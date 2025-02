Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"119a0c60-254b-4d94-a8d7-1a06dfd9e040","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Szűcs Kornél nem játszhatott a Premier League-et vezető és a BL alapszakaszát megnyerő vörösök ellen, de így is meghatározó élménynek nevezte, hogy csapata legyőzte őket.","shortLead":"Szűcs Kornél nem játszhatott a Premier League-et vezető és a BL alapszakaszát megnyerő vörösök ellen, de így is...","id":"20250210_liverpool-plymouth-argyle-fa-kupa-szucs-kornel-szoboszlai-dominik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/119a0c60-254b-4d94-a8d7-1a06dfd9e040.jpg","index":0,"item":"0387f88b-1020-4d19-bf70-5e9ab58cebff","keywords":null,"link":"/sport/20250210_liverpool-plymouth-argyle-fa-kupa-szucs-kornel-szoboszlai-dominik","timestamp":"2025. február. 10. 20:48","title":"A Liverpool legyőzésétől remél feltámadást a Plymouth magyar focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ee4bb7-3010-486c-ae3f-a6cbac4762e6","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Elsöprő arányban, 27 igen szavazattal 3 nem ellenében és egy tartózkodással a rektor felmentésére szavazott a MOME szenátusa kedden délután.","shortLead":"Elsöprő arányban, 27 igen szavazattal 3 nem ellenében és egy tartózkodással a rektor felmentésére szavazott a MOME...","id":"20250211_Mome-rektor-koos-pal-tavozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9ee4bb7-3010-486c-ae3f-a6cbac4762e6.jpg","index":0,"item":"a04af791-77b7-4c4b-bfc0-f65c7d2025c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_Mome-rektor-koos-pal-tavozas-ebx","timestamp":"2025. február. 11. 16:28","title":"Elbukta a bizalmatlansági szavazást és távozott a MOME rektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Érdekes levelezés bontakozott ki Krasznahorkai László és Kollár Árpád, a Zentán született, de Szegeden élő költő között.","shortLead":"Érdekes levelezés bontakozott ki Krasznahorkai László és Kollár Árpád, a Zentán született, de Szegeden élő költő között.","id":"20250210_krasznahorkai-laszlo-kollar-arpad-trianon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d.jpg","index":0,"item":"72dd2abe-879f-46d4-b08c-965533f78ab5","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_krasznahorkai-laszlo-kollar-arpad-trianon","timestamp":"2025. február. 10. 11:40","title":"„Megértem a fájdalmát, és ha ez így jó önnek, verje le rajtam. Tévedésből” – Krasznahorkai válaszolt a Trianon az nem egy ház szerzőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a6b1bd-8b9b-4572-9106-899a1569c649","c_author":"Sükösd Miklós","category":"360","description":"Nem egyszerűen egy fotelből nézendő tévésorozat: A dinasztia a kisemmizésünk történetét mutatja be – a nemzet lerablását. Az efelett érzett erkölcsi felháborodásunk azonban semmire sem elég. Sükösd Miklós véleménycikke.","shortLead":"Nem egyszerűen egy fotelből nézendő tévésorozat: A dinasztia a kisemmizésünk történetét mutatja be – a nemzet...","id":"20250210_sukosd-miklos-dinasztia-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67a6b1bd-8b9b-4572-9106-899a1569c649.jpg","index":0,"item":"bffaed4a-3b6f-42d8-a6ab-ef0ad88c11a4","keywords":null,"link":"/360/20250210_sukosd-miklos-dinasztia-velemeny","timestamp":"2025. február. 10. 17:00","title":"A közpénzből ezermilliárdossá váló Orbán család története beépül a magyar társadalom tudatába – a Direkt36 dokumentumfilmjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ed513e-545d-4a55-9cbf-6c71808cbd1f","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Regionális háborúval fenyegetnek a kelet-kongói harcok, melyek a több évtizedes tuszi–hutu ellentétben gyökereznek. A térség rendkívül gazdag fontos fémekben, ami élezheti a konfliktust.","shortLead":"Regionális háborúval fenyegetnek a kelet-kongói harcok, melyek a több évtizedes tuszi–hutu ellentétben gyökereznek...","id":"20250210_keletkongoi-haboru-tuszihutu-viszaly-asvanykincsek-nem-allnak-le","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3ed513e-545d-4a55-9cbf-6c71808cbd1f.jpg","index":0,"item":"30b7bd67-8f55-47c8-a9bc-20e5ac288f2a","keywords":null,"link":"/360/20250210_keletkongoi-haboru-tuszihutu-viszaly-asvanykincsek-nem-allnak-le","timestamp":"2025. február. 10. 15:30","title":"A Nyugat szigorral és némi pénzmegvonással megállíthatná a kelet-kongói mészárlást, Obamának egyszer már sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok, Kína és az EU mesterséges intelligencia szabályozása között hatalmas eltérések vannak. A hétfőn kezdődött kétnapos csúcstalálkozón sokan sürgették az EU-t, hogy enyhítse saját szabályozását.","shortLead":"Az Egyesült Államok, Kína és az EU mesterséges intelligencia szabályozása között hatalmas eltérések vannak. A hétfőn...","id":"20250210_Parizsi-MI-csucs-Franciaorszag-es-az-EU-a-technologiai-burokracia-csokkenteset-igeri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a.jpg","index":0,"item":"4183b14f-cf84-4a99-9e98-365fbde635a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_Parizsi-MI-csucs-Franciaorszag-es-az-EU-a-technologiai-burokracia-csokkenteset-igeri","timestamp":"2025. február. 10. 21:20","title":"Párizsi MI-csúcs: Franciaország és az EU a technológiai bürokrácia csökkentését ígéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de71c3c-a7c6-478d-afee-44efd915fe85","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az egyenruhásokat hangos füttyszóval fogadta a közönség, de az énekes nem állt ellen.","shortLead":"Az egyenruhásokat hangos füttyszóval fogadta a közönség, de az énekes nem állt ellen.","id":"20250210_india-ed-sheeran-utaci-koncert-india","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4de71c3c-a7c6-478d-afee-44efd915fe85.jpg","index":0,"item":"2b9ffe4a-da90-4b3f-a5db-09376994f03a","keywords":null,"link":"/elet/20250210_india-ed-sheeran-utaci-koncert-india","timestamp":"2025. február. 10. 10:07","title":"A rendőrség vetett véget Ed Sheeran utcai koncertjének Indiában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc72b89-832f-4935-a510-b67b141d034a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Puskás Akadémia 1-0 arányban legyőzte a listavezető, vendég Ferencvárost vasárnap, az OTP Bank Liga 19. fordulójának zárómérkőzésén, ezzel átvette a vezetést a tabellán.","shortLead":"A Puskás Akadémia 1-0 arányban legyőzte a listavezető, vendég Ferencvárost vasárnap, az OTP Bank Liga 19. fordulójának...","id":"20250209_puskas-akademia-ferencvaros-magyar-bajnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bc72b89-832f-4935-a510-b67b141d034a.jpg","index":0,"item":"9b939163-e8a3-4f3b-b72f-a48ec96c647b","keywords":null,"link":"/sport/20250209_puskas-akademia-ferencvaros-magyar-bajnoksag","timestamp":"2025. február. 09. 20:49","title":"Legyőzte a Ferencvárost a Puskás Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]