Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b44cc018-428d-44f8-afd2-6b9a60da7903","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az egyik dinó a kutatók szerint 8-9 tonna lehetett, és jóval nagyobb volt, mint a környéken talált törpedinoszauruszok.","shortLead":"Az egyik dinó a kutatók szerint 8-9 tonna lehetett, és jóval nagyobb volt, mint a környéken talált törpedinoszauruszok.","id":"20250225_dinoszauruszfaj-erdely-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b44cc018-428d-44f8-afd2-6b9a60da7903.jpg","index":0,"item":"5400f750-0e0c-45d5-9e46-ff632b48ea27","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_dinoszauruszfaj-erdely-kutatas","timestamp":"2025. február. 25. 13:50","title":"Két új erdélyi dinoszauruszfajra bukkantak kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4ad72a-a950-4636-8434-040e3bac6837","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem adják olcsón a lóerőket, 60 millió forint körüli egy ilyen ínyencség ára.","shortLead":"Nem adják olcsón a lóerőket, 60 millió forint körüli egy ilyen ínyencség ára.","id":"20250225_tuningot-kapott-az-uj-Ford-Mustang-850-loeros-Hennessey-Super-Venom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d4ad72a-a950-4636-8434-040e3bac6837.jpg","index":0,"item":"2da2d0f4-1d62-4cab-b1b5-134ccefd8781","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_tuningot-kapott-az-uj-Ford-Mustang-850-loeros-Hennessey-Super-Venom","timestamp":"2025. február. 25. 20:20","title":"Régivágású texasi tuningot kapott az új Ford Mustang, itt a 850 lóerős Hennessey Super Venom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18ae6fe-b220-4f06-a7b5-ccf956556e8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetemi tanár, aki a frontot is megjárta, az ukrajnai orosz invázió harmadik évfordulóján vette át a pozíciót. ","shortLead":"Az egyetemi tanár, aki a frontot is megjárta, az ukrajnai orosz invázió harmadik évfordulóján vette át a pozíciót. ","id":"20250225_Megerkezett-Budapestre-Sandor-Fegyir-Ukrajna-uj-budapesti-nagykovete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d18ae6fe-b220-4f06-a7b5-ccf956556e8d.jpg","index":0,"item":"ca9d6438-d189-4ede-9955-e7393a9d823e","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_Megerkezett-Budapestre-Sandor-Fegyir-Ukrajna-uj-budapesti-nagykovete","timestamp":"2025. február. 25. 11:54","title":"Megérkezett Budapestre Sándor Fegyir, Ukrajna új budapesti nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ezzel magyarázta a szerb elnök, hogy megszavazták az Ukrajna területi integritásáról szóló ENSZ-határozatot.","shortLead":"Ezzel magyarázta a szerb elnök, hogy megszavazták az Ukrajna területi integritásáról szóló ENSZ-határozatot.","id":"20250225_Vucsics-Szerbia-Ukrajna-tuntetes-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696.jpg","index":0,"item":"2c452a3a-5c52-4fdf-8ded-56028ec2144a","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_Vucsics-Szerbia-Ukrajna-tuntetes-elnok","timestamp":"2025. február. 25. 11:06","title":"Vucsics: Fáradt vagyok, túlterhelt, és nem tudok mindennel foglalkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2194376-220e-4bf5-8cb9-9935597df552","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Tindert is birtokló Match Group a mesterséges intelligenciát hívja segítségül, hogy kevesebb kéretlen és durva üzenetet küldjenek a – jellemzően – férfiak a platformon.","shortLead":"A Tindert is birtokló Match Group a mesterséges intelligenciát hívja segítségül, hogy kevesebb kéretlen és durva...","id":"20250224_parkereso-alkalmazas-tarskereso-tinder-uzenet-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2194376-220e-4bf5-8cb9-9935597df552.jpg","index":0,"item":"fc4ce94a-8abd-4f75-a8a8-6224936611d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_parkereso-alkalmazas-tarskereso-tinder-uzenet-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 24. 17:03","title":"Lovagiasabbá tenné a férfiakat a Tinder, a mesterséges intelligencia beszélhet a lelkükre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e476c9d-e12f-4ba4-8a77-400f2287169c","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Legkésőbb húsvétra meg akarja alakítani az új német koalíciós kormányt a kereszténydemokrata Friedrich Merz. Valódi politikai tapasztalat nélkül rugaszkodik neki a nagy feladatnak, azaz hogy a gazdaság felgyorsítása, a belbiztonság helyreállítása és a demokrácia megőrzése mellett másodszor is végrehajtsa a német újraegyesítést.","shortLead":"Legkésőbb húsvétra meg akarja alakítani az új német koalíciós kormányt a kereszténydemokrata Friedrich Merz. Valódi...","id":"20250225_hvg-megvalto-kerestetik-nemet-valasztas-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e476c9d-e12f-4ba4-8a77-400f2287169c.jpg","index":0,"item":"d3d43d7d-4f27-4577-b3d1-418e57c44a00","keywords":null,"link":"/360/20250225_hvg-megvalto-kerestetik-nemet-valasztas-elemzes","timestamp":"2025. február. 25. 17:50","title":"„Ezekkel semmiképp”, még ha tízmillióan szavaznak is rájuk – megváltót keres az újra kettészakadt Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke reménykedik benne, hogy Németország gazdasága újra talpra tud állni.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke reménykedik benne, hogy Németország gazdasága újra talpra tud állni.","id":"20250224_magyar-peter-friedrich-merz-gyozelem-orban-elvtars","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"7534764f-d238-4998-aaf5-e6dae32b78d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_magyar-peter-friedrich-merz-gyozelem-orban-elvtars","timestamp":"2025. február. 24. 11:37","title":"Magyar Péter Orbánt elvtársazva gratulált Friedrich Merz győzelméhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09afc8e7-21cd-4189-bc0c-42c02826e089","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Bár úgy tűnik, Ukrajna magára maradt, miközben az Egyesült Államok és Oroszország a feje fölött alkudozik a békéről, a háttérben több, a nemzetközi közösség által finanszírozott humanitárius program is fut, jelentős összegek gyűlnek az újjáépítésre. A háború kitörésének harmadik évfordulóján összeszedtük, milyen források állnak Ukrajna rendelkezésére.","shortLead":"Bár úgy tűnik, Ukrajna magára maradt, miközben az Egyesült Államok és Oroszország a feje fölött alkudozik a békéről...","id":"20250224_Ukrajna-rekonstrukcioja-eu-eib-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09afc8e7-21cd-4189-bc0c-42c02826e089.jpg","index":0,"item":"a0e436f0-a3db-433f-afc7-a7fe27b8a093","keywords":null,"link":"/eurologus/20250224_Ukrajna-rekonstrukcioja-eu-eib-tamogatas","timestamp":"2025. február. 24. 13:06","title":"Ukrajna rekonstrukciója – hogyan építenek újjá egy háborúban álló országot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]