Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f975a7ef-df28-4c79-80f4-029da7190451","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hosszú, élelemszerzéssel töltött tél után egy sarki róka 1600 kilométert barangolt hazafelé, hogy újra együtt lehessen élete párjával.","shortLead":"A hosszú, élelemszerzéssel töltött tél után egy sarki róka 1600 kilométert barangolt hazafelé, hogy újra együtt...","id":"20250204_sarki-roka-szerelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f975a7ef-df28-4c79-80f4-029da7190451.jpg","index":0,"item":"56ddcb9d-1dc9-4e36-a710-b691f6b7779c","keywords":null,"link":"/elet/20250204_sarki-roka-szerelem","timestamp":"2025. február. 04. 17:21","title":"Távolság, fagy és éhség sem győzheti le a szerelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kanye West egy 20 millió szerződést bukott azok után, hogy vetkőzésre szólította fel a feleségét a kamerák előtt. Sokan azon háborodtak fel, hogy az egész akció egy jótékonysági plakát előtt zajlott.","shortLead":"Kanye West egy 20 millió szerződést bukott azok után, hogy vetkőzésre szólította fel a feleségét a kamerák előtt. Sokan...","id":"20250204_kanye-west-bianca-censori-grammy-pucerkodas-felhaborodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a.jpg","index":0,"item":"1a026058-59d6-4415-a173-1e7cf2323d37","keywords":null,"link":"/kultura/20250204_kanye-west-bianca-censori-grammy-pucerkodas-felhaborodas","timestamp":"2025. február. 04. 11:28","title":"Sokba került Bianca Censori pucérprojektje a Grammy vörös szőnyegén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad388f29-aee1-4588-bfaf-9de53cbe00d8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök emellett az ENSZ palesztin menekülteket segítő hivatalának nyújtott támogatások megszüntetéséről is döntött.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök emellett az ENSZ palesztin menekülteket segítő hivatalának nyújtott támogatások...","id":"20250205_donald-trump-usa-ensz-unesco-emberi-jogi-tanacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad388f29-aee1-4588-bfaf-9de53cbe00d8.jpg","index":0,"item":"065c23ea-dd95-4af9-918c-713e83197b1d","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_donald-trump-usa-ensz-unesco-emberi-jogi-tanacs","timestamp":"2025. február. 05. 06:12","title":"Trump az ENSZ Emberi Jogi Tanácsából is kiléptette az USA-t, és az UNESCO-tagságot is felülvizsgáltatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Rövid távon felviszik az olajárakat a Trump által bejelentett vámok. Hosszabb távon azonban csökkenés jöhet, mert a vámháború taccsra teszi a világgazdaságot. Ha az USA kemény szankciókat vezet be Iránnal és Oroszországgal szemben, akkor nagyon elszállhatnak az olajárak. A forint érdemi erősödésére a vámháború közepette pedig nem érdemes számítani.","shortLead":"Rövid távon felviszik az olajárakat a Trump által bejelentett vámok. Hosszabb távon azonban csökkenés jöhet, mert...","id":"20250203_benzinkut-autos-usa-Trump-vamhaboru-benzin-gazolaj-uzemanyag-dragulas-brent-olaj-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c.jpg","index":0,"item":"0711f7ea-3f9d-4374-8925-3981fe73926a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_benzinkut-autos-usa-Trump-vamhaboru-benzin-gazolaj-uzemanyag-dragulas-brent-olaj-ebx","timestamp":"2025. február. 03. 17:25","title":"A magyar autósok nagyon hamar megfizetnek Trump vámháborújáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c9bc22-7a53-4805-91ec-9edd265863c0","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Ugrásra készen áll a HM szerint a közép-afrikai Csádba készülő magyar katonai kontingens, bár továbbra sem tiszta, mi a célja. Ezt részletezi két kormányközi megállapodás, amit – bár itthon elfelejtették ezt közölni – tavaly ősszel már alá is írtak Budapesten, viszont nem nyilvánosak. A miniszterelnök fia által egyengetett titokzatos misszió katonai részleteiről talán majd 30 év múlva lehet többet tudni. ","shortLead":"Ugrásra készen áll a HM szerint a közép-afrikai Csádba készülő magyar katonai kontingens, bár továbbra sem tiszta, mi...","id":"20250205_afrika-csad-katonai-misszio-honvedelmi-miniszterium-titok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35c9bc22-7a53-4805-91ec-9edd265863c0.jpg","index":0,"item":"f932e2e9-8535-4495-8f95-d9548d61a707","keywords":null,"link":"/360/20250205_afrika-csad-katonai-misszio-honvedelmi-miniszterium-titok","timestamp":"2025. február. 05. 13:00","title":"Valamikor, valamiért katonákat küldünk Afrikába: amit tudni lehet és amit titkol a kormány a csádi katonai misszióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102bfa31-ac32-41d1-ae23-83d6ff6a6373","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Bíró Zsombor Aurél első regényében a fiúk még mindig nem engedhetik meg maguknak, hogy sírjanak, de már majdnem sírnak.","shortLead":"Bíró Zsombor Aurél első regényében a fiúk még mindig nem engedhetik meg maguknak, hogy sírjanak, de már majdnem sírnak.","id":"20250203_Biro-Zsombor-Aurel-Visszatero-almom-hogy-apam-vallan-ebredek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/102bfa31-ac32-41d1-ae23-83d6ff6a6373.jpg","index":0,"item":"fc9175e5-0039-4451-a53c-eb7ca34c6ef0","keywords":null,"link":"/360/20250203_Biro-Zsombor-Aurel-Visszatero-almom-hogy-apam-vallan-ebredek","timestamp":"2025. február. 03. 18:30","title":"Uszoda helyett a laptop magánya: felnőni egy profi vízilabdás fiaként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kutatók szerint a kormánynak azokat az ágazatokat kellene támogatnia, amelyekben a magyar cégek az exportképesek, ehelyett viszont kiszolgáltatottá teszik a hazai gazdaságot a multik által uralt ágazatoknak.","shortLead":"A kutatók szerint a kormánynak azokat az ágazatokat kellene támogatnia, amelyekben a magyar cégek az exportképesek...","id":"20250204_gki-export-import-feldogozoipar-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"c21c6404-1f9b-4a95-9903-41ca6b40411c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_gki-export-import-feldogozoipar-kkv","timestamp":"2025. február. 04. 08:43","title":"GKI: 5 forintnyi exportbevételből 4 külföldi tulajdonoshoz kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a6b8fd-6332-43b3-9806-ba9cdb3b431f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Xiaomi YU7 első körben háromféle felszereltségi szinttel és összkerékhajtású változatban lesz kapható.","shortLead":"A Xiaomi YU7 első körben háromféle felszereltségi szinttel és összkerékhajtású változatban lesz kapható.","id":"20250204_feny-derult-a-xiaomi-yu7-elso-SUV-hatotavjara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30a6b8fd-6332-43b3-9806-ba9cdb3b431f.jpg","index":0,"item":"a0663fb4-e371-4595-9562-6ec3ad12b75a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250204_feny-derult-a-xiaomi-yu7-elso-SUV-hatotavjara","timestamp":"2025. február. 04. 06:41","title":"Fény derült a Xiaomi első SUV-jának hatótávjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]