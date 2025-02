Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4aa51e11-9250-49fd-8147-86ba89039894","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Kérdés, elég lesz-e mindez a MOME Front-ba tömörült hallgatóknak, vagy tovább folyik a tiltakozás? FRISSÍTÉS: A rektor bejelentette, hogy február 11-én bizalmi szavazást kér maga ellen.","shortLead":"Kérdés, elég lesz-e mindez a MOME Front-ba tömörült hallgatóknak, vagy tovább folyik a tiltakozás? FRISSÍTÉS: A rektor...","id":"20250207_A-MOME-kuratoriuma-meghatralt-a-rektor-pedig-valoszinuleg-bizalmie-szavazast-ker-maga-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4aa51e11-9250-49fd-8147-86ba89039894.jpg","index":0,"item":"80b4dce8-8f72-431b-9290-1f499e400420","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_A-MOME-kuratoriuma-meghatralt-a-rektor-pedig-valoszinuleg-bizalmie-szavazast-ker-maga-ellen","timestamp":"2025. február. 07. 14:54","title":"A MOME kuratóriuma meghátrált, a rektor pedig valószínűleg bizalmi szavazást kér maga ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ad771b-462c-4c09-94c0-9e7ff775aae8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gyalogosnak nem tetszett, hogy a járdán rollerezik.","shortLead":"A gyalogosnak nem tetszett, hogy a járdán rollerezik.","id":"20250207_rolleres-gyalogos-vita-utes-eletveszelyes-serules-birosag-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9ad771b-462c-4c09-94c0-9e7ff775aae8.jpg","index":0,"item":"de88b107-0bd9-4d95-a665-ebafd4829703","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_rolleres-gyalogos-vita-utes-eletveszelyes-serules-birosag-itelet","timestamp":"2025. február. 07. 15:54","title":"Beszólt a gyalogos a rolleresnek, aki úgy megütötte, hogy életveszélyesen megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d0ed9e-4710-4542-94a2-5bc363f894a0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Gorcsev Ivánról elnevezett közterületek nem túl megszokottak, de a Rejtő Jenő-rajongóknak biztosan bejönne.","shortLead":"A Gorcsev Ivánról elnevezett közterületek nem túl megszokottak, de a Rejtő Jenő-rajongóknak biztosan bejönne.","id":"20250207_karacsony-csepel-mini-dubaj-latvanyterv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1d0ed9e-4710-4542-94a2-5bc363f894a0.jpg","index":0,"item":"9698fcf4-b71f-4869-b026-e2237f13b5fb","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_karacsony-csepel-mini-dubaj-latvanyterv","timestamp":"2025. február. 07. 09:37","title":"Karácsony kiszúrta, hogy még a kerületet sem sikerült eltalálni a Mini-Dubaj látványtervén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0ee8b2-7cdc-424e-8f09-982f03647ab7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kieséses szakaszban léphet pályára.","shortLead":"A kieséses szakaszban léphet pályára.","id":"20250207_sallai-roland-galatasaray-el-keret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e0ee8b2-7cdc-424e-8f09-982f03647ab7.jpg","index":0,"item":"c998edfd-c4a3-4e1a-adfc-beb8d9632a33","keywords":null,"link":"/sport/20250207_sallai-roland-galatasaray-el-keret","timestamp":"2025. február. 07. 18:51","title":"Sallai Roland bekerült a Galatasaray Európa-liga keretébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee87733-bbdf-4445-8180-87c292d874c0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az észtek, lettek, litvánok az orosz energiaimportot már leállították, de ezen a hétvégén fizikailag is megszakítják a kapcsolatot az orosz áramhálózattal. Importál-e ezzel Európa üzemzavarokat?","shortLead":"Az észtek, lettek, litvánok az orosz energiaimportot már leállították, de ezen a hétvégén fizikailag is megszakítják...","id":"20250208_Ukrajna-utan-a-balti-allamokat-is-rakapcsoljak-az-egyseges-europai-aramhalozatra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ee87733-bbdf-4445-8180-87c292d874c0.jpg","index":0,"item":"bf114ddb-b294-450d-b3e1-c1ef3b616e87","keywords":null,"link":"/360/20250208_Ukrajna-utan-a-balti-allamokat-is-rakapcsoljak-az-egyseges-europai-aramhalozatra","timestamp":"2025. február. 08. 15:30","title":"Nagyfeszültség: Ukrajna után a balti államokat is rákapcsolják az egységes európai áramhálózatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1953c76-31e8-4c45-b2c9-0c2046248f63","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"A zenés életrajzi filmek közül kiemelkedik a most mozikba került Sehol se otthon, amelyben Bob Dylant éppannyira gyarlónak látjuk, mint amilyen zseninek. ","shortLead":"A zenés életrajzi filmek közül kiemelkedik a most mozikba került Sehol se otthon, amelyben Bob Dylant éppannyira...","id":"20250208_Timothee-Chalamet-Bob-Dylan-sehol-se-otthon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1953c76-31e8-4c45-b2c9-0c2046248f63.jpg","index":0,"item":"f8a7286c-68d2-4c8e-9e8b-d129a5dedb3f","keywords":null,"link":"/kultura/20250208_Timothee-Chalamet-Bob-Dylan-sehol-se-otthon","timestamp":"2025. február. 08. 13:00","title":"Timothée Chalamet úgy mutatja be Bob Dylant, hogy minden titkát megtartja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff11393-7f9f-4c01-a1f2-3e633f5c1aa3","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Ráolvasással próbálja erősíteni Orbán Viktor a középosztályba tartozókban azt az érzetet, hogy még mindig jobb nekik, mint nyugati „osztály”-társaiknak. A tények mást mutatnak.","shortLead":"Ráolvasással próbálja erősíteni Orbán Viktor a középosztályba tartozókban azt az érzetet, hogy még mindig jobb nekik...","id":"20250207_hvg-kozeposztaly-allapota-magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bff11393-7f9f-4c01-a1f2-3e633f5c1aa3.jpg","index":0,"item":"c68d8e09-58a4-43fd-8efe-54586ea608d9","keywords":null,"link":"/360/20250207_hvg-kozeposztaly-allapota-magyarorszagon","timestamp":"2025. február. 07. 11:26","title":"Orbán szerint erős és széles: megnéztük, milyen állapotban van valójában a magyar középosztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f70ab97-f16f-4b82-9b65-6a1759f14d3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szövetségi bíró szerint valóban túl nagy kockázatot jelentenek.","shortLead":"Egy szövetségi bíró szerint valóban túl nagy kockázatot jelentenek.","id":"20250208_elon-musk-doge-penzugyminiszterium-hozzaferes-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f70ab97-f16f-4b82-9b65-6a1759f14d3b.jpg","index":0,"item":"d2e24d8a-e7cb-4acb-b9ce-c99490936666","keywords":null,"link":"/vilag/20250208_elon-musk-doge-penzugyminiszterium-hozzaferes-birosag","timestamp":"2025. február. 08. 16:02","title":"Ideiglenesen kitiltották Elon Musk embereit a Pénzügyminisztérium kifizetési rendszeréből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]