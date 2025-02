Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2841f1c1-8145-4979-ab4c-0e8ff204740e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mallorcai település szépen kéri a sussexi hercegnét, hogy változtassa meg a cége új logóját. ","shortLead":"A mallorcai település szépen kéri a sussexi hercegnét, hogy változtassa meg a cége új logóját. ","id":"20250221_A-spanyol-polgarmester-szerint-Meghan-Markle-lenyulta-a-varos-cimeret-de-nincs-penze-perelni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2841f1c1-8145-4979-ab4c-0e8ff204740e.jpg","index":0,"item":"c2c35358-96ae-41e2-8832-b0db240e586c","keywords":null,"link":"/kultura/20250221_A-spanyol-polgarmester-szerint-Meghan-Markle-lenyulta-a-varos-cimeret-de-nincs-penze-perelni","timestamp":"2025. február. 21. 09:35","title":"A spanyol polgármester szerint Meghan Markle lenyúlta a városa címerét, de nincs pénzük perelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fc93ac-406e-440a-af22-a19a4233f087","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Hétfőn, várhatóan a miniszterelnök nyitóbeszédével kezdődik a június közepéig tervezett tavaszi parlamenti ülésszak. Bár már most is 34 törvényjavaslat van a feladatlistán, érdekesebb, amit csak ezután adnak be: Orbán kérésére jöhet a civileket és a sajtót vegzáló „szuverenitásvédelmi” csomag és a választási szabályok átírása is.","shortLead":"Hétfőn, várhatóan a miniszterelnök nyitóbeszédével kezdődik a június közepéig tervezett tavaszi parlamenti ülésszak...","id":"20250220_tavaszi-parlamenti-ulesszak-elozetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9fc93ac-406e-440a-af22-a19a4233f087.jpg","index":0,"item":"6f6f5673-9008-48dd-93ce-bd8b4b4d5d56","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_tavaszi-parlamenti-ulesszak-elozetes-ebx","timestamp":"2025. február. 20. 09:45","title":"Orbán-szózattal nyithat hétfőn a parlament, sok meglepetéssel készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A négy áldozat egy anya és két kisgyermeke és egy 83 éves békeaktivista.","shortLead":"A négy áldozat egy anya és két kisgyermeke és egy 83 éves békeaktivista.","id":"20250220_Atadta-negy-izraeli-tusz-holttestet-a-Hamasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5.jpg","index":0,"item":"1fa371e4-40c5-460d-bb2a-2c090e5c777d","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_Atadta-negy-izraeli-tusz-holttestet-a-Hamasz","timestamp":"2025. február. 20. 09:17","title":"Átadta négy izraeli túsz holttestét a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4a8b7a-3580-49a1-b3a6-bbb817241c79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pilhál Tamás kételkedés nélkül, határozottan állt bele arccal az orosz propagandába.","shortLead":"Pilhál Tamás kételkedés nélkül, határozottan állt bele arccal az orosz propagandába.","id":"20250220_bucsa-magyar-nemzet-szinjatek-pilhal-orosz-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed4a8b7a-3580-49a1-b3a6-bbb817241c79.jpg","index":0,"item":"b818e2a6-f5d1-418c-8bc6-75be91c62956","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_bucsa-magyar-nemzet-szinjatek-pilhal-orosz-propaganda","timestamp":"2025. február. 20. 11:43","title":"Bucsai színjátékról ír a Magyar Nemzet publicistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf67c5f9-1713-4aa7-ab18-896ff8547aac","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Ideológiamentesen, képzésekkel, állandó versennyel, a rendszerváltás óta nem látott módszerekkel igyekszik alulról felépíteni országos hálózatát a Tisza Párt. Magyar Péterék mintha nem is pártot szerveznének, hanem a magyar népet kezdték el megszervezni. Beleshettünk a kulcslyukon, hogyan készülnek egy az egy ellen megverni a Fideszt a 2026-os választáson.","shortLead":"Ideológiamentesen, képzésekkel, állandó versennyel, a rendszerváltás óta nem látott módszerekkel igyekszik alulról...","id":"20250220_hvg-elso-szemely-tobbes-szam-tisza-part-magyar-peter-partepites-kongresszus-riport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf67c5f9-1713-4aa7-ab18-896ff8547aac.jpg","index":0,"item":"b9461b36-6701-486e-98cb-9ecffba571a2","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-elso-szemely-tobbes-szam-tisza-part-magyar-peter-partepites-kongresszus-riport","timestamp":"2025. február. 20. 06:30","title":"Állásinterjúk, csapatépítők, coachok: megnéztük, hogyan épít hálózatot a Tisza Párt, multivilágba csöppentünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488969d2-5d68-4274-a6dd-efa8ccd286b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint ezer sírkőre, fejfára ragasztották fel a matricákat. ","shortLead":"Több mint ezer sírkőre, fejfára ragasztották fel a matricákat. ","id":"20250220_Munchen-temeto-QR-kodok-rendorseg-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/488969d2-5d68-4274-a6dd-efa8ccd286b4.jpg","index":0,"item":"4e1bd8aa-2ee1-4a6e-a9e1-9039e00e4b72","keywords":null,"link":"/elet/20250220_Munchen-temeto-QR-kodok-rendorseg-nyomozas","timestamp":"2025. február. 20. 12:05","title":"Rejtélyes QR-kódok kerültek a sírokra müncheni temetőkben, nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2143146c-0f6b-4acf-ae7f-a9642a31ae1b","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Plzen–Ferencváros 3–0, összesítésben 3–1 a cseheknek.","shortLead":"Plzen–Ferencváros 3–0, összesítésben 3–1 a cseheknek.","id":"20250220_Europa-liga-ferencvarosi-tc-ftc-fradi-plzen-playoff-rajatszas-visszavago-csehorszag-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2143146c-0f6b-4acf-ae7f-a9642a31ae1b.jpg","index":0,"item":"4ff414a6-a226-4c6d-97bf-9eb9cf70ec8e","keywords":null,"link":"/sport/20250220_Europa-liga-ferencvarosi-tc-ftc-fradi-plzen-playoff-rajatszas-visszavago-csehorszag-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. február. 20. 20:55","title":"A visszavágón simán kikapott és kiesett az Európa-ligából a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573ae6fb-8b1f-48cb-92fb-7773f318275f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google minden jel szerint beépíti az androidos telefonok alapértelmezett, SMS-eket is kezelő alkalmazásába az üzenetek küldési utáni szerkesztésének, visszahívásának és törlésének lehetőségét.","shortLead":"A Google minden jel szerint beépíti az androidos telefonok alapértelmezett, SMS-eket is kezelő alkalmazásába...","id":"20250221_android-google-messages-uzenetkuldo-uzenet-visszavonasa-torles-szerkesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/573ae6fb-8b1f-48cb-92fb-7773f318275f.jpg","index":0,"item":"3f671691-2e83-4362-b5e3-9a34d8ad3b91","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_android-google-messages-uzenetkuldo-uzenet-visszavonasa-torles-szerkesztes","timestamp":"2025. február. 21. 08:03","title":"Nagy változás jön az androidos telefonokra: visszavonhatja majd a már elküldött SMS-eket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]