[{"available":true,"c_guid":"cdeb5f56-9159-455e-842d-db6af02fa336","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Kialakult a legjobb 16 mezőnye a Bajnokok Ligájában.","shortLead":"Kialakult a legjobb 16 mezőnye a Bajnokok Ligájában.","id":"20250219_bajnokok-ligaja-real-madrid-manchester-city-borussia-dortmund-psg-juventus-psv-osszefoglalo-kylian-mbappe-legjobb-16-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdeb5f56-9159-455e-842d-db6af02fa336.jpg","index":0,"item":"e89dc2ee-7455-40a5-a8b3-8087faa2fd99","keywords":null,"link":"/sport/20250219_bajnokok-ligaja-real-madrid-manchester-city-borussia-dortmund-psg-juventus-psv-osszefoglalo-kylian-mbappe-legjobb-16-ebx","timestamp":"2025. február. 20. 00:04","title":"A PSG agyonverte a Brestet, Mbappé mesterhármast lőtt, újabb olasz csapat búcsúzott a BL-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95dabe2-6ecb-4322-a209-569ccf92f327","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"Egy tízmilliárdos árbevételű építőipari vállalatot vásárol fel a Duna Aszfalt, amelynek tulajdonosa luxusjachtjairól és repülőgépeiről lett híres.","shortLead":"Egy tízmilliárdos árbevételű építőipari vállalatot vásárol fel a Duna Aszfalt, amelynek tulajdonosa luxusjachtjairól és...","id":"20250218_Tovabb-terjeszkedik-Romaniaban-Szijj-Laszlo-fele-Duna-Aszfalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d95dabe2-6ecb-4322-a209-569ccf92f327.jpg","index":0,"item":"11149436-75bb-41d8-ab2d-f7ac79f2bc28","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_Tovabb-terjeszkedik-Romaniaban-Szijj-Laszlo-fele-Duna-Aszfalt","timestamp":"2025. február. 18. 15:53","title":"Tovább terjeszkedik Romániában a Szíjj László-féle Duna Aszfalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded5334e-c442-4966-bfff-0b1229db3347","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A korábban vártnál magasabb inflációval számolnak az MBH Bank elemzői, ami viszont óvatos kamatpolitikát, ezzel pedig stabilizálódó forintot hozhat. Ahhoz azonban kisebb csoda kellene, hogy 400 alá menjen az euró ára.","shortLead":"A korábban vártnál magasabb inflációval számolnak az MBH Bank elemzői, ami viszont óvatos kamatpolitikát, ezzel pedig...","id":"20250219_MBH-gdp-makrogazdasag-prognozis-arokszallasi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ded5334e-c442-4966-bfff-0b1229db3347.jpg","index":0,"item":"be6d3e58-8a67-4a3f-a1b2-c2e509a031cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_MBH-gdp-makrogazdasag-prognozis-arokszallasi","timestamp":"2025. február. 19. 13:35","title":"MBH: Messze a repülőrajttól a magyar gazdaság, de egy békekötés sokat segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A fűtési szezon végéhez közeledve ismét közelít egymáshoz a benzin és a gázolaj ára.","shortLead":"A fűtési szezon végéhez közeledve ismét közelít egymáshoz a benzin és a gázolaj ára.","id":"20250219_Erezheto-arcsokkenes-jon-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f.jpg","index":0,"item":"2124179f-5888-4705-9fd5-d4921369bbd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250219_Erezheto-arcsokkenes-jon-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. február. 19. 10:00","title":"Árcsökkenés jön a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecbc302-9f13-4bac-8244-252d301966c8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Kiválasztott helyi vezetői még Csongrádban sincsenek a Tisza Pártnak, de újabb lökést kaptak a szerveződő Tisza Szigetek attól, hogy Magyar Péter bedobta az előrehozott választást. A mozgolódás nagy, a nyilvánosság viszont elenyésző.","shortLead":"Kiválasztott helyi vezetői még Csongrádban sincsenek a Tisza Pártnak, de újabb lökést kaptak a szerveződő Tisza...","id":"20250220_hvg-Fejvakaras-es-teljes-azonosulas-tisza-csongrad-csanad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ecbc302-9f13-4bac-8244-252d301966c8.jpg","index":0,"item":"d781e874-f85c-44e8-9be0-64279fd4cccf","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-Fejvakaras-es-teljes-azonosulas-tisza-csongrad-csanad","timestamp":"2025. február. 20. 10:47","title":"Fejvakarás és teljes azonosulás: így szerveződik Csongrádban a Tisza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c82a96-afb0-46ef-bed5-35d5a69ba8ef","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Egyezséget kötött a WADA-val, így csupán három hónapra tiltották el a férfi világelsőt azután, hogy két mintájában is tiltott anyagot találtak. Sporttársai jó része szerint túl enyhe a büntetése, hiszen akár két évet is kaphatott volna. ","shortLead":"Egyezséget kötött a WADA-val, így csupán három hónapra tiltották el a férfi világelsőt azután, hogy két mintájában is...","id":"20250218_jannik-sinner-eltiltas-tenisz-doppingvetseg-wada-roland-garros-novak-djokovic-danyiil-medvegyev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8c82a96-afb0-46ef-bed5-35d5a69ba8ef.jpg","index":0,"item":"787cc28f-c0a5-4d84-96eb-319b574d29bc","keywords":null,"link":"/sport/20250218_jannik-sinner-eltiltas-tenisz-doppingvetseg-wada-roland-garros-novak-djokovic-danyiil-medvegyev","timestamp":"2025. február. 18. 19:45","title":"„Egymillió mérföldre van a doppingtól”, mégis újra megrázta a teniszvilágot Jannik Sinner ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d26a8f-23ce-4b5c-9a17-511a01ec86af","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bekerült a Guinness-rekordok könyvébe két harmadéves egyetemista – azzal, hogy 84 percen át lebegtettek, és tartottak „életben” egy szappanbuburékot. Bár ez nem tűnik nagy durranásnak, de a tudományban ez fontos lehet.","shortLead":"Bekerült a Guinness-rekordok könyvébe két harmadéves egyetemista – azzal, hogy 84 percen át lebegtettek, és tartottak...","id":"20250218_szappanbuborek-lebegtetes-guinness-rekord-84-perc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56d26a8f-23ce-4b5c-9a17-511a01ec86af.jpg","index":0,"item":"9c328fbe-b423-40ff-b020-fb8712ce002b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_szappanbuborek-lebegtetes-guinness-rekord-84-perc","timestamp":"2025. február. 18. 15:03","title":"Guinness-rekord: 84 percen át lebegtetett egy szappanbuborékot két egyetemista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1254ffec-547b-41b5-a95d-43ab4adc447b","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Gólgazdag meccsen játszott döntetlent a Benfica és a Monaco, simán kikapott és kiesett az Atalanta.","shortLead":"Gólgazdag meccsen játszott döntetlent a Benfica és a Monaco, simán kikapott és kiesett az Atalanta.","id":"20250218_Bajnokok-Ligaja-AC-Milan-Feyenoord-tortenelmi-gol-Santiago-Gimenez-Club-Brugge-Atalanta-Bayern-Munchen-Celtic-Benfica-Monaco-osszefoglalo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1254ffec-547b-41b5-a95d-43ab4adc447b.jpg","index":0,"item":"915cd031-2905-4409-8dab-60527d1c3a4a","keywords":null,"link":"/sport/20250218_Bajnokok-Ligaja-AC-Milan-Feyenoord-tortenelmi-gol-Santiago-Gimenez-Club-Brugge-Atalanta-Bayern-Munchen-Celtic-Benfica-Monaco-osszefoglalo","timestamp":"2025. február. 18. 23:51","title":"Bajnokok Ligája: Vért izzadt a Bayern München a továbbjutásért, a történelmi gól is kevés volt a Milannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]