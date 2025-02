Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2131353b-18bb-4209-92ca-9529c42c5614","c_author":"Szőllősi Lili","category":"elet","description":"A fizikusok, repülőmérnökök pontosan el tudják mondani az elméleti hátteret, de vannak a néhányan, akik a saját bőrükön is megtapasztalták, mire képes a légnyomáskülönbség.","shortLead":"A fizikusok, repülőmérnökök pontosan el tudják mondani az elméleti hátteret, de vannak a néhányan, akik a saját bőrükön...","id":"20250207_mi-tortenik-a-repulovel-ha-kitorik-az-ablaka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2131353b-18bb-4209-92ca-9529c42c5614.jpg","index":0,"item":"50cc899b-b12e-4ced-bf14-18281e895193","keywords":null,"link":"/elet/20250207_mi-tortenik-a-repulovel-ha-kitorik-az-ablaka","timestamp":"2025. február. 07. 05:33","title":"Mi történik a repülővel, ha kitörik az ablaka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A német lapok nagy terjedelemben foglalkoznak azzal, hogy egy német antifasiszta aktivistát kiadtak Magyarországnak. Orbán Viktort emlékeztetni kell az emberi jogok védelmére. Válságot idézhet elő a volt szovjet térségben, hogy Donald Trump leállította az ottani civil szervezetek és a független sajtó segítését. A támogatásokkal eddig foglalkozó USAID volt vezetője szerint Trump döntése az autokraták győzelmét jelenti a világban. Trump a következő négy évben jóvátehetetlen károkat okoz az amerikai demokráciának. Témák és vélemények a világsajtóban.","shortLead":"A német lapok nagy terjedelemben foglalkoznak azzal, hogy egy német antifasiszta aktivistát kiadtak Magyarországnak...","id":"20250207_Die-Zeit-elemzes-Trump-Putyin-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"6f87cdfe-7d3d-41b4-a38e-a377dad70da1","keywords":null,"link":"/360/20250207_Die-Zeit-elemzes-Trump-Putyin-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 07. 11:23","title":"Die Zeit-elemzés: Trumpnak meggyűlik még a baja Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7f6dc4-b834-4ace-b5cb-b455c9c72b7f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A csatornát felügyelő hatóság cáfolta az amerikai külügy állítását, szerintük nem változtak a díjtételek.","shortLead":"A csatornát felügyelő hatóság cáfolta az amerikai külügy állítását, szerintük nem változtak a díjtételek.","id":"20250206_Nem-hasznalhatjak-ingyen-az-amerikai-hajok-a-Panama-csatornat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f7f6dc4-b834-4ace-b5cb-b455c9c72b7f.jpg","index":0,"item":"3ebffcab-cf74-47a1-b738-f2e736aa2b5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Nem-hasznalhatjak-ingyen-az-amerikai-hajok-a-Panama-csatornat","timestamp":"2025. február. 06. 08:06","title":"Mégsem használhatják ingyen az amerikai hajók a Panama-csatornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa499cc-8d92-49d7-8450-e9f23c6efb5e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magánzárkában, embertelen körülmények között tarthatják fogva a nem-bináris nemű német vádlottat, aki akár 24 évet is kaphat. ","shortLead":"Magánzárkában, embertelen körülmények között tarthatják fogva a nem-bináris nemű német vádlottat, aki akár 24 évet is...","id":"20250206_Banhatja-a-nemet-hatosag-gyorsasagat-az-a-nem-binaris-nemu-nemet-allampolgar-akit-a-kitores-evfordulojan-a-resztvevok-elleni-tamadassal-vadolnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fa499cc-8d92-49d7-8450-e9f23c6efb5e.jpg","index":0,"item":"0548c958-7406-4843-9086-b8c08a2364e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Banhatja-a-nemet-hatosag-gyorsasagat-az-a-nem-binaris-nemu-nemet-allampolgar-akit-a-kitores-evfordulojan-a-resztvevok-elleni-tamadassal-vadolnak","timestamp":"2025. február. 06. 19:43","title":"Szabálytalan lehetett a kitörés évfordulóján, a résztvevők elleni támadással vádolt német állampolgár kiadása a magyar hatóságoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02c0f4d-7f0a-4061-bd1c-557be7c405c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredetileg a volt miniszterelnök is február 22-én tartott volna beszédet, de miután kiderült az Orbán-féle évértékelő időpontja, inkább a következő napot választotta.","shortLead":"Eredetileg a volt miniszterelnök is február 22-én tartott volna beszédet, de miután kiderült az Orbán-féle évértékelő...","id":"20250207_gyurcsany-ferenc-evertekelo-beszed-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e02c0f4d-7f0a-4061-bd1c-557be7c405c4.jpg","index":0,"item":"b90e25a0-2ce0-42f3-adff-b984d764cb85","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_gyurcsany-ferenc-evertekelo-beszed-orban-viktor","timestamp":"2025. február. 07. 09:44","title":"Évértékelésben maga elé engedte Orbánt Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b942c31-ecda-424f-8141-5d707881ffed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint stabilan tartják a pozícióikat a kurszki régióban, az oroszok pedig nagy veszteségeket szenvednek el.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint stabilan tartják a pozícióikat a kurszki régióban, az oroszok pedig nagy veszteségeket...","id":"20250205_zelenszkij-eszak-koreai-katonak-menekulnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b942c31-ecda-424f-8141-5d707881ffed.jpg","index":0,"item":"821748c5-e287-4c1b-a51f-ca8197cd2234","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_zelenszkij-eszak-koreai-katonak-menekulnek","timestamp":"2025. február. 05. 20:15","title":"Zelenszkij: Az észak-koreai katonák menekülnek, ezt látjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a96eb9-e75d-460e-b015-00ec92877482","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két légtechnikai berendezés gyulladt ki az aréna hatodik emeletén.","shortLead":"Két légtechnikai berendezés gyulladt ki az aréna hatodik emeletén.","id":"20250205_puskas-arena-tuzeset-tuzoltok-oltas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18a96eb9-e75d-460e-b015-00ec92877482.jpg","index":0,"item":"4a44b229-1420-4de2-943d-5e297f4a9197","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_puskas-arena-tuzeset-tuzoltok-oltas-video","timestamp":"2025. február. 05. 17:49","title":"Videón a tűzoltók küzdelme a Puskás Arénában felcsapó lángokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cceb2a6e-f4b0-4ecf-a9f9-e77d14a95396","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár a két nyelv ismerete és használata nem óv meg a demenciától, azonban védelmet jelenthet az agytérfogat-csökkenéssel szemben Alzheimer-kór esetén – állítják kanadai kutatók.","shortLead":"Bár a két nyelv ismerete és használata nem óv meg a demenciától, azonban védelmet jelenthet az agytérfogat-csökkenéssel...","id":"20250207_hvg-ketnyelvuseg-alzheimer-kor-agyterfogat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cceb2a6e-f4b0-4ecf-a9f9-e77d14a95396.jpg","index":0,"item":"e74afb65-49e8-47c4-a430-6e6ac74c9e77","keywords":null,"link":"/360/20250207_hvg-ketnyelvuseg-alzheimer-kor-agyterfogat","timestamp":"2025. február. 07. 16:00","title":"Erős Alzheimer-védelem alatt állhat annak az agya, aki legalább két nyelven tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]