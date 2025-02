Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8b131080-bb40-4623-8c6f-7ae1de2b84ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csillagos ötöst adott az amerikai elnök első, hivatalban töltött hónapjára.","shortLead":"Csillagos ötöst adott az amerikai elnök első, hivatalban töltött hónapjára.","id":"20250222_Szijjarto-Peter-kulugyminiszter-Donald-Trump-magyar-amerikai-kapcsolatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b131080-bb40-4623-8c6f-7ae1de2b84ab.jpg","index":0,"item":"7b111c94-dd84-4ae0-a690-fcd7af54afbb","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Szijjarto-Peter-kulugyminiszter-Donald-Trump-magyar-amerikai-kapcsolatok","timestamp":"2025. február. 22. 19:06","title":"Szijjártó: Magyarország volt a „Trump előtti Trump”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Döbbenetes eredményre jutott egy friss kutatás: az emberek csupán 0,1 százaléka tudja megállapítani egy képről vagy videóról, hogy az valódi, vagy a mesterséges intelligenciával generált deepfake.","shortLead":"Döbbenetes eredményre jutott egy friss kutatás: az emberek csupán 0,1 százaléka tudja megállapítani egy képről vagy...","id":"20250224_deepfake-tartalmak-felismerese-mesterseges-intelligencia-kutatas-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975.jpg","index":0,"item":"527888f9-1068-4ad5-9da2-16c824aaa82b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_deepfake-tartalmak-felismerese-mesterseges-intelligencia-kutatas-eredmenyek","timestamp":"2025. február. 24. 08:03","title":"Az emberek 99,9%-a nem ismeri fel ezt a veszélyt, pedig nagyon súlyos következményei lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60aade4d-8d4c-4e59-abb6-65142f35a17b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A csed, gyed esetén nem kellene szja-t fizetni, a kettő és háromgyermekes anyák életük végéig mentesülnének a személyi jövedelemadó megfizetése alól. A Bankmonitor kiszámolta, ez mennyit hozhat a konyhára a családoknak.","shortLead":"A csed, gyed esetén nem kellene szja-t fizetni, a kettő és háromgyermekes anyák életük végéig mentesülnének a személyi...","id":"20250223_Kozel-20-szazalekkal-is-emelkedhet-egy-haromgyerekes-csalad-jovedelme-Orban-bejelentesei-nyoman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60aade4d-8d4c-4e59-abb6-65142f35a17b.jpg","index":0,"item":"7f97836e-8489-4535-88ec-41922fa57305","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250223_Kozel-20-szazalekkal-is-emelkedhet-egy-haromgyerekes-csalad-jovedelme-Orban-bejelentesei-nyoman","timestamp":"2025. február. 23. 11:32","title":"Közel 20 százalékkal emelkedhet egy háromgyerekes család jövedelme Orbán bejelentései nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"797fe41f-f79c-4127-bf54-27f751c21bd0","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Trump és rokonsága évek óta üzleti lehetőségként tekint a Közel-Keletre. Ebbe a törekvésbe illeszkedik a gázai ingatlanfejlesztés bizarr terve.","shortLead":"Trump és rokonsága évek óta üzleti lehetőségként tekint a Közel-Keletre. Ebbe a törekvésbe illeszkedik a gázai...","id":"20250223_hvg-trump-organization-kozel-kelet-kushner-almodnak-es-sapolnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/797fe41f-f79c-4127-bf54-27f751c21bd0.jpg","index":0,"item":"677718f3-0ec5-4816-bcd3-916e1eae3628","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-trump-organization-kozel-kelet-kushner-almodnak-es-sapolnak","timestamp":"2025. február. 23. 13:30","title":"Nem a semmiből jött Trump „gázai Riviéra” ötlete: a családja már évek óta szemezget a Közel-Kelettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089d7aa3-2da1-4a66-9b7c-21c92a002a63","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint nagyon egyszerű lesz a folyamat, és aki Orbán Viktor bejelentése nyomán az esetleges visszaélések miatt aggódik, az ócska politikai hangulatkeltést folytat.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint nagyon egyszerű lesz a folyamat, és aki Orbán Viktor bejelentése nyomán...","id":"20250224_nyugdijasok-afa-visszateritese-Nemzetgazdasagi-Miniszterium-NGM-bejelentes-hogy-mukodik-kartya-kod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/089d7aa3-2da1-4a66-9b7c-21c92a002a63.jpg","index":0,"item":"0b3464d1-866a-43e5-9182-0e1fafed8a97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_nyugdijasok-afa-visszateritese-Nemzetgazdasagi-Miniszterium-NGM-bejelentes-hogy-mukodik-kartya-kod","timestamp":"2025. február. 24. 08:56","title":"Bejelentették, hogyan fog működni a nyugdíjasok áfa-visszatérítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5031a1d3-fdc7-4bb0-93a5-bc1b734d184a","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az utóbbi években már 600 köbméter olyan fa került rászorulókhoz, amit azok betegsége miatt kellett kivágni a II. kerületben.","shortLead":"Az utóbbi években már 600 köbméter olyan fa került rászorulókhoz, amit azok betegsége miatt kellett kivágni a II...","id":"20250223_Raszorulokhoz-kerultek-a-betegseg-miatt-kivagott-II-keruleti-fak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5031a1d3-fdc7-4bb0-93a5-bc1b734d184a.jpg","index":0,"item":"499d6ebe-a9d7-4551-8967-8357d4090f99","keywords":null,"link":"/zhvg/20250223_Raszorulokhoz-kerultek-a-betegseg-miatt-kivagott-II-keruleti-fak","timestamp":"2025. február. 23. 15:58","title":"Rászorulókhoz kerültek a betegség miatt kivágott II. kerületi fák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a történelem rossz oldalára állt, megoldások helyett csak hangzatos ígéreteket durrogtat és a valós problémákról tudomást sem vesz – így látta az ellenzék a szombati Orbán-beszédet.","shortLead":"A miniszterelnök a történelem rossz oldalára állt, megoldások helyett csak hangzatos ígéreteket durrogtat és a valós...","id":"20250222_Orban-Viktor-evertekelo-ellenzeki-reakciok-Magyar-Peter-Dobrev-Klara-Toroczkai-Laszlo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd.jpg","index":0,"item":"d800cc8a-8f88-4197-b78d-b7dc6bea31be","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Orban-Viktor-evertekelo-ellenzeki-reakciok-Magyar-Peter-Dobrev-Klara-Toroczkai-Laszlo-ebx","timestamp":"2025. február. 22. 17:13","title":"„Mint egy megfáradt, pityókás TSZ elnök” – Magyar Péter és több ellenzéki párt is reagált az évértékelőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten, Székesfehérváron, valamint Újszászon is elgázolt egy embert a vonat. ","shortLead":"Budapesten, Székesfehérváron, valamint Újszászon is elgázolt egy embert a vonat. ","id":"20250224_vonatgazolasok-nem-talaljak-a-serultetvb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38.jpg","index":0,"item":"9b858c55-211b-4cfd-be32-a77e01e853f9","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_vonatgazolasok-nem-talaljak-a-serultetvb","timestamp":"2025. február. 24. 10:13","title":"Nem találják a hétfő reggeli vonatgázolások egyik sérültjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]