[{"available":true,"c_guid":"6ade6fbc-720a-4239-83c3-67a94e9c3f01","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy 14 éves fiú belehalt a támadásba.","shortLead":"Egy 14 éves fiú belehalt a támadásba.","id":"20250216_Iszlamista-merenyletkent-kezelik-a-szombati-ausztriai-keselest-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ade6fbc-720a-4239-83c3-67a94e9c3f01.jpg","index":0,"item":"475db270-255b-477b-8ef9-68f1660e9fd8","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_Iszlamista-merenyletkent-kezelik-a-szombati-ausztriai-keselest-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 12:35","title":"Iszlamista merényletként kezelik a szombati ausztriai késelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a43fcd7-c52f-4a17-a865-2802edb88c4d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kocsija pótkerekére dobta rá a trófeáit. ","shortLead":"A kocsija pótkerekére dobta rá a trófeáit. ","id":"20250217_Ket-rokatetemmel-a-kocsijan-hajtott-Nyiregyhazan-egy-terepjaros-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a43fcd7-c52f-4a17-a865-2802edb88c4d.jpg","index":0,"item":"5f99aae4-bb28-4556-8f69-b0a34b3c3378","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Ket-rokatetemmel-a-kocsijan-hajtott-Nyiregyhazan-egy-terepjaros-video","timestamp":"2025. február. 17. 13:27","title":"Két rókatetemmel a kocsiján közlekedett Nyíregyházán egy terepjárós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df6a8dd2-309c-4c17-9bb0-eda3b99c729c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A metanollal szennyezett alkoholt egyesek vélhetően közép-ázsiai tulajdonú étteremben a piaci ár alatt szerezhették be.","shortLead":"A metanollal szennyezett alkoholt egyesek vélhetően közép-ázsiai tulajdonú étteremben a piaci ár alatt szerezhették be.","id":"20250218_Pusztit-a-pancsolt-szesz-Torokorszagban-tobb-szaz-halalesetet-okozott-alig-ket-honap-alatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df6a8dd2-309c-4c17-9bb0-eda3b99c729c.jpg","index":0,"item":"bf1d2b3b-42e5-4531-aa16-fc9f6b12e70a","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_Pusztit-a-pancsolt-szesz-Torokorszagban-tobb-szaz-halalesetet-okozott-alig-ket-honap-alatt","timestamp":"2025. február. 18. 07:09","title":"Pusztít a pancsolt szesz Törökországban, több mint száz halálesetet okozott alig két hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81041192-66bd-45d9-96d6-4cca35ae286b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyik áldozatának egy taxisofőr sietett a segítségére. ","shortLead":"Egyik áldozatának egy taxisofőr sietett a segítségére. ","id":"20250217_rablas-tamadas-ecseri-ut-noi-aldozatok-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81041192-66bd-45d9-96d6-4cca35ae286b.jpg","index":0,"item":"36a7d12e-e43a-4344-86a2-451069dede14","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_rablas-tamadas-ecseri-ut-noi-aldozatok-vademeles","timestamp":"2025. február. 17. 09:32","title":"Éjszakai buszról leszálló nőket rabolt ki egy férfi, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ece25e-b654-407a-bc35-585cd9d474b6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nagy előrelépés várható a modern félvezetőgyártás területén, ha elindul az Intel A18-as, illetve a TSMC N2-es gyártástechnológiája. Mindkét cég azt állítja, az ő megoldása az igazán nyerő, azonban az igazság ezúttal is valahol félúton van, arról nem is beszélve, hogy valójában mások a céljaik.","shortLead":"Nagy előrelépés várható a modern félvezetőgyártás területén, ha elindul az Intel A18-as, illetve a TSMC N2-es...","id":"20250217_chipgyartas-intel-a18-tsmc-n2-gyartastechnologia-osszahasonlitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3ece25e-b654-407a-bc35-585cd9d474b6.jpg","index":0,"item":"dc8f67e7-ed4a-4b8c-a797-f0b7ce89411b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_chipgyartas-intel-a18-tsmc-n2-gyartastechnologia-osszahasonlitasa","timestamp":"2025. február. 17. 14:03","title":"Izgalmas verseny: egymásnak feszül a chipgyártásban az Intel és a TSMC új technológiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49540e55-dcda-4bcc-8467-50f513d156c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Al Bano szerint a nyár végén, ősz elején lenne a rendezvény, amivel az orosz–ukrán háború végét ünneplik majd. ","shortLead":"Al Bano szerint a nyár végén, ősz elején lenne a rendezvény, amivel az orosz–ukrán háború végét ünneplik majd. ","id":"20250217_Albano-Carrisi-orosz-ukran-haboru-beke-felkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49540e55-dcda-4bcc-8467-50f513d156c9.jpg","index":0,"item":"7b75122e-3ca8-4ac0-acb1-5800c60e2c97","keywords":null,"link":"/elet/20250217_Albano-Carrisi-orosz-ukran-haboru-beke-felkeres","timestamp":"2025. február. 17. 12:53","title":"Micsoda karrier: Gulyás Gergely esküvője után Moszkvába hívták az orosz–ukrán háború lezárását megünnepelni az olasz énekest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4f2937-ff0e-44bb-adfe-f032b96fda81","c_author":"HVG","category":"360","description":"Vajon megbízhatunk-e olyan rendszerekben, amelyek működési folyamatait nem értjük teljesen? – tették fel a kérdést amerikai kutatók annak kapcsán, hogy a mesterséges intelligencia immár a chiptervezés eddig ismert határait is feszegeti.","shortLead":"Vajon megbízhatunk-e olyan rendszerekben, amelyek működési folyamatait nem értjük teljesen? – tették fel a kérdést...","id":"20250217_inverz-tervezes-chipdizajn-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac4f2937-ff0e-44bb-adfe-f032b96fda81.jpg","index":0,"item":"11630db4-25c2-4956-946e-d6b599da01b8","keywords":null,"link":"/360/20250217_inverz-tervezes-chipdizajn-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 17. 16:00","title":"Szabad-e úgy chipet tervezni, hogy közben senki nem igazán érti, mi történik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18895b4a-e6a4-4697-ae6d-9780d88eef5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Élete legnagyobb kihívása előtt áll a magyar Jason Momoaként emlegetett Megyeri Balázs, áttételes rákkal küzd.","shortLead":"Élete legnagyobb kihívása előtt áll a magyar Jason Momoaként emlegetett Megyeri Balázs, áttételes rákkal küzd.","id":"20250217_Sulyos-beteg-Jason-Momoa-magyar-dublore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18895b4a-e6a4-4697-ae6d-9780d88eef5b.jpg","index":0,"item":"614e7679-ec54-43ae-8a79-8f10b99c714f","keywords":null,"link":"/elet/20250217_Sulyos-beteg-Jason-Momoa-magyar-dublore","timestamp":"2025. február. 17. 08:31","title":"Súlyos beteg Jason Momoa magyar dublőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]