Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6410d376-eb85-4ead-a94b-3ad5294e0566","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem tudni, hogy mi okozta a gyermek halálát.","shortLead":"Nem tudni, hogy mi okozta a gyermek halálát.","id":"20250214_meghalt-csecsemo-szigetvar-posta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6410d376-eb85-4ead-a94b-3ad5294e0566.jpg","index":0,"item":"4283c82c-70bc-446a-9388-e3198de938e8","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_meghalt-csecsemo-szigetvar-posta","timestamp":"2025. február. 14. 10:19","title":"Meghalt egy csecsemő a szigetvári postán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1dbe82b-7c84-44db-b9ce-f1153c4a243e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég azt ígéri, hogy a jövőben a GVH munkatársaival összedolgozva tesznek majd a magyar reklámkommunikáció fejlesztéséért.","shortLead":"A cég azt ígéri, hogy a jövőben a GVH munkatársaival összedolgozva tesznek majd a magyar reklámkommunikáció...","id":"20250214_foodora-valasz-gazdasagi-versenyhivatal-versenyfelugyeleti-eljaras-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1dbe82b-7c84-44db-b9ce-f1153c4a243e.jpg","index":0,"item":"0eefe172-c259-46c2-a3fd-d7278204ebb1","keywords":null,"link":"/kkv/20250214_foodora-valasz-gazdasagi-versenyhivatal-versenyfelugyeleti-eljaras-birsag","timestamp":"2025. február. 14. 18:41","title":"Reagált a Foodora, miután 55 millióra bírságolta a versenyhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8cc870-15f1-42f8-bc95-17f12078ae9e","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A gép indulása előtt a levegőben volt az a helikopter is, amelyen korábban sajtóértesülések szerint Mészárosék utaztak.","shortLead":"A gép indulása előtt a levegőben volt az a helikopter is, amelyen korábban sajtóértesülések szerint Mészárosék utaztak.","id":"20250214_meszaros-lorinc-magangep-maldiv-szigetek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8cc870-15f1-42f8-bc95-17f12078ae9e.jpg","index":0,"item":"f2110c83-73ad-4735-8f13-bec6154f56a6","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_meszaros-lorinc-magangep-maldiv-szigetek-ebx","timestamp":"2025. február. 14. 16:06","title":"Olyan trópusi paradicsomban szállt le a Mészáros Lőrinchez köthető repülőgép, ahol épp 30 Celsius-fok van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4705259-2872-44de-8cd7-f157b41cd028","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Donald Trump globális politikai hadjáratáról szóló vitáktól volt hangos az Európai Parlament, a fideszes delegáció képviselője pedig jelezte, Magyarország szívesen látja a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött izraeli vezetőket.","shortLead":"Donald Trump globális politikai hadjáratáról szóló vitáktól volt hangos az Európai Parlament, a fideszes delegáció...","id":"20250214_Trump_parizsi_egyezmeny_who_europai_parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4705259-2872-44de-8cd7-f157b41cd028.jpg","index":0,"item":"05b8764e-b566-4067-a237-29038d5425db","keywords":null,"link":"/eurologus/20250214_Trump_parizsi_egyezmeny_who_europai_parlament","timestamp":"2025. február. 14. 10:31","title":"„Trump elnök mutatja az utat, és ha nem akarunk teljes idiótáknak tűnni a történelemben, követnünk kell” – az amerikai elnökről vitáztak az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4768b9da-3032-4c43-9287-c0419cfd3860","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egy évvel korábbihoz képest 4,2 százalékos volt a termelés visszaesése.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest 4,2 százalékos volt a termelés visszaesése.","id":"20250214_KSH-epitoipar-2024-december-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4768b9da-3032-4c43-9287-c0419cfd3860.jpg","index":0,"item":"b31938c7-f92c-40a6-aa71-bddc44e6abb5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250214_KSH-epitoipar-2024-december-statisztika","timestamp":"2025. február. 14. 08:33","title":"Decemberben is szenvedett a magyar építőipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1832fa0-8536-4975-a803-7a9284306aad","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Az egészségügyben számtalan módon sérülhet a méltóság, egy-egy empátiát kifejező gesztus ugyanakkor csodát tesz. Hogyan lehetne humánusabbá tenni az ellátást? Miért nehéz az egészségügyben dolgozóknak túllátniuk azon, hogy a páciens nem elvégzendő feladatok halmaza, hanem ember? Hogyan lehet a demens betegeket is segíteni a méltóságuk megőrzésében? És mit várunk el a haldoklótól? Sipőcz Diána kulturális antropológussal és Zsák Éva tanatológussal, a Méltóságért Alapítvány munkatársaival ezekről beszélgettünk. ","shortLead":"Az egészségügyben számtalan módon sérülhet a méltóság, egy-egy empátiát kifejező gesztus ugyanakkor csodát tesz. Hogyan...","id":"20250215_meltosagterapia-eletvegi-gondozas-emberi-meltosag-egeszsegugy-hospice-Meltosagert-Alapitvany-Sipocz-Diana-Zsak-Eva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1832fa0-8536-4975-a803-7a9284306aad.jpg","index":0,"item":"93563bab-a1fe-4774-b7fe-788f87046abe","keywords":null,"link":"/360/20250215_meltosagterapia-eletvegi-gondozas-emberi-meltosag-egeszsegugy-hospice-Meltosagert-Alapitvany-Sipocz-Diana-Zsak-Eva","timestamp":"2025. február. 15. 19:30","title":"„Tudom, hogy nagyon fáj, de tartson még ki egy kicsit”– a kórházba belépve a méltóságukat is leteszik a küszöbön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e40fc675-300e-4ec1-96c2-ff41e9338738","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Zöld rendszámot ugyan már nem kaphat, de sokak számára így is vonzó ajánlat lehet a 204 lóerős legújabb Skoda Superb.","shortLead":"Zöld rendszámot ugyan már nem kaphat, de sokak számára így is vonzó ajánlat lehet a 204 lóerős legújabb Skoda Superb.","id":"20250214_136-kilometer-villannyal-magyarorszagon-az-uj-plugin-hibrid-skoda-superb-szedan-es-kombi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e40fc675-300e-4ec1-96c2-ff41e9338738.jpg","index":0,"item":"6908e869-0339-45ea-841d-0505a51e1253","keywords":null,"link":"/cegauto/20250214_136-kilometer-villannyal-magyarorszagon-az-uj-plugin-hibrid-skoda-superb-szedan-es-kombi","timestamp":"2025. február. 14. 07:59","title":"136 kilométer villannyal: Magyarországon az új plugin hibrid Skoda Superb szedán és kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13e03a6-0a58-4beb-bca6-77fe8b816a42","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 21 éves nőt hónapokon át zaklatta a támadója, a férfit emberölés kísérlet bűntettével gyanúsították meg.","shortLead":"A 21 éves nőt hónapokon át zaklatta a támadója, a férfit emberölés kísérlet bűntettével gyanúsították meg.","id":"20250214_keseles-fiatal-no-budapest-bejelentes-rendorseg-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a13e03a6-0a58-4beb-bca6-77fe8b816a42.jpg","index":0,"item":"9979821a-d86a-463c-9cab-8368f012ff29","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_keseles-fiatal-no-budapest-bejelentes-rendorseg-zaklatas","timestamp":"2025. február. 14. 09:15","title":"Hiába kérte korábban a rendőrség segítségét a nő, akit zaklatója megkéselt egy budapesti dohányboltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]