Szombaton ismét három izraeli túszt engedett szabadon a Hamász iszlamista palesztin szervezet. A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) az átadás után közölte, egyre jobban aggódik az elengedési műveletek körülményei miatt.

A genfi székhelyű szervezet nyilatkozatában határozottan felszólított minden felet arra, hogy a jövőben a túszszabadulások méltóságteljesen a magánélethez való jog betartásával történjenek.

A közleményt azután adták ki, hogy szombaton a három túsznak – Eli Sharabinak, Or Levynek és Ohad Ben Aminak – egy Gáza központjában felállított emelvényen kellett kérdésekre válaszolnia, mielőtt a Hamász fegyveresei átadták őket a Vöröskeresztnek.

Az átadás után megszólaltak a túszok családtagjai: Eli Sharabi egyik hozzátartozója elmondta, hogy örülnek annak, hogy a férfi végre szabad, de a családot elborzasztja, hogy milyen rossz fizikai állapotban tért haza – írja az Independent.

Az 52 éves Sharabi a jelentések szerint a Beeri Kibbutzban lévő otthonában tartózkodott brit származású feleségével és két tinédzser lányával, amikor a Hamász 2023. október 7-én megrohamozta a házukat. Egyedül a férfi maradt életben, Gázába vitték testvérével, aki tavaly év elején életét vesztette egy izraeli hadsereg által mért csapás következtében.

Eliyahu has reunited with his family.



In these moments, we remember his wife Lianne, and two daughters Yahel and Noiya who were murdered by Hamas on October 7. Along with his brother Yossi, who was kidnapped and murdered in captivity.



Our hearts are with Eliyahu and his family. pic.twitter.com/yiay3hKdOB