 ukrajnai pénzeket kap, az oknyomozó csapat szerint a vádjaikból semmi sem igaz és...","id":"20250204_orban-csalad-uzleti-ugyek-direkt36-vad-ukran-finanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25749aa9-5f66-45d1-ad36-7038b7f725aa.jpg","index":0,"item":"0b4f7209-14b7-4069-913b-8bf10908e0e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_orban-csalad-uzleti-ugyek-direkt36-vad-ukran-finanszirozas","timestamp":"2025. február. 04. 16:55","title":"Kocsis Máté szavai után a Magyar Nemzet hamar megtalálta, hol költik az ukránok a pénzt a magyar médiában, hogy besározzák Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]