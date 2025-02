Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1a29a8b2-0b43-4436-bdc3-48aee03d4eeb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint a reklámok mintha arra utaltak volna, hogy az összes meccset élőben közvetítik. Pedig nem, és akkor megtévesztették a fogyasztókat.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint a reklámok mintha arra utaltak volna, hogy az összes meccset élőben közvetítik...","id":"20250207_gvh-rtl-bajnokok-ligaja-kozvetites-versenyfelugyeleti-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a29a8b2-0b43-4436-bdc3-48aee03d4eeb.jpg","index":0,"item":"e1c3da38-4b9e-4c8e-a51a-bb925dcd5d19","keywords":null,"link":"/elet/20250207_gvh-rtl-bajnokok-ligaja-kozvetites-versenyfelugyeleti-eljaras","timestamp":"2025. február. 07. 10:43","title":"Megtévesztően kommunikálhatott az RTL a BL-meccsekről, eljárást indított a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98178e1-c400-4b43-8d4a-bf9509805fd1","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Tavaly Cannes-ban elnyerte a nagydíjat, de India nem az ő filmjét nevezte Oscarra, mert nem tartották elég indiainak. A Minden, ami fénynek tűnik az utóbbi idők egyik legszebb filmje – Payal Kapadia rendezővel Párizsban beszélgettünk.","shortLead":"Tavaly Cannes-ban elnyerte a nagydíjat, de India nem az ő filmjét nevezte Oscarra, mert nem tartották elég indiainak...","id":"20250205_minden-ami-fenynek-tunik-emmanuelle-payal-kapadia-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e98178e1-c400-4b43-8d4a-bf9509805fd1.jpg","index":0,"item":"4aa09ad6-89f5-4588-bd16-0272ef5acc81","keywords":null,"link":"/kultura/20250205_minden-ami-fenynek-tunik-emmanuelle-payal-kapadia-interju-ebx","timestamp":"2025. február. 05. 20:00","title":"„Rettegtem, hogy a cenzorok kivágatják a szexjelenetet” – interjú a cannes-i nagydíjas Minden, ami fénynek tűnik rendezőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f78bed1-23e8-4ece-a0e5-65531fe4e1b0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína humanitárius és katonai műveletekhez is felhasználná a saját fejlesztésű, pilóta nélküli CH-YH1000 nevű drónját. Hamarosan kész az éles bevetésekre.","shortLead":"Kína humanitárius és katonai műveletekhez is felhasználná a saját fejlesztésű, pilóta nélküli CH-YH1000 nevű drónját...","id":"20250206_kinai-teherdron-teszt-ch-yh1000-teherbiras-repules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f78bed1-23e8-4ece-a0e5-65531fe4e1b0.jpg","index":0,"item":"13f26116-7b36-432c-8e7f-58cb3ed4b04c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_kinai-teherdron-teszt-ch-yh1000-teherbiras-repules","timestamp":"2025. február. 06. 08:03","title":"1000 kilót is elvisz, 10 órán át a levegőben marad: sikerült a kínai szuperdrón tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652e5f8d-5784-47cd-b9ea-d317d844229e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Nem biztos, hogy jók az USA-nak, de alapjaiban jogszerűek Donald Trump vámháborús rendeletei.","shortLead":"Nem biztos, hogy jók az USA-nak, de alapjaiban jogszerűek Donald Trump vámháborús rendeletei.","id":"20250206_hvg-trump-usa-vamok-mexiko-kanada-kina-torvenyek-kiskapuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/652e5f8d-5784-47cd-b9ea-d317d844229e.jpg","index":0,"item":"3d16d4f5-d583-465e-b69d-0cffba62af91","keywords":null,"link":"/360/20250206_hvg-trump-usa-vamok-mexiko-kanada-kina-torvenyek-kiskapuk","timestamp":"2025. február. 06. 11:29","title":"Az amerikai törvények több kiskaput hagynak Trumpnak a vámok tetszés szerinti emelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5e12b4-db64-4c6a-85c7-61556d7cc2e3","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Miközben a rendőrség még mindig a szerdai lövöldözés elkövetőit keresi Brüsszelben, újabb két fegyveres támadás történt. A nyomozók azt valószínűsítik, hogy bűnbandák közötti területszerző harc folyik. ","shortLead":"Miközben a rendőrség még mindig a szerdai lövöldözés elkövetőit keresi Brüsszelben, újabb két fegyveres támadás...","id":"20250206_brusszel_lovoldozes_kalasnyikov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a5e12b4-db64-4c6a-85c7-61556d7cc2e3.jpg","index":0,"item":"6b85da7b-5450-4871-9824-6495f4431091","keywords":null,"link":"/eurologus/20250206_brusszel_lovoldozes_kalasnyikov","timestamp":"2025. február. 06. 11:03","title":"Brüsszelben egy nap alatt három lövöldözés volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02c0f4d-7f0a-4061-bd1c-557be7c405c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredetileg a volt miniszterelnök is február 22-én tartott volna beszédet, de miután kiderült az Orbán-féle évértékelő időpontja, inkább a következő napot választotta.","shortLead":"Eredetileg a volt miniszterelnök is február 22-én tartott volna beszédet, de miután kiderült az Orbán-féle évértékelő...","id":"20250207_gyurcsany-ferenc-evertekelo-beszed-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e02c0f4d-7f0a-4061-bd1c-557be7c405c4.jpg","index":0,"item":"b90e25a0-2ce0-42f3-adff-b984d764cb85","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_gyurcsany-ferenc-evertekelo-beszed-orban-viktor","timestamp":"2025. február. 07. 09:44","title":"Évértékelésben maga elé engedte Orbánt Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062a1c49-b791-4754-af19-4278cbd66c40","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kórház állítja, elkülönítette a fertőzött betegeket.","shortLead":"A kórház állítja, elkülönítette a fertőzött betegeket.","id":"20250206_uzsoki-korhaz-fertozes-antibiotikumoknak-ellenallo-bakterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062a1c49-b791-4754-af19-4278cbd66c40.jpg","index":0,"item":"f116daef-14b6-4c38-b0fb-d3b5fcb53413","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_uzsoki-korhaz-fertozes-antibiotikumoknak-ellenallo-bakterium","timestamp":"2025. február. 06. 15:51","title":"A legerősebb antibiotikumoknak is ellenálló baktérium fertőzött meg betegeket az Uzsokiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15cb1309-065e-4969-ab40-007c2fd0fe89","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök, a házelnök, a katonai és a vasúti vezetők is speciális ellátásra jogosultak.","shortLead":"A köztársasági elnök, a házelnök, a katonai és a vasúti vezetők is speciális ellátásra jogosultak.","id":"20250207_belugyminiszterium-kulonleges-korhazi-ellatas-szabalyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15cb1309-065e-4969-ab40-007c2fd0fe89.jpg","index":0,"item":"ca2c214e-d5e3-46b6-b27e-f4c1d212e390","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_belugyminiszterium-kulonleges-korhazi-ellatas-szabalyok","timestamp":"2025. február. 07. 10:30","title":"Most rendezte a különleges kórházi ellátás szabályait a Belügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]