[{"available":true,"c_guid":"3d8cb097-0004-484a-94a4-048db96a9cc7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Baja Sándor ügyvezető szerint az intézkedés sérti az azonos munkáért azonos fizetés elvét.","shortLead":"Baja Sándor ügyvezető szerint az intézkedés sérti az azonos munkáért azonos fizetés elvét.","id":"20250224_baja-sandor-randstadt-szja-mentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d8cb097-0004-484a-94a4-048db96a9cc7.jpg","index":0,"item":"8dff3129-d5be-457e-8582-08f116b08c7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_baja-sandor-randstadt-szja-mentesseg","timestamp":"2025. február. 24. 17:00","title":"Randstad: Ugyanolyan átgondolatlan a mostani szja-mentesség, mint a 25 éven aluliaké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef39a08-8110-4e44-bd3b-0cb8fb8a38eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeleten hóesésre is lehet számítani.","shortLead":"Északkeleten hóesésre is lehet számítani.","id":"20250224_Onos-eso-miatt-figyelmeztetest-adtak-ki-az-orszag-kozepso-reszere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ef39a08-8110-4e44-bd3b-0cb8fb8a38eb.jpg","index":0,"item":"ef9ac568-03a1-4c24-88fe-921a6c6c2b90","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Onos-eso-miatt-figyelmeztetest-adtak-ki-az-orszag-kozepso-reszere","timestamp":"2025. február. 24. 06:43","title":"Ónos eső miatt figyelmeztetést adtak ki az ország középső részére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089d7aa3-2da1-4a66-9b7c-21c92a002a63","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint nagyon egyszerű lesz a folyamat, és aki Orbán Viktor bejelentése nyomán az esetleges visszaélések miatt aggódik, az ócska politikai hangulatkeltést folytat.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint nagyon egyszerű lesz a folyamat, és aki Orbán Viktor bejelentése nyomán...","id":"20250224_nyugdijasok-afa-visszateritese-Nemzetgazdasagi-Miniszterium-NGM-bejelentes-hogy-mukodik-kartya-kod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/089d7aa3-2da1-4a66-9b7c-21c92a002a63.jpg","index":0,"item":"0b3464d1-866a-43e5-9182-0e1fafed8a97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_nyugdijasok-afa-visszateritese-Nemzetgazdasagi-Miniszterium-NGM-bejelentes-hogy-mukodik-kartya-kod","timestamp":"2025. február. 24. 08:56","title":"Bejelentették, hogyan fog működni a nyugdíjasok áfa-visszatérítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Európa érdeke, Trump motivációi, a német választások tanulságai a világsajtó fókuszában. Válogatásunk a lapok írásaiból.","id":"20250225_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"89abf7f2-9ff9-4ad9-a164-b4c126c7df95","keywords":null,"link":"/360/20250225_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 25. 11:00","title":"Volt NATO-főtitkár: Ukrajna számára a legnagyobb biztonsági garancia a NATO-tagság lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Unióban, így hazánkban is megjelenik az Apple Intelligence áprilisban, de van egy rossz hír is.","shortLead":"Az Európai Unióban, így hazánkban is megjelenik az Apple Intelligence áprilisban, de van egy rossz hír is.","id":"20250224_apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-iphone-megjelenes-eu-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d.jpg","index":0,"item":"37ece689-92cc-4296-966d-24d8fc639090","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-iphone-megjelenes-eu-magyarorszag","timestamp":"2025. február. 24. 14:03","title":"Végre Magyarországra is megérkezik az Apple legnagyobb újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a66092d-ef58-49dc-83dc-4c1128c5fa7c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A legfrissebb információk szerint a Samsung a Galaxy Z Fold7 és a Galaxy Z Flip7 érkezésekor mutathatja majd be az új, két ponton is összecsukható okostelefonját.","shortLead":"A legfrissebb információk szerint a Samsung a Galaxy Z Fold7 és a Galaxy Z Flip7 érkezésekor mutathatja majd be az új...","id":"20250225_samsung-duplan-hajthato-okostelefon-bemutato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a66092d-ef58-49dc-83dc-4c1128c5fa7c.jpg","index":0,"item":"626905c5-4812-4c6a-95ae-d1dab2ccdeb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_samsung-duplan-hajthato-okostelefon-bemutato","timestamp":"2025. február. 25. 12:03","title":"Jöhet a Samsung duplán hajtható okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffeef052-982d-4ff4-ba0b-a9a7b6a63305","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán hírszerzés úgy tudja, hogy Észak-Korea már ballisztikus rakétákat is szállított Oroszországnak. ","id":"20250223_Eszak-Korea-loszerek-Oroszorszag-Ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffeef052-982d-4ff4-ba0b-a9a7b6a63305.jpg","index":0,"item":"3ebafcb1-2582-413a-8bd8-96ffbea376d7","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Eszak-Korea-loszerek-Oroszorszag-Ukrajna-haboru","timestamp":"2025. február. 23. 21:54","title":"Oroszország Észak-Koreától kaphatja a lőszerei felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":" A nemzetgazdasági miniszter szerint még zajlik az egyeztetés az áfa-visszatérítésben érintett termékek köréről, a bevezetést követően viszont a rendszerek automatikusan tudni fogják, kinek mennyi adó jár vissza.","shortLead":" A nemzetgazdasági miniszter szerint még zajlik az egyeztetés az áfa-visszatérítésben érintett termékek köréről...","id":"20250224_nagy-marton-ngm-nyugdijas-afa-mentesseg-elelmiszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"c7031f59-3073-4f5f-a40d-2aac4b104d43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_nagy-marton-ngm-nyugdijas-afa-mentesseg-elelmiszer","timestamp":"2025. február. 24. 11:28","title":"Nagy Márton: Mindent tudunk a nyugdíjasokról, anonim módon összekapcsoljuk őket a vásárlásaikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]