[{"available":true,"c_guid":"46d05a33-a094-48a0-a7ff-84e31b4f108d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A helyi jövedelmekhez viszonyítva a helyi ingatlanárakat a kistelepülések ingatlanpiaca egy nagyságrenddel olcsóbb, mint a fővárosi. Egyévi budapesti jövedelemből 4 négyzetméter budapesti használt lakás sem jön ki.","shortLead":"A helyi jövedelmekhez viszonyítva a helyi ingatlanárakat a kistelepülések ingatlanpiaca egy nagyságrenddel olcsóbb...","id":"20250214_Sokkal-nagyobb-kulonbsegek-vannak-a-lakasarakban-mint-a-nyers-arakbol-latszik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46d05a33-a094-48a0-a7ff-84e31b4f108d.jpg","index":0,"item":"7c2b60ec-4064-4b74-aba5-fa956bbe4d8c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250214_Sokkal-nagyobb-kulonbsegek-vannak-a-lakasarakban-mint-a-nyers-arakbol-latszik","timestamp":"2025. február. 14. 16:42","title":"Sokkal nagyobb különbségek vannak a lakásárakban, mint a nyers árakból látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf51626c-4852-4316-872f-9a8c2dc45dec","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Z nemzedék első sikeres forradalmának korábban megkínzott ifjú vezéralakja, Nahid Iszlam most miniszterként dolgozik Banglades megújulásáért.","shortLead":"A Z nemzedék első sikeres forradalmának korábban megkínzott ifjú vezéralakja, Nahid Iszlam most miniszterként dolgozik...","id":"20250216_hvg-nahid-iszlam-kontur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf51626c-4852-4316-872f-9a8c2dc45dec.jpg","index":0,"item":"807804a2-19cc-40f4-ac7a-afe73f7d7771","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-nahid-iszlam-kontur","timestamp":"2025. február. 16. 12:30","title":"Nemrég vasrúddal verte a bukott rezsim rendőrsége, most miniszter az ifjú bangladesi forradalmár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8369b622-38cc-4cbc-9e34-bbd1dc01fb59","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyarország mély válságban van – ami a választási kampányban Orbán Viktor igazi problémájá válhat. Most a lakosság megtakarítással rendelkező része menthetné meg, ám ez eddig nem történt meg. A kormányfő számára egy esély maradt.","shortLead":"Magyarország mély válságban van – ami a választási kampányban Orbán Viktor igazi problémájá válhat. Most...","id":"20250215_Die-Welt-gazdasag-valsag-Orban-Viktor-valasztasi-kampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8369b622-38cc-4cbc-9e34-bbd1dc01fb59.jpg","index":0,"item":"32c36912-83ac-439a-8f01-37784fb949ad","keywords":null,"link":"/360/20250215_Die-Welt-gazdasag-valsag-Orban-Viktor-valasztasi-kampany","timestamp":"2025. február. 15. 09:15","title":"Die Welt-elemzés: A gazdaság miatt bajban van Orbán Viktor, az 5,5 százalékos inflációt sokan 20 százalékosnak érzékelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3484ec-d266-485b-82d0-7dbd875f3e6d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tavaly ünnepelte a 100. születésnapját.","shortLead":"Tavaly ünnepelte a 100. születésnapját.","id":"20250215_meghalt-banffy-katalin-grofno","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b3484ec-d266-485b-82d0-7dbd875f3e6d.jpg","index":0,"item":"c0565141-8f1e-4e1e-b4d9-003a100e3102","keywords":null,"link":"/kultura/20250215_meghalt-banffy-katalin-grofno","timestamp":"2025. február. 15. 11:09","title":"Meghalt Bánffy Katalin grófnő, a bonchidai Bánffy-kastély tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef138e9b-2d87-4a5c-bfb7-896f422b5f05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A médium bezárására Elon Musk szólított fel. ","shortLead":"A médium bezárására Elon Musk szólított fel. ","id":"20250214_szabad-europa-finanszirozas-elon-musk-doge-keller-alant-akos-szalai-balint-tavozas-kozos-megegyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef138e9b-2d87-4a5c-bfb7-896f422b5f05.jpg","index":0,"item":"bf9af995-0dd7-4b9b-a120-cabab486eca8","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_szabad-europa-finanszirozas-elon-musk-doge-keller-alant-akos-szalai-balint-tavozas-kozos-megegyezes","timestamp":"2025. február. 14. 16:50","title":"Két újságíró már elköszönt a Szabad Európától, amelynek veszélybe került a finanszírozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2682fc98-dc9d-48c1-9aee-9b26e3152482","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Az élet minden elképzelhető területén előfordul, hogy megrekedünk – például a munkánkban vagy a párkapcsolatunkban. Élni egyenlő: rendszeresen küzdeni a megrekedéssel – mutat rá Adam Alter bestsellerszerző Lendülj túl a holtponton! című könyvében. Szerkesztett részlet a kiadványból.","shortLead":"Az élet minden elképzelhető területén előfordul, hogy megrekedünk – például a munkánkban vagy...","id":"20250215_Aggodik-hogy-elakadt-az-eleteben-Ne-tegye-masok-is-jarnak-igy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2682fc98-dc9d-48c1-9aee-9b26e3152482.jpg","index":0,"item":"b47151aa-21c4-4e2b-8752-56a2124036e4","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250215_Aggodik-hogy-elakadt-az-eleteben-Ne-tegye-masok-is-jarnak-igy","timestamp":"2025. február. 15. 19:15","title":"Aggódik, hogy elakadt az életében? Ne tegye, mások is járnak így!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha az amerikai elnök szembe akar menni a realitással, akkor szembe is megy. ","shortLead":"Ha az amerikai elnök szembe akar menni a realitással, akkor szembe is megy. ","id":"20250215_donald-trump-mexikoi-obol-sajtoszabadsag-feher-haz-kitiltas-ap-hirugynokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41.jpg","index":0,"item":"f450ede2-1114-4daf-848f-1d2236d159c1","keywords":null,"link":"/kultura/20250215_donald-trump-mexikoi-obol-sajtoszabadsag-feher-haz-kitiltas-ap-hirugynokseg","timestamp":"2025. február. 15. 08:33","title":"Szürreális ok miatt tiltja ki Trump az AP hírügynökséget a Fehér Házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"882db856-4ddc-4d4b-89f1-de317e7f7b41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vesztergom korábban úgy szerzett PhD fokozatot, hogy témavezetője saját férje volt.","shortLead":"Vesztergom korábban úgy szerzett PhD fokozatot, hogy témavezetője saját férje volt.","id":"20250215_Tavozik-az-allami-lombikrendszer-elerol-Vesztergom-Dora-Novak-Katalin-sogornoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/882db856-4ddc-4d4b-89f1-de317e7f7b41.jpg","index":0,"item":"e029ec4a-4fb7-43b2-97b3-2d349c4c7ae4","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Tavozik-az-allami-lombikrendszer-elerol-Vesztergom-Dora-Novak-Katalin-sogornoje","timestamp":"2025. február. 15. 17:41","title":"Távozik az állami lombikrendszer éléről Vesztergom Dóra, Novák Katalin sógornője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]