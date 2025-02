Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"797fe41f-f79c-4127-bf54-27f751c21bd0","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Trump és rokonsága évek óta üzleti lehetőségként tekint a Közel-Keletre. Ebbe a törekvésbe illeszkedik a gázai ingatlanfejlesztés bizarr terve.","shortLead":"Trump és rokonsága évek óta üzleti lehetőségként tekint a Közel-Keletre. Ebbe a törekvésbe illeszkedik a gázai...","id":"20250223_hvg-trump-organization-kozel-kelet-kushner-almodnak-es-sapolnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/797fe41f-f79c-4127-bf54-27f751c21bd0.jpg","index":0,"item":"677718f3-0ec5-4816-bcd3-916e1eae3628","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-trump-organization-kozel-kelet-kushner-almodnak-es-sapolnak","timestamp":"2025. február. 23. 13:30","title":"Nem a semmiből jött Trump „gázai Riviéra” ötlete: a családja már évek óta szemezget a Közel-Kelettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Puzsér Róbert szerint ha a Büntető törvénykönyv is különbséget tesz pedofil hajlam és pedofil bűncselekmény között, akkor ezt ő is megteheti. Szerinte ez egy kabátlopási ügy, de arra nem számított, hogy Rogán Antal és Magyar Péter közösen vádolja majd kabátlopással.","shortLead":"Puzsér Róbert szerint ha a Büntető törvénykönyv is különbséget tesz pedofil hajlam és pedofil bűncselekmény között...","id":"20250223_puzser-robert-magyar-peter-pedofilia-megertes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee.jpg","index":0,"item":"decbe793-f3c9-4129-b3b3-728a7cd0d554","keywords":null,"link":"/elet/20250223_puzser-robert-magyar-peter-pedofilia-megertes","timestamp":"2025. február. 23. 14:39","title":"Puzsér Róbert: A pedofíliáról akkor is beszélni kell, ha Magyar Péter épp félti a lájkjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cdd591-37e3-4625-8f1d-218eec881225","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civil szervezet azt írja, a felvonulás nemcsak az LMBTQ-közösség tagjait képviseli, hanem minden minden magyar szabad véleménynyilvánításhoz való joga mellett áll ki.","shortLead":"A civil szervezet azt írja, a felvonulás nemcsak az LMBTQ-közösség tagjait képviseli, hanem minden minden magyar szabad...","id":"20250222_Budapest-Pride-Orban-beszed-evertekelo-reakcio-lmbtq","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78cdd591-37e3-4625-8f1d-218eec881225.jpg","index":0,"item":"9ec06081-2ce8-40d0-b5af-a92b8fcff641","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Budapest-Pride-Orban-beszed-evertekelo-reakcio-lmbtq","timestamp":"2025. február. 22. 20:00","title":"„Régebb óta itt vagyunk, és tovább itt leszünk, mint a kirekesztő politikusok” – reagált a Pride Orbán beszédére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1c15d4-14f8-408b-83f5-e940021bb4b0","c_author":"Gergely Márton, Hamvay Péter","category":"360","description":"Mi történik Amerikában, és miért ment bele az ország abba a vad kalandba, amit a másik Trump-elnökség hoz magával? Miért nem értjük az amerikaiakat, és az alapvető különbségek ellenére hogyan történhetett meg velük ugyanaz, mint a magyarokkal? Mi tette alkalmassá Trumpot arra, hogy túlélje a lehetetlent, és miben más ő, mint bármelyik elődje? Simó Györggyel és Wahorn Andrással beszélgettünk a HVG Címlapsztoriban.","shortLead":"Mi történik Amerikában, és miért ment bele az ország abba a vad kalandba, amit a másik Trump-elnökség hoz magával...","id":"20250223_cimlapsztori-amerika-trump-wahorn-simo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1c15d4-14f8-408b-83f5-e940021bb4b0.jpg","index":0,"item":"406bd18f-9406-4103-b6d0-76e323fe734c","keywords":null,"link":"/360/20250223_cimlapsztori-amerika-trump-wahorn-simo","timestamp":"2025. február. 23. 09:36","title":"Amerika utolérte Magyarországot – Wahorn és Simó megfejtik Trump szép új világát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e50268-4e91-4a35-8f6c-205b3e6f0902","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerbiába ment a Tisza Párt elnöke, hogy elhelyezze az emlékezés virágait. ","shortLead":"Szerbiába ment a Tisza Párt elnöke, hogy elhelyezze az emlékezés virágait. ","id":"20250223_Magyar-Peter-viragot-vitt-a-tavaly-osszel-leomlott-ujvideki-vasutallomashoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6e50268-4e91-4a35-8f6c-205b3e6f0902.jpg","index":0,"item":"e2c4fe4e-32cc-4d9b-8d37-eef6c664a1de","keywords":null,"link":"/elet/20250223_Magyar-Peter-viragot-vitt-a-tavaly-osszel-leomlott-ujvideki-vasutallomashoz","timestamp":"2025. február. 23. 20:03","title":"Magyar Péter virágot vitt a tavaly ősszel leomlott újvidéki vasútállomáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5031a1d3-fdc7-4bb0-93a5-bc1b734d184a","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az utóbbi években már 600 köbméter olyan fa került rászorulókhoz, amit azok betegsége miatt kellett kivágni a II. kerületben.","shortLead":"Az utóbbi években már 600 köbméter olyan fa került rászorulókhoz, amit azok betegsége miatt kellett kivágni a II...","id":"20250223_Raszorulokhoz-kerultek-a-betegseg-miatt-kivagott-II-keruleti-fak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5031a1d3-fdc7-4bb0-93a5-bc1b734d184a.jpg","index":0,"item":"499d6ebe-a9d7-4551-8967-8357d4090f99","keywords":null,"link":"/zhvg/20250223_Raszorulokhoz-kerultek-a-betegseg-miatt-kivagott-II-keruleti-fak","timestamp":"2025. február. 23. 15:58","title":"Rászorulókhoz kerültek a betegség miatt kivágott II. kerületi fák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedecfd5-3154-4a49-a759-1b83b87f3854","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Furcsa szempontok vezérelték az oktatási kormányzatot az egyetemek államilag támogatott férőhely-kapacitásainak idei meghatározásakor. Az ördög ráadásul a részletekben rejlik.","shortLead":"Furcsa szempontok vezérelték az oktatási kormányzatot az egyetemek államilag támogatott férőhely-kapacitásainak idei...","id":"20250223_hvg-felsooktatas-letszam-allami-helyek-nke-elte-corvinus-mennyi-diak-az-annyi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eedecfd5-3154-4a49-a759-1b83b87f3854.jpg","index":0,"item":"9d5754c8-04f6-4455-8c50-1d59529ab9d7","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-felsooktatas-letszam-allami-helyek-nke-elte-corvinus-mennyi-diak-az-annyi","timestamp":"2025. február. 23. 10:30","title":"Sajátos logika mentén csökkentették az államilag támogatott férőhelyek számát az egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai vezérkari főnököt, a haditengerészet első emberét és a légierő helyettes vezérét is lecserélték.","shortLead":"Az amerikai vezérkari főnököt, a haditengerészet első emberét és a légierő helyettes vezérét is lecserélték.","id":"20250222_usa-hadsereg-trump-katona","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584.jpg","index":0,"item":"b8ec8f90-5e7c-4735-b8fe-86cb34f27ac8","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_usa-hadsereg-trump-katona","timestamp":"2025. február. 22. 08:30","title":"Trumpék kirúgták az amerikai hadsereg három vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]