[{"available":true,"c_guid":"bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Madarat lehet fogatni az amerikai elnökkel, aki az ukrajnai háború megállításáról és a tárgyalások megkezdéséről is beszélt orosz kollégájával.","shortLead":"Madarat lehet fogatni az amerikai elnökkel, aki az ukrajnai háború megállításáról és a tárgyalások megkezdéséről is...","id":"20250212_donald-trump-vlagyimir-putyin-telefon-latogatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356.jpg","index":0,"item":"cb08d31e-0dcc-4fc4-8e64-75ed38b6f638","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_donald-trump-vlagyimir-putyin-telefon-latogatas-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 18:35","title":"Trump beszélt Putyinnal, az a terv, hogy meglátogatják egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6410d376-eb85-4ead-a94b-3ad5294e0566","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem tudni, hogy mi okozta a gyermek halálát.","shortLead":"Nem tudni, hogy mi okozta a gyermek halálát.","id":"20250214_meghalt-csecsemo-szigetvar-posta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6410d376-eb85-4ead-a94b-3ad5294e0566.jpg","index":0,"item":"4283c82c-70bc-446a-9388-e3198de938e8","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_meghalt-csecsemo-szigetvar-posta","timestamp":"2025. február. 14. 10:19","title":"Meghalt egy csecsemő a szigetvári postán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c407f3a-50b8-46a7-b489-49470b2250eb","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Miért van szükség időről időre egy tragédiára ahhoz, hogy a párkapcsolati erőszak ügyét komolyan vegye a politika, a társadalom? Az előzmények alapján a bántalmazott japán nő minapi halálát követő megrázkódtatás után sem várható érdemi változás.","shortLead":"Miért van szükség időről időre egy tragédiára ahhoz, hogy a párkapcsolati erőszak ügyét komolyan vegye a politika...","id":"20250213_hvg-parkapcsolati-eroszak-isztambuli-egyezmeny-japan-no-gyilkossag-aldozatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c407f3a-50b8-46a7-b489-49470b2250eb.jpg","index":0,"item":"27d50153-6aa6-4c21-8b39-a8da0e1b5464","keywords":null,"link":"/360/20250213_hvg-parkapcsolati-eroszak-isztambuli-egyezmeny-japan-no-gyilkossag-aldozatvedelem","timestamp":"2025. február. 13. 16:03","title":"Egy Dunába dobott telefonért búvárokat küldtek, a felgyújtott japán nőhöz meg egy járőrt sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f13675b-b0a4-4f80-95c6-7cfc50ce36ea","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy repülőgépeket takarító dolgozó perelte be a cégét, miután gerincsérvet kapott, és a betegállomány lejárta után nem kapott munkát és fizetést.","shortLead":"Egy repülőgépeket takarító dolgozó perelte be a cégét, miután gerincsérvet kapott, és a betegállomány lejárta után nem...","id":"20250213_alkotmanybirosag-dolgozo-munka-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f13675b-b0a4-4f80-95c6-7cfc50ce36ea.jpg","index":0,"item":"81502aa0-f72a-4187-a955-a5e2f60f3359","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_alkotmanybirosag-dolgozo-munka-betegseg","timestamp":"2025. február. 13. 16:13","title":"Alkotmánybíróság: nem lehet kisemmizni azt, aki egészségileg alkalmatlanná válik a munkája ellátására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769184b3-02b3-4663-b001-437f0d5fd3f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy tízméteres repedés miatt szakadt le a jégtábla Szahalin szigetéről, majd kisodródott a tengerre.","shortLead":"Egy tízméteres repedés miatt szakadt le a jégtábla Szahalin szigetéről, majd kisodródott a tengerre.","id":"20250212_Tobb-mint-szaz-horgasz-rekedt-egy-jegtablan-Oroszorszag-tavol-keleti-reszen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/769184b3-02b3-4663-b001-437f0d5fd3f1.jpg","index":0,"item":"feb98366-153a-4aa1-a383-0f88de526560","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_Tobb-mint-szaz-horgasz-rekedt-egy-jegtablan-Oroszorszag-tavol-keleti-reszen","timestamp":"2025. február. 12. 19:11","title":"Több mint száz horgász rekedt egy jégtáblán Oroszország távol-keleti részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd329681-97c9-480a-8fb4-045d7c966f1f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Komjáthi Imre szerint az MSZP még nem emésztette meg, hogy a 2019-es önkormányzati választás után több politikusuk átigazolt a DK-hoz.","shortLead":"Komjáthi Imre szerint az MSZP még nem emésztette meg, hogy a 2019-es önkormányzati választás után több politikusuk...","id":"20250214_mszp-valasztas-szovetseg-gyurcsany-ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd329681-97c9-480a-8fb4-045d7c966f1f.jpg","index":0,"item":"f72ed4a7-ce90-4e48-8ac8-08829e2e7791","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_mszp-valasztas-szovetseg-gyurcsany-ferenc","timestamp":"2025. február. 14. 06:09","title":"Egyedül indulna az MSZP a 2026-os választáson, nem akarnak szövetséget Gyurcsány Ferenccel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg a minimum 16 órás szolgálathoz mindössze két darab szendvics jár a mentősöknek. ","shortLead":"Jelenleg a minimum 16 órás szolgálathoz mindössze két darab szendvics jár a mentősöknek. ","id":"20250212_lakossag-segitseget-keri-a-MOMSZ-mentosok-Budapest-korhaz-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1.jpg","index":0,"item":"316b5be9-72c1-491c-9ddc-a199268d76df","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_lakossag-segitseget-keri-a-MOMSZ-mentosok-Budapest-korhaz-egeszsegugy","timestamp":"2025. február. 12. 20:10","title":"A lakosság segítségét kérik a mentődolgozók, hogy a Budapestre rendelt mentősök kaphassanak meleg ételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f6b929-2acc-4df7-94f1-d5632201bd63","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Nyolcvanéves lett a zenész, író, költő és bohóc, aki nem készült ugyan egész népét taní-tani, de mégis sokak legfontosabb irodalomtanára, akit gyűlölünk vagy szeretünk, és akit Hobónak hívnak.","shortLead":"Nyolcvanéves lett a zenész, író, költő és bohóc, aki nem készült ugyan egész népét taní-tani, de mégis sokak...","id":"20250213_Hobo-80-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4f6b929-2acc-4df7-94f1-d5632201bd63.jpg","index":0,"item":"d6f93c18-791f-48b5-a7e6-63c23923cca5","keywords":null,"link":"/elet/20250213_Hobo-80-ebx","timestamp":"2025. február. 13. 13:05","title":"Kösz mindent, Hobo!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]