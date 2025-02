Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"14ac0a1f-243d-4f2d-b2cd-88abb9abc729","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség elfogta a férfit, aki az egyik nőnek kutyasétáltatás közben mutogatta magát. ","shortLead":"A rendőrség elfogta a férfit, aki az egyik nőnek kutyasétáltatás közben mutogatta magát. ","id":"20250207_szemeremsertes-xiii-kerulet-rendorseg-szatir-facebook-csoport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14ac0a1f-243d-4f2d-b2cd-88abb9abc729.jpg","index":0,"item":"4e1f445e-ff53-49e6-9f95-acc43be3a7b2","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_szemeremsertes-xiii-kerulet-rendorseg-szatir-facebook-csoport","timestamp":"2025. február. 07. 11:02","title":"Szatírról írt egy nő a kerületi Facebook-csoportba, kiderült, hogy nem ő az egyetlen áldozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ae1d94-9270-43d6-9c17-e3dbc9fe345a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egykori Bástya mozi épületében talál otthonra.","shortLead":"Az egykori Bástya mozi épületében talál otthonra.","id":"20250207_maganszinhaz-bastya-szinhaz-megnyito-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68ae1d94-9270-43d6-9c17-e3dbc9fe345a.jpg","index":0,"item":"3b0c2adb-8264-4ef2-b6c6-5c1a63b0cc66","keywords":null,"link":"/kultura/20250207_maganszinhaz-bastya-szinhaz-megnyito-budapest","timestamp":"2025. február. 07. 14:47","title":"Új magánszínház nyílik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9479a86-f450-4103-91fe-4610bd9b6e80","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több világsztár is forgat most a fővárosban, így Keanu Reeves vagy Emilia Clarke is feltűnhet a Lánchídnál. ","shortLead":"Több világsztár is forgat most a fővárosban, így Keanu Reeves vagy Emilia Clarke is feltűnhet a Lánchídnál. ","id":"20250208_budapest-lanchid-lezaras-forgatas-keanu-reeves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9479a86-f450-4103-91fe-4610bd9b6e80.jpg","index":0,"item":"7a35f190-33fd-4df4-9cc7-eacbb803af35","keywords":null,"link":"/kultura/20250208_budapest-lanchid-lezaras-forgatas-keanu-reeves","timestamp":"2025. február. 08. 09:08","title":"Filmforgatás miatt nehéz lesz közlekedni a Lánchídnál a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Űrhajót is cserél a NASA annak érdekében, hogy valamivel hamarabb hazatérhessenek azok az asztronauták, akik még a Boeing űrkapszulájával érkeztek a Nemzetközi Űrállomásra (ISS). ","shortLead":"Űrhajót is cserél a NASA annak érdekében, hogy valamivel hamarabb hazatérhessenek azok az asztronauták, akik még...","id":"20250207_boeing-starliner-urhajosok-visszateres-donald-trump-mentoakcio-spacex-dragon-urhajo-csere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50.jpg","index":0,"item":"03a85bff-3df6-4a55-951e-352e2fd923cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_boeing-starliner-urhajosok-visszateres-donald-trump-mentoakcio-spacex-dragon-urhajo-csere","timestamp":"2025. február. 07. 11:03","title":"Donald Trump miatt borul a NASA terve, két héttel hamarabb térhet vissza az űrben rekedt két űrhajós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050b5463-daab-4262-a0a5-ed69dd392cf1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A kínai valóság szembejött az amerikai elnök vágyvezérelt és erőfitogtatásból álló világával, és ez újratervezésre késztetheti Donald Trumpot. A távol-keleti startup ott mutatott be az amerikai techóriásoknak, ahol a jövő eldől: a mesterséges intelligencia alkalmazásában.","shortLead":"A kínai valóság szembejött az amerikai elnök vágyvezérelt és erőfitogtatásból álló világával, és ez újratervezésre...","id":"20250209_hvg-mi-kina-usa-deepseek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/050b5463-daab-4262-a0a5-ed69dd392cf1.jpg","index":0,"item":"0c2a01a5-9b23-4692-92bb-127536013084","keywords":null,"link":"/360/20250209_hvg-mi-kina-usa-deepseek","timestamp":"2025. február. 09. 08:15","title":"Hiába gáncsolja az USA a kínai mesterséges intelligencia fejlesztését, Peking most túljárt Trumpék eszén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7686e84c-cb9f-4397-81ff-0c6f1323499c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Míg Donald Trump véget akar vetni a konfliktusnak Kijevvel, az orosz elnök attól tart, hogy kimerülnek az erőforrásai, ezért nem hajlandó felfedni terveit.","shortLead":"Míg Donald Trump véget akar vetni a konfliktusnak Kijevvel, az orosz elnök attól tart, hogy kimerülnek az erőforrásai...","id":"20250207_Le-Figaro-elemzes-Putyin-EU-Orban-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7686e84c-cb9f-4397-81ff-0c6f1323499c.jpg","index":0,"item":"cb1d4ace-c585-4fa8-bb4d-b9dd0c703518","keywords":null,"link":"/360/20250207_Le-Figaro-elemzes-Putyin-EU-Orban-Trump","timestamp":"2025. február. 07. 15:24","title":"Le Figaro-elemzés: Folyik Putyin pókerjátszmája, hogy megossza Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc958bc-e6a1-46f1-a713-fc345d236c28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Péter január 26-án lengette be, hogy feljelenti Magyar Pétert és Kulja Andrást, akik kritizálták a kormány intézkedéseit a koronavírus-járvány idején.","shortLead":"Takács Péter január 26-án lengette be, hogy feljelenti Magyar Pétert és Kulja Andrást, akik kritizálták a kormány...","id":"20250207_feljelentes-fenyegetes-magyar-peter-kulja-andras-takacs-peter-egeszsegugyi-allamtitkar-rendorseg-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfc958bc-e6a1-46f1-a713-fc345d236c28.jpg","index":0,"item":"81b7727a-1fe4-4180-a957-82476bd0c094","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_feljelentes-fenyegetes-magyar-peter-kulja-andras-takacs-peter-egeszsegugyi-allamtitkar-rendorseg-nyomozas","timestamp":"2025. február. 07. 17:54","title":"Feljelentéssel fenyegette Magyar Pétert az egészségügyi államtitkár, de a rendőrség még nem nyomoz az ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c99625-a6e8-4726-94c2-22bfe7b814b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Vitézy Dávid korábban azt állította, hogy az arab befektetőktől megkaparintott területet a MOHU-tól szerzett pénzből vásárolják meg. A hulladékgazdálkodó vállalat azonban nem így gondolja.","shortLead":"Vitézy Dávid korábban azt állította, hogy az arab befektetőktől megkaparintott területet a MOHU-tól szerzett pénzből...","id":"20250208_mohu-rakosrendezo-budapest-fovaros-vitezy-karacsony-mini-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6c99625-a6e8-4726-94c2-22bfe7b814b8.jpg","index":0,"item":"0de593e2-b9da-4875-a07f-6b90ea31644a","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_mohu-rakosrendezo-budapest-fovaros-vitezy-karacsony-mini-dubaj","timestamp":"2025. február. 08. 19:08","title":"MOHU: Biztos, hogy nem a hulladékkoncesszió bevételeiből veszi meg Rákosrendezőt a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]