Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Egy másik kormányzati döntés értelmében már a protokollkiadásokon is spórolni kellett, így a partnereknek legfeljebb egy képeslapot lehetett adni karácsonyi és újévi ajándékként. A 2024-es, nem nyilvános kormányhatározatokból látszik, mennyire szorították meg a nadrágszíjat. A köztisztviselők már sztrájkra készülnek.","shortLead":"Egy másik kormányzati döntés értelmében már a protokollkiadásokon is spórolni kellett, így a partnereknek legfeljebb...","id":"20250206_Nem-nyilvanos-hatarozat-Orban-Viktor-dontesen-mult-ki-kaphat-plusz-penzt-az-kormanyzati-szerveknel-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824.jpg","index":0,"item":"542b1202-4de6-45bd-bb48-796f8fe7d719","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Nem-nyilvanos-hatarozat-Orban-Viktor-dontesen-mult-ki-kaphat-plusz-penzt-az-kormanyzati-szerveknel-ebx","timestamp":"2025. február. 06. 06:11","title":"Akkora a spórolás a kormányzatban, hogy Orbán Viktor döntésén múlt az is, ki kaphatott plusz pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078a2cf4-8ccf-4b8c-be97-f844cea5f819","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szaúdi csapatában másfél év alatt csupán hét meccset játszott a brazil sztár.","shortLead":"Szaúdi csapatában másfél év alatt csupán hét meccset játszott a brazil sztár.","id":"20250206_neymar-atigazolas-santos-botafogo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/078a2cf4-8ccf-4b8c-be97-f844cea5f819.jpg","index":0,"item":"f70ae4c2-80e1-4c6c-9399-c98ab4a6ba25","keywords":null,"link":"/sport/20250206_neymar-atigazolas-santos-botafogo","timestamp":"2025. február. 06. 13:18","title":"Neymar visszatért, de valami hiányzik belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4850f6-882f-4732-aa65-46d7c455b434","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google nem kertelt, és bevallotta, hogy egy frissítés után romolhat a Pixel 4a üzemideje. Ezért akkumulátorcserét vagy pénzvisszatérítést is választhatnak a tulajdonosok; Magyarországon utóbbi opció. ","shortLead":"A Google nem kertelt, és bevallotta, hogy egy frissítés után romolhat a Pixel 4a üzemideje. Ezért akkumulátorcserét...","id":"20250205_google-pixel-4a-akkumulator-frissites-penzvisszaterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c4850f6-882f-4732-aa65-46d7c455b434.jpg","index":0,"item":"dafb8d58-8e37-451b-981b-bf22005748b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_google-pixel-4a-akkumulator-frissites-penzvisszaterites","timestamp":"2025. február. 05. 18:03","title":"39 ezer forint is ütheti a markát annak, aki ilyen mobilt használ – pénzvisszatérítést jelentett be a gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7226485d-bb64-4409-8768-17e886b0b728","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az országos rendőrfőkapitány elrendelte a rendőrség kommunikációs gyakorlatának felülvizsgálatát azt követően, hogy a belvárosi lakásában megölt nő ügyében a rendőrséget számonkérő Facebook-kommentelőket arrogáns stílusban osztotta ki a rendőrség oldalának moderátora.","shortLead":"Az országos rendőrfőkapitány elrendelte a rendőrség kommunikációs gyakorlatának felülvizsgálatát azt követően...","id":"20250205_rendorseg-belvarosi-halalos-lakastuz-bocsanatkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7226485d-bb64-4409-8768-17e886b0b728.jpg","index":0,"item":"6dac917d-3385-40e6-974c-f9584255f6ce","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_rendorseg-belvarosi-halalos-lakastuz-bocsanatkeres","timestamp":"2025. február. 05. 13:39","title":"Bocsánatot kért a rendőrség, amiért méltatlanul kommunikáltak a meggyilkolt japán nő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c33a909-d2e6-42f6-95aa-64f8f7a99f56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szalkszentmártoni mellékhelyiség falai fából készültek, rajtuk az elmaradhatatlan műanyag fóliába csomagolt felirat hirdeti, hogy MÉG NEM ÜZEMEL.","shortLead":"A szalkszentmártoni mellékhelyiség falai fából készültek, rajtuk az elmaradhatatlan műanyag fóliába csomagolt felirat...","id":"20250205_32-millio-forintert-epitettek-nyilvanos-WC-t-Bacs-Kiskun-megyeben-szalkszentmarton-hadhazy-akos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c33a909-d2e6-42f6-95aa-64f8f7a99f56.jpg","index":0,"item":"553506ca-e968-4bd8-890b-5826ba77e2e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_32-millio-forintert-epitettek-nyilvanos-WC-t-Bacs-Kiskun-megyeben-szalkszentmarton-hadhazy-akos","timestamp":"2025. február. 05. 10:52","title":"Hadházy bemutatja: 32 milliónyi uniós pénzt költöttek egy nyilvános WC-re Szalkszentmártonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a9eca9-fefc-4195-9485-878271229adb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy számolnak, több mint 18 ezer embert érintene a módosítás.","shortLead":"Úgy számolnak, több mint 18 ezer embert érintene a módosítás.","id":"20250205_Megemelne-a-kormany-a-politikai-meghurcoltaknak-jaro-tamogatas-osszeget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92a9eca9-fefc-4195-9485-878271229adb.jpg","index":0,"item":"26c89e1a-00cb-4c36-b3c8-e5ef94097eec","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Megemelne-a-kormany-a-politikai-meghurcoltaknak-jaro-tamogatas-osszeget","timestamp":"2025. február. 05. 10:14","title":"Megemelné a kormány a politikai meghurcoltaknak járó támogatás összegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41f93e2-d38e-4b74-95d4-d987782af3b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az abu-dzabi székhelyű Eagle Hills bár úgy tűnik, hogy lecsúszott a rákosrendezői bizniszről, de közben sikerült tető alá hozniuk egy hatmilliárd dollár értékű projektet Grúzia több városában.","shortLead":"Az abu-dzabi székhelyű Eagle Hills bár úgy tűnik, hogy lecsúszott a rákosrendezői bizniszről, de közben sikerült tető...","id":"20250206_dubaj-beruhazas-gruzia-fejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d41f93e2-d38e-4b74-95d4-d987782af3b0.jpg","index":0,"item":"c0befe6d-8fc1-4732-a19f-15ab3afd4d6d","keywords":null,"link":"/kkv/20250206_dubaj-beruhazas-gruzia-fejlesztes","timestamp":"2025. február. 06. 20:21","title":"Nem kell sajnálni a dubaji befektetőket, most a grúz kormánnyal kötöttek gigaüzletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök is téved, ha azt hiszi, a kormányok harc nélkül megadják magukat.","shortLead":"Az amerikai elnök is téved, ha azt hiszi, a kormányok harc nélkül megadják magukat.","id":"20250205_Economist-trump-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c.jpg","index":0,"item":"95dc8a04-d55e-4bfc-abce-2663d09cc15d","keywords":null,"link":"/360/20250205_Economist-trump-lapszemle","timestamp":"2025. február. 05. 15:38","title":"Economist: A szövetségesek nem tudják a végtelenségig megbékíteni Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]