[{"available":true,"c_guid":"0275ee5f-315e-49a4-9814-232b6feecf87","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Miután Netanjahu a harcok felújításával, míg Trump a pokol szabadon engedésével fenyegetőzött, a Hamász engedett.","shortLead":"Miután Netanjahu a harcok felújításával, míg Trump a pokol szabadon engedésével fenyegetőzött, a Hamász engedett.","id":"20250213_hamasz-tusz-segely-izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0275ee5f-315e-49a4-9814-232b6feecf87.jpg","index":0,"item":"7ee5195f-52c8-410f-b14a-19a44f0c92f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_hamasz-tusz-segely-izrael","timestamp":"2025. február. 13. 10:14","title":"A Hamász szabadon enged három túszt segélyekért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45313da1-5eb1-4bc9-9d5f-fe0a3e42cceb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy körülbelül hogyan mutathat a Porsche 718 Cayman tisztán elektromos utódja.","shortLead":"Vázoljuk, hogy körülbelül hogyan mutathat a Porsche 718 Cayman tisztán elektromos utódja.","id":"20250214_igy-festhet-az-uj-elektromos-elmenyauto-amivel-rengeteget-kuzd-a-porsche","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45313da1-5eb1-4bc9-9d5f-fe0a3e42cceb.jpg","index":0,"item":"f452cc51-3b05-4c9d-95c9-809feb975f60","keywords":null,"link":"/cegauto/20250214_igy-festhet-az-uj-elektromos-elmenyauto-amivel-rengeteget-kuzd-a-porsche","timestamp":"2025. február. 14. 06:41","title":"Így festhet az új elektromos élményautó, amivel rengeteget küzd a Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter Belgrádban azt is elárulta, már kész a megvalósíthatósági tanulmány.","shortLead":"Szijjártó Péter Belgrádban azt is elárulta, már kész a megvalósíthatósági tanulmány.","id":"20250213_Uj-koolajvezetek-epul-Szerbia-es-Magyarorszag-kozott-csak-a-magyar-szakasz-320-millio-euroba-kerul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"88ac619f-872d-4617-a724-81d492e3196a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_Uj-koolajvezetek-epul-Szerbia-es-Magyarorszag-kozott-csak-a-magyar-szakasz-320-millio-euroba-kerul","timestamp":"2025. február. 13. 18:53","title":"Új kőolajvezeték épül Szerbia és Magyarország között, csak a magyar szakasz 320 millió euróba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084c0198-e6c4-4de0-a1ac-47d45e657962","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokunknak ismerős a menetrend: elalvás előtt még görgetjük közösségi oldalakat, válaszolunk az üzenetekre, belenézünk egy-két videóba, majd amikor érezzük, hogy kezd leragadni a szemünk, magunk mellé tesszük a telefont, és már alszunk is. Ártalmatlan esti rituálénak tűnik, mégis több káros hatása lehet.","shortLead":"Sokunknak ismerős a menetrend: elalvás előtt még görgetjük közösségi oldalakat, válaszolunk az üzenetekre, belenézünk...","id":"20250213_veszelyes-telefon-alvas-sugarzas-rak-mobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/084c0198-e6c4-4de0-a1ac-47d45e657962.jpg","index":0,"item":"60611b48-783d-4cce-9be1-c5450630d4e5","keywords":null,"link":"/elet/20250213_veszelyes-telefon-alvas-sugarzas-rak-mobil","timestamp":"2025. február. 13. 06:45","title":"Tényleg veszélyes a telefonunk mellett elaludni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f6f46c-68d7-4d3a-9b73-caefd18695ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Oda kellett mennünk Mengele és a többi szelektáló tiszt elé” – emlékezett vissza a 93 évesen elhunyt Kun György. ","shortLead":"„Oda kellett mennünk Mengele és a többi szelektáló tiszt elé” – emlékezett vissza a 93 évesen elhunyt Kun György. ","id":"20250213_Elhunyt-az-auschwitzi-ikerkiserletek-utolso-magyar-tuleloje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93f6f46c-68d7-4d3a-9b73-caefd18695ca.jpg","index":0,"item":"1e474fd9-5ab9-40dd-9aa4-8805db50ecc2","keywords":null,"link":"/elet/20250213_Elhunyt-az-auschwitzi-ikerkiserletek-utolso-magyar-tuleloje","timestamp":"2025. február. 13. 13:09","title":"Elhunyt az auschwitzi ikerkísérletek utolsó magyar túlélője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97bb2171-cbb6-46a6-9079-7e0e80eca1cd","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"Az elmúlt hónapokban összes európai munkavállalójától megszabadult az ikonikus dobozok gyártója, mostanra az is kiderült, hogy nem véletlenül. A csődből kilábalni próbáló Tupperware hátrahagyja Európát, az új vezetés néhány kulcspiacra összpontosítva állítaná talpra az egykor az amerikai konyhákat és munkaerőpiacot egyaránt forradalmasító céget.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban összes európai munkavállalójától megszabadult az ikonikus dobozok gyártója, mostanra az is...","id":"20250213_tupparware-magyarorszag-europa-kivonulas-csod-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97bb2171-cbb6-46a6-9079-7e0e80eca1cd.jpg","index":0,"item":"cede945a-3f59-4057-96bf-a2994568b631","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_tupparware-magyarorszag-europa-kivonulas-csod-ebx","timestamp":"2025. február. 13. 07:00","title":"Köszönés nélkül távozik Magyarországról a Tupperware, de nem kizárt, hogy még viszontlátjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66968abc-98f0-4d11-b2b7-66bc218c86fd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Környezeti mérőállomások tucatját működtető vállalkozást alapított a debreceni önkormányzat és a helyi egyetem.","shortLead":"Környezeti mérőállomások tucatját működtető vállalkozást alapított a debreceni önkormányzat és a helyi egyetem.","id":"20250213_Debreceni-onkormanyzat-KER-Debrecen-Kornyezeti-Ellenorzo-Rendszer-16-meroallomas-akkugyarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66968abc-98f0-4d11-b2b7-66bc218c86fd.jpg","index":0,"item":"30b44b11-14a0-40ec-a58c-b8e012085a0b","keywords":null,"link":"/360/20250213_Debreceni-onkormanyzat-KER-Debrecen-Kornyezeti-Ellenorzo-Rendszer-16-meroallomas-akkugyarak","timestamp":"2025. február. 13. 12:15","title":"Mérőhálózat felállításával igyekszik megnyugtatni az akkugyárak ellenzőit a debreceni önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770a3a2c-a331-454c-b448-94eab0e2738b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mohamed Szalah újabb rekordot döntött meg.","shortLead":"Mohamed Szalah újabb rekordot döntött meg.","id":"20250213_liverpool-everton-szalah-szoboszlai-tarkowski-dontetlen-derbi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/770a3a2c-a331-454c-b448-94eab0e2738b.jpg","index":0,"item":"002cbe13-ae1e-4f4b-a92e-11b1b7066377","keywords":null,"link":"/sport/20250213_liverpool-everton-szalah-szoboszlai-tarkowski-dontetlen-derbi","timestamp":"2025. február. 13. 05:52","title":"A 98. percben bukta el a győzelmet a Liverpool a városi rivális ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]